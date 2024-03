Solo una persona muy audaz y apasionada por el diseño y los fierros puede crear en Argentina una fábrica de autos en estos tiempos. El prestigioso arquitecto argentino Hugo Gallego lo hizo, decidió hace un año crear Cobra Motorsport Argentina, una fábrica artesanal para hacer réplicas del mítico auto Cobra, entre otros. Con una inversión millonaria, ya cuenta con 12 vehículos patentados en la calle, varios en producción y hasta tiene lista de espera.

Con 55 años, el arquitecto es dueño de G2 Estudio, al que le dedicó la mitad de su vida. Construye viviendas a medida con diseños vanguardistas. Tiene obras realizadas en Argentina, en Uruguay y hasta en Córcega, Italia. Amante del diseño, es el encargado de comercializar en la Argentina los muebles de Paola Lenti, "los Pagani de los muebles", los define en alusión a Horacio Pagani el santafesino creador de Pagani Automobili.

Fanático del Cobra, auto creado por el constructor norteamericano Carroll Shelby, decidió pedir que le fabriquen uno en Argentina. La persona a cargo de la fabricación le pidió ayuda para poder terminarlo y así fue la incursión en este mundo. A los seis meses se distanciaron y casi por obligación creó su propia planta.

"En una Argentina colapsada y toda rota fundé una terminal automotriz de autos artesanales y ya tengo los primeros 12 autos patentados en la calle. La planta está en Pilar, en un predio de 1.000 metros cuadrados, cuenta con su cabina de pinturas. Desde allí, se hace toda la creación del auto hasta que sale patentado. Tenemos 22 personas, incluido los tercerizados. Toda la línea de producción tarda entre 6 y 8 meses. Estamos optimizando todos los procesos, preferimos tercerizarlos, para bajar los tiempos de 4 a 5 meses y poder estar preparados para exportar, ya tenemos el número VIN", adelantó Gallego.

Esta nueva terminal automotriz se rige por la Ley de autos artesanales que permite fabricar 100 al año. Hugo Gallego no quiere decir cuánto invirtió, solo responde "se llevó puesto todo, es un agujero negro. Hay mucho desarrollo, tiempo y dinero invertido. Todo es muy efímero, no te queda nada, todo desaparece. Tengo 20 proyectos en danza, 12 Cobra patentados y entregados y 8 más que están en producción. Si se acomoda el año y Argentina, por ahora, planeo fabricar 18 autos este año, si nos acompaña un poco el contexto", explicó a iProfesional.

Los modelos deportivos que fabrica son el Cobra 302 de 400 caballos y el Cobra 427 de 580 caballos, que este año estará en la calle. Se suma el deportivo inglés AC Bristol, más delicado y angostito con motor V8 con 330 caballos. Están limitados en 220 kilómetros, cuentan con motor y caja de competición. Se pueden armar arriba de los 300 kilómetros, con otro paquete de frenos y suspensión.

"En lo que va del año que existe la empresa hubo tres evoluciones en chasis, carrocería y suspensión. Para solo un año es una locura. Estoy armando la coupé Daytona, el proyecto es más ambicioso, es 100% de aluminio, es muy artesanal, el proyecto viene más lento y va motorizado con 427. Lo estamos armando, para fin de año o principios de 2025 lo presentaremos en sociedad. El Cobra 427 estará antes de julio listo", adelantó Hugo Gallego.

Desde que nació Cobra Motorsport hubo muchos cambios en los proyectos. El arquitecto dio detalles de los autos y dio la primicia de su desvinculación con la empresa argentina que desde Santa Fe le fabricaba chasis: "El motor y la caja vienen ensamblados desde Nueva Jersey, Estados Unidos, viene el paquete armado, se monta y sale andando. Los dos primeros chasis los hizo Collino Perfomances, pero te doy la primicia, como se está portando mal decidí sacarlo del circuito de Cobra. No entienden los negocios a futuro. Hicieron un desarrollo de un chasis en sociedad, lo mejoraron y se lo vendieron a un particular para que se haga un Cobra, eso no se hace. Por eso el desarrollo del chasis lo hacemos en Argentina, pero ya no con Collino".

Los autos deportivos Cobra arrancan en 85.000 dólares

La gran pregunta es cuánto salen estos autos con estética vintage que rinden homenaje a modelos icónicos. El Cobra 302 cuesta u$s85.000, el Cobra 427 se venderá a u$s120.000 y el Daytona rondará los u$s140.000, el AC Bristol u$s85.000. "Se paga por avance de proyecto, un anticipo para el motor, caja y chasis y se paga a medida que avanza el proyecto. Tengo dos personas en lista de espera para el Cobra", contó.

El sueño de Hugo Gallego es exportar los autos que produce. "Estamos trabajando en eso, pero no, hoy no podemos ni importar ni exportar nada. Una vez que se abran los mercados se verá, no tenemos un dólar estable, por los impuestos está difícil. El contexto está mal, simplemente mal. Tenemos un dólar planchado hace meses y yo no aumento, pero los sueldos aumentan, los materiales aumentan todos los días, desde que empecé triplicaron su valor. El año pasado trabajé a perdida completa en el desarrollo del Cobra, por como viene sigue mal. El contexto, país es muy malo, nunca me acompañó, fue un caos siempre. Me cuesta importar motores y muebles. La importación no se mejoró, cómo giro los pagos al exterior, no hay forma. No puedo importar, tengo problemas en la Aduana, que están esperando con los dientes afilados para cobrarte por todos lados. Argentina es hermosa".

Pese a todo el contexto, compradores no le faltan. Si bien son autos caros, son muchos los apasionados que quieren tener su auto y participar de selectas reuniones. A mediados de mes, partieron 10 Cobra a Jujuy y Salta, recorrieron Purmamarca, Salinas Grandes, hicieron más de mil kilómetros.

Como los autos no tienen frenos ABS, ni airbag, ni control de estabilidad, es necesario y obligatorio hacer un "Curso de manejo deportivo" que ofrece Motorsport. El arquitecto explicó: "No tienen ningún sistema de control, ni la asistencia que tiene otro 0Km. Hay que aprender a sentir el vehículo como en la década del 60. Son vehículos con mucho poder, muchos caballos de fuerza".

Un empresario que, pese a todo, apuesta a la producción nacional.