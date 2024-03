Hace 60 años, una familia de inmigrantes italianos decidió producir un producto para que los turistas que iban a Bariloche se lleven de souvenir. Así nació chocolates Del Turista, de la mano de Benito e Irene, con el paso de los años se expandió con 15 locales a 9 provincias y sus franquicias cruzaron la frontera y desde el 2023 tienen cuatro locales en Chile. Sumaron helados, cafetería, planean más aperturas y tienen un ambicioso proyecto para 2025 de un condo hotel y cocheras.

La segunda generación está a cargo de la empresa: Emilio Secco es el CEO y Pablo, su hermano es el CEO operativo, sus padres, siguen presentes en la empresa. En 1977 abrieron la fábrica y comenzaron a producir las propias coberturas con cacao. "Fuimos los pioneros en darle el concepto de chocolate Bariloche y generamos un mercado y un negocio modelo. La planta produce 50 toneladas mensuales y empleamos en forma directa e indirecta a 250 personas. Fabricamos desde la materia prima, la importamos de Brasil, Ecuador y Colombia. Sin cacao no hay chocolate", explicó el CEO.

Con los altos niveles de inflación es difícil producir con una materia prima que es un commodities y cotiza en dólares y venderlo en pesos. "Este año hubo una mala cosecha, con lo cual el precio está alto, sumado a la devaluación, no será un producto económico. El kilo de cacao está u$s15 y nosotros vendemos el kilo de chocolate al doble, al equivalente a u$s30. Un kilo puede llevar entre un 30 y un 90% de cacao. Hoy la industria del chocolate está en una situación que requiere de mucha creatividad e innovación, hay que ver cómo generar un producto donde el core es el cacao. Con lo cual, vender chocolate significa tener desarrollo de producto, innovación y tecnología, y una cadena comercial muy clara", explicó Emilio Secco.

Para poder poner un producto de calidad a un precio razonable, Del Turista vende a través de franquicias y puntos de venta propios para evitar la intermediación. Entraron a nichos de negocios como el kosher, celíaco, vegano, real fruit y first place. Por ejemplo, producen bombones con fruta real y no con esencias o saborizantes.

Comenzaron la expansión con el modelo de franquicias hace 10 años, pero recién en 2021 pusieron primera y decidieron expandirse por todo el país. Los chocolates Del turista están presentes en Bariloche, Calafate, Puerto Madryn, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Rosario, Posadas, Neuquén, Bahía Blanca, entre otros. En CABA están en Cañitas, Recoleta y Palermo desde en marzo, entre otros.

La apertura de franquicias no se detiene. "En 2023 abrimos cuatro locales en Argentina y desembarcamos en Chile en Santiago, Antofagasta, Viña del Mar y Osorno. Este año tenemos planes ambiciosos, abriremos tres locales más en Chile, en Santiago y dos en Valdivia. En Argentina este año proyectamos la apertura de cinco locales franquiciados: dos en la Patagonia y otros en Córdoba, San Luis y Resistencia en el Chaco", señaló el CEO de Del Turista.

Uno de los desafíos para la cadena Del Turista es hacer panificados temáticos de chocolate, por ejemplo croissant y pan dulce

Mientras la marca festeja sus 60 años, hace planes para salir al mundo. Emilio Secco sabe que el ingreso de dólares es la clave para crecer en el negocio: "En 2025, pensamos abrir en otro país podría ser Paraguay o Uruguay. Llegamos a Brasil, pero a través de bombones frozen que requieren una cadena de frío y tienen fruta real. En junio recibiremos tecnología de Suiza que nos permitirá hacer más escalable ese negocio". Adelantó que están cerrando acuerdos con Estados Unidos, Israel y Emiratos Arábes.

Otro desafío para la cadena Del Turista es hacer panificados temáticos de chocolate, por ejemplo croissant y pan dulce. La idea es llevar el concepto de la Patagonia a toda la región con helado, café y brindar una experiencia recordable.

Una franquicia del Del Turista arranca en 20.000 dólares

Una franquicia de la chocolatería Del Turista de un local médium de 60 a 60 metros requiere una inversión total con la compra de la materia prima de u$s50.000, el formato full de 80 a 100 metros cotiza a u$s100.000 y si en cambio se elige el formato isla, un corner cuesta 20.000 dólares.

"La inversión se recupera en 24 meses. No cobramos fee mensual, se paga el 1% de la facturación como fondo de publicidad y una regalía de 5% por el anexo de café. Tenemos mucho campo de acción, hay zonas disponibles hasta en Bariloche donde estamos abriendo en Dina Huapi a 12 kilómetros. La encargada del área franquicias es Daniela Secco, mi mujer, que es abogada", contó.

Esta histórica marca tiene muy claro cuál es el perfil de franquiciado que necesita: "Buscamos un socio activo, que tenga alguna experiencia comercial, porque el comercio tiene particularidades a la hora de gestionar un negocio. Analizamos mucho la ubicación. Les brindamos un gran acompañamiento en la gestión del negocio".

La apertura de la tercera tienda en CABA es una fuerte apuesta. La nueva franquicia abrirá en Palermo en marzo está ubicada en Soler 5660. Tiene 1140 metros cuadrados ofrecerá chocolatería, helados y cafetería con panificados. El concepto de heladerías de Del Turista tiene más de 30 sabores, los más originales mezclan chocolate con frutas de la región, chocolate con 80% de cacao y otros de frutos patagónicos.

La próxima apuesta: un condo hotel La familia tiene planes para expandir los negocios y no depender sólo del chocolate. "Vamos a ampliar la tienda principal que tenemos en Bariloche, con una cafetería con restó y estamos anexando un gimnasio de Sportclub que se inaugurará entre julio y agosto. El proyecto es abrir un condo hotel con 130 habitaciones, 150 cocheras y un supermercado local, pero aún no firmamos. La construcción tendrá casi 16.000 metros cuadrados, más el local que tiene 3.000 metros cuadrados", explicó Emilio Secco a iProfesional en exclusivo. La familia dueña de Del Turista planea amplia la principal tienda que tienen en Bariloche y también proyectan abrir un condo hotel con 130 habitaciones y cocheras

En un contexto muy difícil, para sostenerse y entrar a otros nichos, el CEO de chocolates Del Turista da su receta para hacer frente a este momento. "El consumo empezó a caer en enero y febrero en las regionales turísticas y no turísticas entre un 15 y un 20% promedio. Es un año donde hay que ser creativo, hay que seguir muy bien los costos, la materia prima y hacer cambios en la estructura de costos para poder seguir sosteniendo la economía. Tenemos que tener una mirada globalizada porque las empresas deben estar globalizadas. Hay que estar muy activos, no es momento para estar dormidos. El chocolate per se no es un producto masivo, es de nicho. Hay que trabajar en ese nicho que busca placer, satisfacción, darse un gusto. En épocas complicadas trabajamos la porción, no la calidad, para poder hacerla más accesible. Si antes compraban 350 gramos de chocolate hoy compran 150 o 200 gramos, la caída del 20% es por porción. Hay que buscar complementos para levantar el ticket promedio es un juego entre lo que resiste", concluyó el CEO.