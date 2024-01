Acceso al dólar sin trabas y arbitraje internacional, las zanahorias que propone Milei para la "lluvia de inversiones"

El lema de la presidencia Milei, "No hay plata", que condena a la extinción a la obra pública financiada por el sector estatal, es una cara de la moneda porque en el reverso de la misma se podría anotar otra famosa frase que trae ecos del pasado reciente: "Lluvia de inversiones".

En el ministerio de infraestructura que conduce Guillermo Ferraro, asumen que al freezamiento de las grandes obras de infraestructura le debe seguir un descongelamiento que incluya el ingreso de millonarias inversiones del exterior que, en general, se han mostrado reacios a plantar capital en un país que suele cambiar las reglas del juego económico cada ocho años, en promedio.

La promesa de una "lluvia de inversiones" se escuchó reiteradas veces durante la presidencia de Mauricio Macri y según reportes de la Fundación Libertad y Progreso, sólo se trató de una "garúa" si se tiene en cuenta que el ingreso de dólares al país representó menos de la décima parte del endeudamiento tomado por el Estado durante la gestión de Cambiemos (2015-19).

En el actual contexto de enorme crisis de reservas como nunca vivió antes la Nación, el presidente, Javier Milei lanzó un fenomenal ajuste presupuestario y remitió a los legisladores su proyecto para incentivar la atracción de capitales privados dispuestos a financiar grandes obras de infraestructura.

Asesores del presidente, afirmaron a iProfesional que el propio Javier Milei escribió cuáles son a su criterio los grandes sectores de la economía que necesitarán del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Y, como todo lo que rodea a Javier Milei posee algo de místico, eligió a siete rubros productivos. Siete, son los días, los colores del arco iris, las notas musicales y los chakras del cuerpo humano.

Javier Milei impiulsa una serie de reformas para llevar adelante una "lluvia de inversiones"

Lluvia de inversiones: qué sectores se beneficiarían

Siete son los sectores que más se beneficiarán de aprobarse en el Congreso la medida propuesta: infraestructura; energía; minería; forestación; agroindustria; tecnología y petróleo.

Y, para ello propone viejas recetas, algunas heredadas de la década de los ‘90 del siglo pasado, otras más recientes de la gestión de Cambiemos que, ponen en blanco sobre negro, la desconfianza del capital del exterior a la hora de invertir en la Argentina.

De hecho, un reciente informe de Iprofesional, señala las dificultades para atraer inversiones al país. Si bien las cifras globales de transacciones en las que participan los fondos Venture Capital retroceden en muchas partes del mundo, la Argentina no puede escapar de esa inercia agravada por los desacuerdos políticos y la endeblez económica del país. (ver nota aquí).

Entre las ideas redactadas para atraer al capital se anotan tres medidas fundamentales.

Entre las impositivas, un menor pago del impuesto a las Ganancias y del IVA y la libre disponibilidad de porcentajes de las divisas generadas por la actividad productiva. Por el lado de las medidas cambiarias, el acceso al mercado oficial y, por último pero no menos importante, la posibilidad de dirimir hipotéticos conflictos a través de un arbitraje internacional.

Comenzando por el tercer aspecto, se trata del más valorado por las grandes compañías multinacionales teniendo en cuenta la desconfianza que surge cuando se trata de invertir en Argentina por la sensación de falta de seguridad jurídica que reina entre los inversores acostumbrados a que un nuevo gobierno borra de un plumazo o un decretazo lo que pactó el anterior.

Se propone la libre disponibilidad de porcentajes de las divisas generadas por la actividad productiva

Las ventajas fiscales

En el aspecto fiscal, las ventajas son importantes. Fundamentalmente, la rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el descuento de bienes personales a cuenta del impuesto a las ganancias y la suspensión del gravamen a los dividendos distribuidos si el inversor retiene utilidades durante los tres primeros años de su radicación.

Y, en el actual contexto, la zanahoria más grande se extiende bajo la sombra del edificio del Banco Central, nunca demolido y con mucha actividad en las últimas semanas, y la posibilidad de burlar el cepo cambiario y tener libre disponibilidad para las divisas.

Además, se destaca la apertura aduanera para estos inversores por tres décadas que le permitirá gozar de arancel 0 para importar.

Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO que responden a las órdenes de Patricia Bullrich coincidieron en observar que es una buena idea del Ejecutivo, pero no comprenden la razón de incluirlo en "...el inmenso paquete de la ley ómnibus, teniendo en cuenta que se está frente a una de las herramientas principales sobre las que se sustentará el futuro de la administración de Milei porque sin inversiones, este ajuste no tiene sentido y esta vez la lluvia de inversiones deberá producirse si o si para que no retorne el kirchnerismo".