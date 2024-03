Textiles, en la lona: Topper activó ola de despidos y expone la crisis de un sector que padece el derrumbe de ventas

Las empresas del rubro textil sufren el drama de las ventas en situación de derrumbe y los despidos comienzan a multiplicarse en ese sector. La última muestra corresponde a la empresa Topper, que acaba de despedir a 85 empleados de su planta en Aguilares, en la provincia de Tucumán. Pero el rubro también acumula cesanteados en provincias como Tierra del Fuego y la zona cordillerana. Organizaciones que integran a las pequeñas y medianas firmas de ese nicho reconocen que "están en la lona" y alertan por un escenario aún peor si el Gobierno nacional levanta de forma total el cepo a los importados. Sindicatos de la actividad dan por descontado que habrá despidos multiplicados en los próximos meses.

Los despidos en Topper fueron expuestos por la delegación tucumana de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) y, según fuentes locales, reconocidos por la misma firma. Una caída del 40% en la demanda de calzado e indumentaria explicaría las cesantías.

Los recortes en Topper

"El panorama es complejo. En un momento determinado había una demanda importante y se necesitaba mano de obra. Se tomó gente por un contrato eventual. Lamentablemente hoy están cayendo los contratos por la caída de las ventas. Son contratos que tienen menos de un año", dijo al respecto Jorge Fugaracho, dirigente de UTICRA.

"Son al menos 85 las personas que están siendo cesanteadas. La realidad es esa. Con el golpe que estamos teniendo toda la clase trabajadora. Todo viene de la mano del Gobierno nacional de turno. La inflación nos está destruyendo los bolsillos", agregó.

Desde el gremio se indicó que la firma informó que tomó esa decisión debido a la "brutal caída de las ventas", y que se habría visto obligada a tomar esa determinación como "último recurso".

Lo ocurrido ahora en Tucumán se añade a la situación en Tierra del Fuego, distrito donde la empresa Australtex viene de aplicar despidos y suspensiones, también, por efecto de crisis económica y la menor demanda.

Topper aplicó recortes a su plantel operativo en Tucumán.

La compañía en cuestión despidió a 15 operarios y en territorio fueguino no faltan las voces que vinculan esa decisión a un probable recorte de subsidios y exenciones impositivas que el Gobierno nacional aplicaría próximamente a esa provincia.

También soplan vientos de cesantías en la zona cordillerana. En ese sentido, el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) de Catamarca, Jorge González, aseguró que en esa región "hasta el momento el sector textil no tiene despidos, pero los va a haber" por la recesión económica.

Los textiles y una perspectiva dramática

En declaraciones radiales afirmó que la situación de los textiles "y de mucha gente tanto en Catamarca como a nivel país es muy pero muy difícil". Sostuvo que esto responde "a la recesión y los innumerables problemas económicos que se viven socialmente. La inflación va a bajar, pero con un costo muy alto".

"Al momento de que no hay consumo este señor ministro que tenemos, Caputo, dice que va a bajar la inflación. Todavía no lo puede lograr. De todas formas, yo no tengo dudas de que la va bajar porque no hay consumo. Nadie compra absolutamente nada y menos ropa. Los textiles tenemos un altísimo riesgo de que las fábricas dejen de funcionar", dijo.

En las organizaciones que integran a firmas del segmento el rasgo predominante también es la preocupación. "Si se levanta el cepo para las importaciones, el drama será sideral", declaró en ese sentido Marco Meloni, empresario textil y vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA).

"En mi empresa textil se trabaja tres turnos de 8 horas, pero ahora estoy manteniendo a la gente haciendo otras tareas y no de producción. Si las perspectivas no mejoran, en marzo-abril adelantaremos vacaciones y si no se reactiva el mercado interno, se eliminará el turno noche y los despidos serán absolutos", detalló.

La menor demanda complica la actividad de las empresas textiles.

Para luego añadir: "Otras fábricas evalúan trabajar una semana sí y otra semana no. Y hay empresas bonaerenses que darán todas las vacaciones juntas y para cerrar durante tres meses y luego ver qué pasa".