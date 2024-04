One Minetta Media es una empresa multimarca de medios y marketing que "educa, entretiene y conecta audiencias en Latinoamérica" y es responsable de las revistas Selecciones, Ingenio, Bien Natural y de Plickme, su plataforma de libros personalizados, entre otras marcas.

"Ofrecemos a nuestros clientes ideas inspiradoras y herramientas que ayudan a simplificar y enriquecer sus vidas a través de múltiples publicaciones y contenidos multiplataforma", dice Carlos Giménez Vetere, CEO de la empresa. "Desde hace más de 10 años somos representantes exclusivos de los contenidos de Reader’s Digest, incluyendo la Revista Selecciones (y otras publicaciones y libros) para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile", añade.

La firma nació como empresa independiente en diciembre de 2013, luego de que Reader’s Digest Association (hoy "Trusted Media Brands Inc.") decidiera dejar de operar en sus mercados internacionales, vendiendo sus subsidiarias.

"Con oficinas en Buenos Aires y Santiago de Chile, en OMM gestionamos y construimos múltiples marcas y proyectos, siempre asociados al mundo del entretenimiento con base en lo editorial y con foco en afinidades específicas (inspiración, salud, cocina, bienestar y servicio a la comunidad)", detalla el ejecutivo.

Según narra, el nombre que eligieron para la compañía es un homenaje al matrimonio fundador de Reader’s Digest Association, De Witt y Lila Wallace, quienes comenzaron su incipiente negocio a comienzos de 1920 en el Village de New York City (USA), "específicamente en el sótano de su propia casa ubicada en el número 1 de Minetta Lane (en la esquina de esta y MacDougal St). En ese solar específico fue desarrollada e impresa, la primera edición de la revista Reader’s Digest (Selecciones), que se transformaría con los años en la revista más vendida y leída del mundo, con más de 50 ediciones y en más de 35 idiomas".

En la actualidad, la propuesta de valor de la empresa apunta a atraer autores, lectores y otros participantes de la industria a través de "contenidos que los emocionen, conecten, y ayuden a valorar experiencias que enriquecen sus vidas y sus relaciones".

En este sentido, por una parte, "siempre nos hemos enfocado en ofrecer contenido de alta calidad en términos de narrativa, investigación, entretenimiento e información; así como también diferentes gamas de géneros y catálogos de títulos nutridos para satisfacer diversos gustos y preferencias de lectura", asegura Giménez Vetere.

Y, por otra, agrega: "También hemos priorizado ofrecer a nuestros clientes una experiencia de usuario fácil y agradable, adoptando nuevas tecnologías, tanto en nuestras plataformas online como en nuestro fuerte que siempre fue la venta directa".

La empresa en números

Actualmente One Minetta cuenta con más de 30.000 suscriptores en su negocio principal (Revista Selecciones) sólo en Argentina, donde circula más de 50.000 ejemplares. "Somos la revista número 1 en ventas en todos los mercados donde operamos, tanto en Argentina como en los países limítrofes", comparte su responsable. "Nuestro más reciente venture es la plataforma www.plickme.com, que aún se encuentra en estado de startup"

Sobre la actualidad del mercado editorial, Carlos plantea que, como todos los rubros, ha sido atravesado por la tecnología y, en consecuencia, en los últimos tiempos ha experimentado transformaciones y adaptaciones en torno a la digitalización: cambios en los hábitos de lectura, en los productos, etc.

"En nuestro caso, debemos resaltar que seguimos existiendo en forma saludable, luego de la pandemia, que significó un muy fuerte cimbronazo para nuestra industria, donde solamente sobrevivimos muy pocos medios gráficos y editoriales", destaca.

Actualmente cuenta con cinco líneas de productos: cuatro dirigidas a audiencias latinoamericanas: Selecciones, Bien Natural, Sabor de Casa e Ingenio. Y la última línea de negocio, Plickme.com, nació hace un par de años con el objetivo de competir en el mercado mundial.

"Todas adaptadas a las nuevas tecnologías, lo que quiere decir que, si bien comercializamos productos impresos, el acceso rápido a los libros a través de la distribución digital, facilitando la compra y descarga inmediata también forma parte de nuestra preocupación", aclara el ejecutivo. "Respondiendo a ello, como gran parte de nuestros ingresos responden a las suscripciones con delivery físico, también contamos con ecommerce de las marcas en donde la oferta incluye productos digitales, presencia en marketplace, clubes de beneficios, entre otros".

Sabor de Casa es una marca dedicada al mundo gastronómico. "Hemos desarrollado una primera colección de Cocina Internacional y luego continuamos durante más de 4 años desarrollando un concepto de cocina en 30 minutos que fue un éxito editorial, vendiendo más de 100.000 libros en su desarrollo integral".

"Ingenio también ha sido otra apuesta que nació y creció hace muy pocos años", cuenta Carlos. "No es una revista de juegos, sino un inductor a entender cómo funciona el cerebro, con ejercicios muy prácticos que explican cómo funciona nuestra mente, y con notas específicas para entender nuestro cerebro. Ingenio será una apuesta muy fuerte para seguir desarrollando en 2024".

Por otra parte, el CEO destaca que los clientes están en constante búsqueda de productos exclusivos, que les permitan sentirse partícipes del mismo desde el momento de su creación. Buscan productos de calidad, que los identifique, en donde se vean reflejados y que les permita experimentar el sentido de pertenencia. "Por eso lanzamos al mercado hace tres años nuestra plataforma digital de libros personalizados, www.Plickme.com , para poder ofrecerles a nuestros usuarios la experiencia de ser coautor de su propia historia".

