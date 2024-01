Qué sueldo cobra un empleado de Google en Argentina y cómo postularse

La mega empresa de tecnología es una de las más atractivas para argentinos que buscan desempeñarse en el rubro de la computación, IT o software

El gigante tecnológico nacido en Mountain View, California, Google, se ubica en los primeros puestos del ranking de empresas más atractivas para los profesionales que buscan una oportunidad de desenvolverse en una compañía multinacional y crecer dentro de ella.

Además de sus atractivas oficinas en todo el mundo y su diversidad de áreas y equipos de trabajo, la firma estadounidense es una de las compañías que casi cualquier profesional querría tener en su currículum.

Google: ¿qué sueldo gana un empleado por mes?

Pese a que Google no publica datos oficiales sobre el salario de sus trabajadores, el sitio online Glassdoor, que recopila comentarios de empleados y exempleados de grandes empresas, informa que el sueldo promedio para las posiciones de la compañía -sean o no del área IT- rondan los 255.000 pesos por mes.

Sin embargo, al detallar el ingreso mensual de cada puesto en específico, surge lo siguiente:

Software Developer: de $465.000 a 3 millones de pesos por mes.

de $465.000 a 3 millones de pesos por mes. Analista: entre 480.000 y 1 millón de pesos mensuales.

entre 480.000 y 1 millón de pesos mensuales. Programador: entre 1 y 2 millones de pesos al mes.

entre 1 y 2 millones de pesos al mes. Account Manager: de 861.000 a 3 millones de pesos al mes

de 861.000 a 3 millones de pesos al mes Ingeniero en Sistemas: de 2 a 4 millones de pesos por mes.

de 2 a 4 millones de pesos por mes. Empleado Administrativo : entre 240.000 y 1 millón de pesos al mes.

: entre 240.000 y 1 millón de pesos al mes. Account Strategist: entre 375.000 y 3 millones de pesos al mes.

La oficinas de Google son uno de los mayores atractivos que la empresa ofrece a sus trabajadores.

Vale aclarar que esta página web no informa cifras oficiales y sólo se limita a los sueldos declarados por los usuarios, en largos períodos de tiempo (lo que puede generar que los montos publicados queden desactualizados).

Otro parámetro que podemos tomar es un informe de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) de julio de 2023: entonces, la mediana salarial de las personas que se dedican al rubro IT fue de 525.000 pesos mensuales.

¿Cómo postularse para trabajar en Google?

Los interesados deberán ingresar en el sitio web oficial de Google (www.google.com/about/careers) y filtrar la búsqueda por "locación". Seleccionarán "Buenos Aires, Argentina" y el sitio desplegará la lista completa de posiciones disponibles.

Además de enviar un CV, podrán adjuntar un breve mensaje a modo de carta de presentación. Conviene utilizar ese espacio para mencionar cómo se puede llevar valor a la compañía desde el puesto seleccionado.

Por otra parte, es conveniente no irritarse por el largo proceso de selección de personal de Google. En caso de ser preseleccionado más allá del primer filtro, el mismo incluirá varias entrevistas con distintas personas que evaluarán si el candidato o candidata tiene lo que se necesita ("googliness") para entrar a trabajar en Google.

Entre los requisitos que Google exige a sus candidatos, se enumeran:

Estudios superiores o experiencia suficiente que los compense.

Máster, doctorado o certificado de carrera en curso.

Habilidades de liderazgo.

Conocimientos en Big Data o Blockchain (no excluyente).

Como en cualquier otra compañía, el sueldo de cada trabajador de Google dependerá de las horas trabajadas, su nivel de formación, las tareas que se le asignen, su antigüedad, entre otros aspecto.