Una startup argentina sale a buscar fondos para expandirse en Europa

A partir de la llegada de la tecnología 5G a la Argentina, tras la subasta de espacio llevada a cabo a fines del año pasado para otorgar banda a las operadoras de telecomunicaciones, en la Argentina se comenzará a observar cada vez más la transmisión por el espectro radioeléctrico desde distintos dispositivos de uso habitual y diario, para viajar sin demoras ni interferencias hasta su destino, y regresar a su origen o continuar transmitiéndose.

En ese contexto, son varias las empresas del sector que comenzaron a desarrollar tecnología que posibilita contar con información del espectro radioeléctrico las 24 horas, permitiendo que las comunicaciones fluyan sin interferencias.

iSpectrum: Startup argentina sale a buscar dólares en Europa

Una de ellas es la startup digital iSpectrum, que, tras haber realizado un análisis matemático, ofrece al mercado el procesamiento digital avanzado de datos y la integración con hardware y componentes electrónicos de bajo costo.

En la empresa sostienen que "la masividad de 5G potenciará el tráfico de datos desde distintos dispositivos, que requieren viajar sin demoras ni interferencias hacia su destino, y regresar a su origen o continuar transmitiéndose hacia otros aparatos. Ese proceso exige ser eficiente en todos sus puntos".

En ese marco, ofrece soluciones que en la empresa aseguran que posibilitan reducir los costos de adquisición, operación y mantenimiento por la digitalización de procesos.

La Deep Tech fue fundada en 2019 por emprendedores locales y forma parte del ecosistema de la economía del conocimiento nacional; cuenta con un equipo de 10 profesionales y se acaba de lanzar a buscar financiamiento en los mercados internacionales para expandir sus operaciones locales.

La búsqueda global, con epicentro en Barcelona

El primer paso lo dará participando de la feria Mobile World Congress 2024 (MWC) que este año se organiza en la ciudad española de Barcelona, a partir del próximo 26 de febrero y que es considerado el evento más importante sobre tecnología móvil.

La edición de este año prevé la presencia de 95.000 asistentes, y cerca de 2.400 expositores en los que móviles, robótica e IA serán protagonistas.

Sus ejecutivos consideran que la feria es el marco adecuado para iniciar su plan de crecimiento internacional luego de cinco años de funcionamiento y ventas por más de u$s1 millón y con el objetivo puesto en consolidarse.

En este sentido, estará presente con un stand en 4YFN (4 Years From Now), para comenzar con rondas de fundraising en este evento paralelo qué nació para cubrir una necesidad que no está exactamente en línea con el MWC ya que su enfoque es el de visibilizar startups de todo el mundo y conectarlas con inversores de todo tipo, instituciones públicas o corporaciones.

El objetivo es que esas empresas puedan obtener fondos para tener la posibilidad de expandirse mediante nuevos contratos y financiación para poder convertirse en empresas más competitivas en un futuro. Por eso mismo, se llama 4YFN su pretensión es que las startups que asisten consigan un empuje suficiente para escalar su negocio lo máximo posible a partir de su asistencia al evento.

El objetivo de visibilizar las novedades

En su stand, la startup argentina mostrará algunas de sus soluciones como, por ejemplo, la automatización de análisis técnicos de propagación de señales para la planificación de redes inalámbricas y el análisis y detección de señales mediante el uso de drones asistida por IA.

Sus ejecutivos buscarán atraer inversores globales asegurando que sus productos y servicios están orientados a satisfacer las necesidades de distintos tipos de clientes e industrias, como proveedoras de servicios de comunicaciones inalámbricas; seguridad pública y defensa; aeropuertos; comunicaciones satelitales e IoT.

Pero además de buscar capital semilla para fondear su plan expansión internacional que comenzará en Europa, aprovechará el escenario de Barcelona para vincularse con las empresas que llegarán hasta la feria. iSpectrum fue creada en 2020 por Martín Duhalde; Martín Aldax y Sebastián Perazzo, y es considerada una DeepTech, es decir, una startup que además de ofrecer innovación tecnológica busca convertir al mundo en un lugar mejor.

En el 2021 y ante la necesidad de potenciar las funcionalidades de los diversos instrumentos de medición y avanzar con la automatización de tareas y procesos, ganó una licitación organizada por el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (ENACOM) para la compra de una plataforma de software de control para el monitoreo del espectro radioeléctrico.

Proveedora del Estado

El ente organizó la subasta, ya que los principales equipos que se usaban en ese momento en el Sistema Nacional de Comprobación Técnica de Emisiones, fueron instalados, en su mayoría, durante la década de 1990.

Luego fueron incorporando diferentes equipos de medición de distintas marcas, todos ellos con un software de control propietario de cada fabricante.

A causa de la obsolescencia y dispersión tecnológica, fue requerida una solución para integrar y expandir las capacidades de todo el sistema.

En este sentido, la solución iSpectrum App logró cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, siendo además la opción más competitiva en términos económicos. En total fueron provistas 48 licencias de iSpectrum App, con capacidad de control y gestión de receptores digitales, equipos de medición y accesorios periféricos (UPS, GPS, conmutadores de antenas, routers, PC), junto con su correspondiente capacitación. "Innovadora, ágil y enfocada en las necesidades del cliente, la tecnología desarrollada por iSpectrum puede adaptarse a distintos escenarios, brindando soluciones de calidad en materia de identificación de interferencias, control y fiscalización del espectro radioléctrico", aseguran desde la compañía.

Asesoría y consultoría

A partir de una de sus áreas, recomienda desde la planificación inicial de un proyecto hasta su ejecución; realiza análisis integrales, teniendo en cuenta el contexto, las necesidades, posibilidades y objetivos de nuestros clientes.

Además, ofrece la tecnología iSpectrum APP para contar con información 24x7 de emisiones radioeléctricas para que la información del espectro esté disponible en cualquier momento y lugar.

Otro de sus productos tiene que ver con las comunicaciones seguras entre aviones y torres de control en los aeropuertos.

Se trata de un sistema de monitoreo permanente de radio frecuencia, 24 horas conectado online, para el control proactivo de las radiaciones emitidas en las bandas aeronáuticas y la verificación de que se encuentren libres de emisiones no deseadas.

A esto le suma productos de goelocalización de señales de radiofrecuencia que permite la convivencia de distintas marcas y modelos de equipos existentes en el mercado.

Esta solución, orientada y configurable a las reales necesidades del usuario, es escalable y de uso intuitivo, permitiendo contar con una herramienta poderosa que otorga máxima flexibilidad y rápida adaptabilidad, tanto al momento del diseño como en uso en campo.

La solución desarrollada se integra con hardware y componentes electrónicos de bajo costo, hecho que permite reducir los costos de adquisición, operación y mantenimiento gracias a la digitalización de procesos.