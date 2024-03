El mismo tiempo en el que tardan en hacer una casa container fue el que se pusieron como objetivo para construir todo el paseo gastronómico: 60 días. El cartel gigante con la cuenta regresiva fue lo primero que se instaló en el predio, y muy pocos confiaban en que el desafío pudiera lograrse. Pero José "Cholo" Servat tenía fé -y experiencia de sobra-, y en apenas dos meses inauguró en un espacio en desuso -justo en la escollera de Necochea, en la zona del puerto-, el complejo Puerto Gardella, que reúne 38 containers con propuestas gastronómicas, puestos de artesanos y un parque de diversiones.

Durante las noches de verano lo visitaron aproximadamente unas 7.000 personas, y para facilitar el viaje hasta el predio funcionó un colectivo con pasaje gratis.

"Somos una familia que se dedica a la construcción de casas y módulos habitables hechos con containers, y queríamos armar un paseo a partir de los contenedores para visibilizar nuestro trabajo -cuenta Servat, dueño de Containers Necochea-. Busqué ideas en distintos lugares, nunca encontré algo de lo que yo me imaginaba y justo en la escollera, que es un ícono en la ciudad de Necochea, estaba ese gran espacio de 3 hectáreas donde había médanos y nada más."

Y continúa: "Propuse el proyecto al Consorcio de Puerto Quequén, que es el puerto más profundo de la Argentina, y pregunté si existía la posibilidad de que me concesionen esa tierra para hacer un paseo, un polo gastronómico y recreativo hecho con containers. Les encantó la idea, todos se embalaron y a partir de ahí armé el proyecto. En 60 días lo hicimos realidad".

Tacos, café, sushi o shawarma

La idea era armar un proyecto 100 por ciento local, y para delinear la oferta gastronómica, Servat convocó a 35 locales de comidas referentes de la ciudad, y con distintas propuestas para que ninguno compitiera con otro.

"Hay una cafetería, una casa de pescados, otra de hamburguesas. Hay una casa de shawarma, una de sushi, otra de tacos, y así sucesivamente. Pero no hay dos locales de lo mismo. Y eso está bueno porque lo que tratamos de generar es un proyecto absolutamente local y que sea una opción un poco más moderna -dice el emprendedor-. La peatonal de Necochea es un clásico que existe de siempre, pero con este proyecto la idea era tener un plan B, que la gente tuviese otra opción. Un lugar distinto al que puede venir toda la familia", enfatiza.

En la ciudad de Necochea, apunta Servat, hacía más de 40 años que no se generaba alguna atracción turística. "Te puede gustar o no, pero ojalá que más emprendedores se contagien y se sigan sumando proyectos. La ciudad viene avanzando a pasos agigantados. Está más linda, y comercialmente le hace muy bien. No solo porque hay más oferta y movimiento sino porque se generaron más de 200 puestos de trabajo", señala

Y agrega: "Es un espacio donde hay noches que vienen hasta 7.000 personas que están caminando por el lugar, que tiene estacionamiento propio -detalla-. La seguridad del lugar es una de las cosas más importantes. Como es un predio que pertenece a la zona portuaria, la seguridad es de la prefectura, y eso también es una gran tranquilidad. Además, si bien el puerto está dedicado a lo que es la semilla, los granos, este espacio generó un nuevo vínculo con la ciudad y la zona balnearia".

Colectivo gratuito ida y vuelta

Por la cantidad de gente que visita el predio, a los comerciantes, asegura Servat, les va muy bien. "Pero teníamos un solo problema: sentíamos que estábamos desconectados de las villas balnearias, de toda la costanera porque el lugar está a 15 cuadras de lo que sería el pleno centro de la playa. Entonces, la idea fue sumar un colectivo de forma gratuita que durante el verano estuvo constantemente llevando gente y trayendo gente a recorrer todo el paseo, la escollera y toda la villa balnearia. Si alguien quiere ir la familia y los amigos a pasear a Puerto Gardella hay un colectivo que va y viene en diferentes horarios", precisa Servat.

El lema de la empresa, cuenta el emprendedor, es que solo tardan 60 días para construir una casa, que tienen un valor aproximado de u$s17.800 para un container de 30 metros cuadrados. En el caso de los modelos que forman parte del paseo, que son de unos 15 m2, el costo es de unos 10.000 dólares.

"Por eso, se nos ocurrió proponer el desafío de hacerlo en 60 días. Cuando lo dije, las autoridades portuarias no me creyeron. Era muy ambicioso. Pero pusimos el cartel con la cuenta regresiva que arrancó en el número 60, y cada día que pasaba iba descontando. Cumplimos con el plazo, y además de las 200 personas que trabajaron se pusieron unos 85.000 adoquines, uno por uno", recuerda

¿Por qué se llama Puerto Gardella? "Bueno, quisimos hacer un homenaje a quien armó el puerto de Quequén, que fue Ángel Gardella. En esa época, había un muelle abandonado y este señor traía lana, cereales, y todo por ese lugar. Nos pareció que estaba bueno remontarse a la historia y unirla con el presente", concluye Servat.