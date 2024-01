Cuánto hay que invertir en franquicia especializada en yerba mate y cuándo recuperás la plata

Araí, un negocio santafesino especializado en la elaboración y comercialización de blends de yerba mate, nació en 2017 con un local en la Ciudad de Santa Fe para en poco tiempo coronarse como la primera franquicia de yerba mate con marca propia del país y el mundo. Actualmente tienen 4 locales exclusivos y todos son franquicias. Para este año, el objetivo es abrir 5 más, siempre y cuando, aclara la dueña de la marca, no se ponga en juego la calidad y puedan brindar el soporte que cada local necesita en los inicios.

Yesica Spaciuk, la fundadora de Araí, observaba que la gente tomaba mate sin prestar demasiada atención a la calidad o a los procesos que determinan si una yerba es de buena o no. Se propuso, como genuina misionera, revertir la situación mostrando la importancia de cada etapa del proceso que se esconde detrás de un paquete de yerba mate. Comenzó con un local en la ciudad de Santa Fe, donde por aquel entonces ella vivía, comercializando productos de molinos pequeños y artesanales, donde se prioriza la calidad sobre la cantidad. Luego decidió envasar con marca propia, Araí que significa nube en guaraní.

"Empecé a diseñar cada molienda, tratando de innovar y diferenciarnos escuchando siempre al cliente y sus preferencias. Por eso decimos que Araí no es una marca de yerba, sino una experiencia completa", explica Spaciuk quien actualmente comercializa 10 moliendas y tiene otras en carpeta.

Como en todo negocio, especialmente aquellos creados para ser tendencia, la incertidumbre es inevitable. Spaciuk no dejaba de preguntarse si un local exclusivo de yerba sería una buena idea. La clave, pensó, tenía que ser la superespecialización, es decir, que cada tienda ofrezca al cliente la oportunidad de aprender más acerca de esta infusión tan argentina. Por eso, en cada punto de venta, el personal está capacitado para brindar asesoramiento de calidad acerca de cada molienda, explicar los procesos, y aconsejar sobre la mejor manera de preparar el "oro verde", como le llama Spaciuk a la yerba mate. "En Araí está prohibido despachar los productos sin antes conocer un poco a nuestros clientes, cuáles son sus preferencias con respecto al ritual del mate y cómo les gustaría tomarlo realmente. La idea es mejorarles la experiencia cada vez que vuelven y que siempre se vayan con más información. Nos encanta aprender y capacitarnos para luego compartir todo eso con la gente.", explica a iProfesional

Las franquicias Araí tienen personal capacitado para que la exclusividad del producto se refleje en la superespecialización.

Las yerbas Araí tienen un tiempo de estacionamiento de entre 720 y 900 días de manera natural y artesanal, tiempo que, explica la especialista, determina la calidad de la yerba. "Además de las moliendas que ya tenemos armadas, nuestros clientes pueden armar su propio blend mezclando las variedades de yerba y/o sumando hierbas. Es decir, tenemos infinita cantidad de yerbas", destaca.

Actualmente, Araí, tiene 4 locales exclusivos, dos están en la Ciudad de Santa Fe, otro en Santo Tome (Santa Fe) y el último en Paraná (Entre Ríos). Todos son franquicias, incluso el de los inicios, que Spaciuk vendió a un franquiciado. "Básicamente, la demanda es la responsable del crecimiento de la marca, los locales se fueron abriendo por el amor y la pasión que también sintieron los franquiciados por el producto. Es un requisito muy importante que cada franquicia transmita el mismo entusiasmo que se pensó desde el inicio", dice Spaciuk.

La primera franquicia que se concretó fue en 2017 y fue la de Paraná y, según relata la dueña de Araí, perteneces a unos chicos que estuvieron en la inauguración del primer local en Santa Fe. "Quedaron fascinados con la idea, así que también a pulmón decidieron acompañar el crecimiento de la marca". recuerda.

Araí trabaja con dos molinos que envasan para la marca; sin embargo, la empresaria no descarta tener su propio molino en el futuro. Por ahora, comercializa alrededor de 5 mil kilos de yerba por mes y tiene capacidad para abastecer al menos 5 puntos de venta más, considerando que cada uno vende unos mil kilos. "De todas maneras, nuestra filosofía es la misma desde el comienzo: priorizamos la calidad antes que la cantidad y no vamos a reducir el tiempo de estacionamiento. La idea no es expandirnos rápido, sino de manera firme, para seguir entregando la misma calidad que tienen acostumbrados a nuestros clientes", aclara.

Spaciuk ofrece tres formatos de franquicias para la vía pública o centros comerciales y no cobra regalías mensuales.

Para este año, el objetivo de la emprendedora es empezar a inaugurar franquicias en las grandes ciudades del país y en zonas turísticas como la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca y Mar del Plata. Sin embargo, aclara que espera que el franquiciado sea de la zona porque, explica, nadie mejor que un lugareño para entender a sus clientes y fidelizarlos. "Araí ha sido conceptualizada como una marca en la cual la pasión por la Yerba Mate es su distintivo, y es por ello que buscamos franquiciados afines a dicho concepto. No queremos ser una opción para el inversor que busca rentabilidad, queremos ser una opción para el emprendedor que desea progresar de la mano de un producto típicamente argentino como lo es la yerba mate", explica.

Para tener una franquicia Araí se necesitan desde u$s19.000

El local ideal para una franquicia Araí debe tener alrededor de 35 metros cuadrados y puede estar en la calle o ser una isla en centros comerciales; en cualquier caso, se necesitan dos empleados a tiempo completo y uno a tiempo parcial.

El tradicional local a la calle, que puede ser llave en mano o no y requiere una inversión de alrededor de u$s19.000; el formato Contenedor para exteriores en centros comerciales, que, llave en mano, requiere una inversión estimada de u$d 28.000; y, por último, para interiores en centros comerciales, también llave en mano, se ofrece el formato stand con una inversión estimada de u$s20.000. Mensualmente, aclara Spaciuk, no cobran regalías, pero sí un 2% sobre las ventas en concepto de Fondo de Promoción y Marketing.

Teniendo en cuenta la facturación anual estimada, que a enero es de $98.000.000 y, dependiendo del formato de franquicia elegido y la zona en la que se radique, el tiempo de recupero de la inversión oscila entre los 14 y 16 meses. La clave del negocio, explica Spaciuk, es estar presente, tener un riguroso control del stock y brindar a los clientes una excelente experiencia de compra. "Por nuestra parte, además de los manuales de franquicias en los que hemos estado más de un año trabajando, capacitamos a los franquiciados constantemente porque nuestro objetivo es lograr una red de franquicias donde cada una de las partes se sienta parte y crezca a nivel profesional y económico", concluye.