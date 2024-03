Las negociaciones están en marcha, aunque todavía no hay acuerdo. De concretarse, el Galicia quedaría como el segundo banco más grande del país

El Banco Galicia está en negociaciones para comprar la filial local del banco de capitales británicos HSBC. Si bien aún no se llegó a un acuerdo, las conversaciones ya están en marcha e incluso los contactos fueron reconocidos por fuentes de las dos compañías.

Según trascendió, hace tiempo que el HSBC espera el momento adecuado para vender su negocio en Argentina, único país de la región donde todavía tiene presencia.

Si bien no hay versiones oficiales, fuentes del Banco Galicia señalaron al respecto: "Siempre buscamos oportunidades para hacer crecer nuestro negocio en Argentina, incluyendo potenciales adquisiciones. No obstante, por el momento, no hemos llegado a ningún acuerdo".

El Banco Galicia quiere comprar la filial local del HSBC

En tanto, desde el HSBC confirmaron el contacto "por terceras partes interesadas en la adquisición de nuestras operaciones en Argentina, pero por el momento no se ha llegado a un acuerdo".

De hecho, ante el trascendido de la noticia en distintos medios periodísticos, el CEO local del HSBC Juan Parma envió una nota a su equipo. Según publicó el diario Clarín, el texto decía: "Seguramente habrán leído hoy una noticia en un medio de comunicación sobre nuestra operación local y, como siempre, voy a hablarles con honestidad".

"Fuimos contactados por interesados en nuestra operación en la Argentina y, por el momento, no se ha llegado a ningún acuerdo. Seguimos operando en forma habitual, focalizados en dar el mejor servicio a nuestros clientes. Mi compromiso con ustedes es mantenerlos informados y así será si hubiera novedades", cerró el comunicado.

En HSBC confirmaron el interés de un "tercero" por quedarse con su negocio en el país

Según explican desde el sector, la posibilidad de que el HSBC abandone sus operaciones en Argentina viene rumoreándose hace al menos cinco años.

El Banco Galicia, busca crecer en el mercado local

Actualmente, el Galicia es el tercer banco más grande del país en el ranking por activos, aunque es el número uno entre las entidades privadas: sólo es superado por el Banco Provincia y el Banco Nación.

Por su parte, el HSBC tiene el sexto lugar entre las entidades privadas, mientras que ocupa la novena posición en el ranking que incluye a los bancos públicos.

De concretarse esta operación, Galicia se convertiría en el segundo banco más importante del país, sólo detrás del Banco Nación, ya que la suma de sus activos alcanzaría los $7.928 billones, contra los $6.119 billones que administra el Banco Provincia.

A modo de antecedente, tiempo atrás otro banco de capitales extranjeros, más precisamente el brasileño Itaú, le vendió sus operaciones locales a Macro por alrededor de u$s50 millones.