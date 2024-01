Por otro congelamiento que termina, hay pronóstico de nuevo aumento de la nafta y más presión inflacionaria

El fin del congelamiento impuesto durante el gobierno de Alberto Fernández a la evolución tanto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) como del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) podría redundar en una nueva suba de las naftas. Así lo anticiparon referentes de organizaciones que integran a empresarios del expendio, quienes pronostican aumentos para febrero que alcanzarían al 20 por ciento. Semejante salto se sumaría al incremento del 140% aplicado a los combustibles de diciembre pasado a esta parte. En las estaciones de servicio la posibilidad de otra suba es observada de forma positiva porque aliviaría los números complicados que evidencia la rentabilidad. Sin embargo, en los puntos de comercialización reconocen que en el último tiempo la demanda de naftas exhibió una baja cuanto menos preocupante.

Los impuestos cuyo congelamiento vence el 1° de febrero y generarían otro incremento en los surtidores se encuentran bloqueados desde 2021. Si bien el Gobierno aún no se pronunció respecto de qué ocurrirá con ambos elementos, en el expendio señalan que la decisión de Javier Milei y su equipo es continuar quitando aspectos que operen como atenuantes para los precios.

En febrero culmina el congelamiento de impuestos

"El 1° de febrero correspondería (la suba), según lo establece la ley, que creó el impuesto a los combustibles. Hasta el año 2018 era un porcentaje sobre el precio del producto y a partir de ese momento pasó a ser una suma fija que se debe actualizar cada tres meses según el aumento del costo de vida", declaró Raúl Castellano, presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles (CEC).

"Pero desde hace dos años, quizás un poco más, no se ajusta, no se actualiza, con lo cual le cabría un atraso muy importante que no debe mantenerse mucho tiempo más porque está establecido por la ley", agregó.

Castellano señaló que aún no hay precisiones respecto de cómo se aplicarían los impuestos, que podrían trasladarse al precio del litro de combustible en dos partes.

"Un litro de nafta súper que hoy vale $867 tiene como impuesto una suma de $27 y este atraso se tiene que subsanar de otra manera, va a tener que aumentar cerca de un 300% que tendrá una incidencia del 20% en el precio de venta de los combustibles", precisó.

Los combustibles aumentaron más del 140 por ciento en los últimos dos meses.

Al mismo tiempo, el directivo indicó que "no hay faltantes en este momento", para enseguida explicar que eso es consecuencia de que "subió mucho el precio, pero también influye la circunstancia de que ha caído la venta. Hay una disminución de las ventas de más o menos un 20 por ciento. Es un porcentaje muy estimativo porque las cifras oficiales no las tenemos pero es una caída importante".

En enero hubo una leve baja

A contramano de la eventual suba que viene, a mediados de enero distintas estaciones de servicio aplicaron tenues bajas a sus productos. Tras el acumulado de subas del 140% aplicado a los surtidores desde diciembre a esta parte, distintos puntos de venta activaron rebajas para tratar de acercarse a los valores establecidos por la estatal YPF.

Si bien la reducción fue observada como "simbólica" por los actores de la comercialización, en el ámbito de los estacioneros no faltaron quienes pronosticaron precios aún más "económicos" si el Gobierno finalmente ata el valor de los combustibles a la cotización internacional del petróleo.

Axion y Puma se ubicaron entre las empresas que activaron este descenso de precios. Según indicaron a iProfesional fuentes del expendio, la merma de precios que aplicaron algunos comercializadores osciló entre un 1 y 2% respecto del último aumento consolidado en los surtidores.

"Durante el último aumento ocurrió que varias empresas subieron sus productos por encima de YPF. En lugar de establecer incrementos en torno al 26%, bueno, lo hicieron un poco más y ahora tratan de reducir la diferencia", explicó Castellano a este medio hace escasas semanas.