Nuevos alquileres: contratos breves, ajustes mensuales y cambios en pautas de depósito y garantía

La imposición del DNU, que culminó con la ley que regulaba el mercado de alquileres, cambió por completo las condiciones de funcionamiento de ese nicho, y con el transcurrir de las semanas prolifera la aparición de nuevas condiciones para fijar contratos.

A la par de la aceleración que exhiben los valores, con incrementos para las renovaciones de acuerdos, que en promedio superan largamente el 100%, los pactos que comenzaron a cerrarse en enero incluyen actualizaciones de carácter mensual, bimestral o trimestral, contratos establecidos por cuatrimestres, semestres o un año, y la demanda de seguros de caución, además de garantías propietarias.

El decreto fijado por el Gobierno que encabeza Javier Milei redundó en un escenario de pautas contractuales que varían según el propietario y el tipo de inmueble, pero la ultra promocionada "libre pactación" aún no impacta en la merma en los valores que proliferan en el mapa porteño de alquileres.

Fuentes ligadas a la comercialización reconocieron a iProfesional que los contratos varían según las condiciones que "bajan desde los propietarios", y que eso incluye desde los pedidos de "uno o dos meses de depósito, incluso en dólares, según el caso" y "mayores seguridades en cuanto a la garantía de pago".

Contratos que varían de forma permanente

Inmobiliarias consultadas dieron cuenta de "contratos que se fijan por lapsos que van desde el trimestre al año" con actualizaciones de carácter mensual o bimestral en buena parte de los casos. "La perspectiva de inflación sin freno hace que se pidan ajustes cada vez en menor tiempo. Lamentablemente, mientras el índice general de precios no aminore su velocidad, vamos a seguir hablando de estas condiciones", se sinceró un agente inmobiliario con operaciones en el microcentro, Almagro y Caballito.

En cuanto al respaldo de los inquilinos, predomina el pedido de seguros de caución como forma de garantizar el pago mensual en este contexto de incertidumbre económica. Desde la Unión Argentina de Inquilinos, su titular, Ricardo Botana, declaró que esta opción creció por la dificultad de conseguir garantía propietaria que padecen la mayoría de las personas que alquilan.

La oferta "tradicional" poco a poco comienza a recuperarse.

"Las dificultades muchas veces son los costos, pero a la gente no le queda otra porque no tiene un garante pagador. Estas empresas son garantes, hasta cierto punto, cierto monto y tiempo. No responden con todas las responsabilidades de un garante común", aclaró.

En las últimas semanas, también aparecieron otras opciones de pago ya de corte extravagante. Por ejemplo, desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) se indicó que empresas como la red de franquicias Keymex propone, según el caso, "contratos en pagos en cuotas, con espera de dos meses a cambio de pintura del inmueble a cargo del inquilino y la posibilidad de sublocar total o parcialmente el inmueble".

Los valores para los nuevos contratos, en tanto, exhiben revalorizaciones inéditas. Los departamentos de un ambiente, por ejemplo, hoy por hoy no bajan de los 230.000 pesos para quienes buscan cerrar alquileres a dos años.

Las consultas también pegaron un salto

En diálogo reciente con iProfesional, Marta Liotto, expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), dijo que las consultas evidencian "un fuerte incremento en las consultas, tanto de parte de los propietarios como de los inquilinos".

"Gran parte de los inquilinos que se encuentran con contratos vigentes o prórrogas que se cerraron hace muy poco buscan salir del régimen anterior. Intentan ajustarse al nuevo escenario. En cuanto a las actualizaciones, se propone alcanzar el índice del costo de vida", comentó.

Liotto señaló que las inmobiliarias respaldan mayormente la opción de los contratos de dos años de duración, con ajustes semestrales y en línea con el régimen de incrementos tal como funcionaba previa a la sanción de las últimas dos leyes de alquileres.

Las consultas por contratos de alquiler aumentaron en el arranque del 2024

Desde la mencionada CAMESI se indicó hace escasos días que las consultas se elevaron al menos 20 por ciento desde que Milei anunció la derogación de la normativa. "Casi todos quieren fijar el valor en dólares, y quienes no, hablan de un valor en pesos por índice Indec cada tres meses", declaró Mariano Malbrán, titular de esa entidad.