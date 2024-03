El calor de marzo arrecia y en una esquina de Parque Patricios, el bodegón -falto de clientes durante todo el verano- está atestado de gente. La fila, afuera, casi da la vuelta a la manzana. Jóvenes con y sin tatuajes, madres con sus hijos en brazos, algunos jubilados, cartoneros, vecinos y algún que otro especialista en criptomonedas esperan su turno para el "escaneo de iris"... un negocio impensado en medio de la crisis de inflación, recesión y desempleo que se agudizó en la Argentina a partir de diciembre de 2023.

La escena se repite en otros barrios de la ciudad, el conurbano y varias localidades del país. La empresa detrás de este fenómeno es Worldcoin, fundada en julio de 2023 por Sam Altman, creador del ChatGPT y el emprendedor tecnológico de Silicon Valley Alex Blania. La finalidad del proyecto, según la propia compañía, es "crear una red de inclusión financiera digital de alcance global, segura y sin intermediarios".

En su página web, la firma resalta algo que parece un oxímoron: "Privacy First - Owned by Everyone" (la privacidad primero - propiedad de todos). Tan contradictorio como buscar "humanizar" las finanzas usando inteligencia artificial.

Para esto, Worldcoin se vale de una tecnología que permite tomar imágenes de alta resolución del iris usando una cámara especializada (llamada Orb), y luego procesarlas para extraer características relevantes y mediante un algoritmo, convertir estas características en un código numérico.

Escanear el iris: cómo es el procedimiento

El procedimiento es sencillo: la persona, que previamente descargó en su celular la aplicación World, programa una cita en alguna de las sedes de Worldcoin (centros culturales, oficinas o locales comerciales en todo el país), y allí, en menos de 30 segundos, realiza una "prueba de humanidad", mirando fijo al equipo Orb. Así obtiene un código que puede canjear por 10 Worldcoins, la moneda virtual del sistema (equivalente a u$s10 aproximadamente). Para participar, sólo hace falta ser mayor de 18 años y brindar algunos datos básicos para registrarse en la app.

En diálogo con iProfesional, fuentes de la empresa se encargaron de aclarar que "no se realiza un escaneo del iris, sino que se toman imágenes de alta definición. Los datos biométricos son usados para comprobar que se trata de un ser humano y no un robot, pero no se almacenan, resguardando la privacidad de cada persona. No se trata de una prueba de identidad, sino de una prueba de humanidad", repiten a lo largo de la entrevista.

Más de 500.000 argentinos ya se sumaron al escaneo de su iris.

No obstante, la compañía admite que "es posible identificar a una persona por su iris, con una precisión mucho mayor a otros datos biométricos como la huella dactilar o el reconocimiento facial".

Worldcoin: un negocio bajo la lupa

Con presencia en más de 120 países y más de 4 millones de personas que han realizado esta "prueba de humanidad" en el mundo, el éxito del proyecto en Argentina es llamativo. Desde fines de diciembre de 2023, cuando desembarcaron los primeros Orbs en el país, más de 500.000 personas se han prestado al escaneo de iris a cambio de los Worldcoin. Quienes "recomiendan" a familiares y amigos, pueden obtener hasta 3 worldcoin por cada referido, que luego canjean por dinero a través de billeteras virtuales.

Si bien el proyecto se autodefine como "sin fines de lucro", la compañía que lo financia, "Tools for Humanity", desarrolladora de los equipos Orb, admite que esta tecnología podrá usarse con fines comerciales: "integración con plataformas de criptomonedas utilizando World ID para la creación de cuentas, operaciones y retiros; con billeteras virtuales o servicios fintech como PayPal; plataformas de comercio electrónico como eBay o Amazon, sistemas de atención médica y agencias gubernamentales para servicios como la declaración de impuestos, la inscripción de votantes o la obtención de documentos oficiales, facilitando la verificación de identidad segura a través de World ID", enumera la compañía.

Entre Minority Report y la Renta Básica Universal

En la película Minority Report (2002, dirigida por Steven Spielberg), el protagonista (Tom Cruise) recurre a un trasplante ocular para evadir el registro de escaneo de iris del gobierno, en una saga situada en 2054.

Sin llegar a esa distopía, algunos expertos están dando voces de alarma. Beatriz Busaniche, investigadora y activista por los Derechos Humanos en entornos mediados por tecnologías, advierte: "Lo que se propone Worldcoin es crear una moneda virtual con un sistema de identificación, asumiendo dos funciones que le competen al Estado: la creación de moneda y el reconocimiento de identidad. ¿Qué pasaría si el Estado se retira de esas funciones y quedan a cargo de una empresa global que no tiene jurisdicción en nuestro territorio? ¿quién controla la seguridad y la privacidad de nuestra información?", se pregunta la directora de Fundación Vía Libre.

En algunos países como España, Francia, India y Brasil, se prohibió a la compañía seguir registrando usuarios, mientras se avanza en investigaciones sobre la privacidad y seguridad en el manejo de los datos personales.

En Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), inició una investigación para determinar posibles violaciones a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (que data del año 2000 y cuya actualización está pendiente de ser tratada en el Congreso).

Respecto de estas requisitorias, la compañía destaca que "estamos a disposición para colaborar con los gobiernos y brindarles toda la información que nos piden. Hemos hecho peritajes de seguridad, privacidad y funcionalidad que comprueban que el Orb solo recopila y almacena el código de iris, sin ninguna información de identificación personal".

"En los casos en que los usuarios optan por la custodia de datos, la información de identificación personal (PII) se encripta de manera segura, garantizando que permanezca inaccesible a entidades no autorizadas. Además el Orb no extrae ningún dato sensible de los dispositivos de los usuarios. Los códigos de iris de los usuarios se manejan de manera segura, con medidas para evitar el acceso no autorizado", afirman y destacan que la intención es generar una herramienta para que los gobiernos puedan implementar "procesos democráticos globales y potencialmente allanar el camino para un Ingreso Básico Universal (UBI)".

Entre la distopía aterradora de Minority Report y la utopía de una renta básica universal generada mayormente por robots y distribuida equitativamente entre los seres humanos… el tiempo dirá lo que finalmente ocurra en un futuro cada vez más cercano.