Plickme.com es una plataforma que ayuda a "cocrear" libros personalizados (para niños y adultos), con un catálogo de títulos extenso y novedoso, que permite al usuario elegir su libro, personalizarlo, previsualizarlo al instante, agregarle dedicatoria varias y poder adquirirlo en cualquier país del mundo, con gateways de pago locales e internacionales, y enviarlo a la Argentina o a cualquier lugar del mundo.

Bajo esta línea lograron un acuerdo con Diego Topa. "Ya hemos desarrollado con él dos libros: Mis Primeras Recetas y Dulces Sueños, y estamos sumamente contentos del apoyo que tenemos de él y de su equipo".

"Nuestras expectativas de crecimiento están puestas en el fortalecimiento del catálogo", dice el responsable de la empresa. "Ya contamos con uno sólido, con productos que permiten ofrecer un amplio abanico de posibilidades. A la fecha, contamos con veintitrés títulos en oferta; dieciocho de ellos orientados al segmento infantil (hasta 10 años) y cinco productos para más adultos (+15 años). Todos altamente personalizados y desarrollados en tres idiomas: español, inglés y portugués para poder ser comercializados en muchos más países y también para sumar a nichos. Estamos enviando libros a países como España, Suiza, Australia, Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica".

Inteligencia artificial en el mundo editorial

Sobre las tendencias que hoy lideran la industria e impacto que ha tenido la evolución de la tecnología en el negocio, Giménez Vetere plantea que la inteligencia artificial ha cobrado mucho protagonismo. "Se ha convertido en una gran herramienta para el desarrollo de productos que respondan a las exigencias de los consumidores", asegura. "Vemos un auge de los audiolibros y de ebooks que, si bien desde hace unos años podemos encontrarlos en el mercado, en los últimos tiempos, la demanda se ha incrementado".

Desde su mirada, esto en gran parte porque en el mundo actual tan dinámico y convulsionado, resulta conveniente consumir contenido mientras se realizan otras actividades, por ejemplo, manejando, cocinando o haciendo ejercicio.

En esta misma línea se suma la incorporación de elementos multimedia en los libros para proporcionar una experiencia de lectura más inmersiva. "Tal es el caso de nuestro libro de Plickme, Mis Primeras Recetas. En él agregamos QR que llevan a videos de Diego Topa preparando alguna de las recetas", comparte.

El ejecutivo también menciona como una tendencia cada vez mayor en el sector editorial, el negocio de las suscripciones, "como el que venimos ofreciendo nosotros con Selecciones, Bien Natural, Ingenio y Sabor de Casa".

Una industria obligada a transformarse

El estallido de la pandemia obligó al sector editorial convencional a pensar en un cambio en su modelo de negocios. "No obstante, para quienes estamos en el sector editorial la personalización fue beneficiosa", dice. "De 2021 a 2023 nos concentramos en posicionar la nueva marca Plickme, desarrollar todas las herramientas que nos permitan avanzar con un proyecto regional y mundial (tanto en las facetas de producción, como en la logística y en los gateways de pago) e incorporar tecnología que mejore la experiencia de usuario en la confección de los libros (por ejemplo, la previsualización inmediata del cuento en cada fase del armado del mismo, cosa que el cliente vea que es lo que va a terminar recibiendo)".

A su vez, agrega, "en robustecer el catálogo de productos, tanto para niños como para adultos, que pueda incorporar conceptos educativos, diversión, oportunidad de regalos diferentes, valores que puedan compartirse".

One Minetta cuenta con más 85 años en el mercado editorial y del marketing directo. "Fuimos pioneros en la venta uno a uno cuando no existía ni se pensaba en internet", cuenta su CEO. "Desde nuestros inicios hemos tenido como ejercicio cotidiano la recolección y análisis de datos, tanto en tendencias del consumidor como en actualidad del sector, herramientas y competencia. Eso nos ha permitido adaptarnos a los cambios en los hábitos de lectura, las tecnologías emergentes y las expectativas de los consumidores desde siempre, no solo ahora".

Durante 2024, "seguiremos incorporando novedades de catálogo en las diferentes líneas de productos que tenemos en la empresa, agregando nuevas ideas y soportes y, por supuesto, seguiremos apuntando muy fuertemente a la internacionalización del concepto, reforzando nuestra venta y distribución al exterior".

La Revista Selecciones en marzo celebrará su edición 1.000 (desde su lanzamiento en diciembre 1940) para lo que están planificando "un número extraordinario de colección, especial para nuestros suscriptores, y con muchísimo contenido conmemorativo en su interior", anticipa Carlos.

Por último, en cuanto a cómo visualiza el futuro, el ejecutivo expresa: "El futuro en Argentina siempre es complejo, sobre todo por las distorsiones de precios relativos, específicamente de los insumos más importantes de los que se nutre parte de nuestra industria (papel y técnicas de impresión) que nos han tenido en jaque durante todo el bienio 2022/23 y sabemos que 2024 no será una excepción".

"Es por ello por lo que apostamos fuertemente a nuestros proyectos de alcance regional e internacional, donde sabemos que podemos ser competitivos y, sobre todo, sabemos que podemos crecer en base de la creatividad y trabajo que incorporamos día a día". Y concluye, "Por supuesto, apostamos a sostener nuestra base de suscriptores, que permanentemente se renueva, ya que confiamos plenamente en los productos que hacemos".