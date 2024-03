Farmacity se sumó a La Hora del Planeta con sus tiendas y centros logísticos

Farmacity, ecosistema de negocios integrado por la red de farmacias, Simplicity, Get The Look y The Food Market, se sumó a la campaña La Hora del Planeta impulsada en el país por Fundación Vida Silvestre Argentina cuyo objetivo es concientizar sobre la necesidad de cuidar el ambiente. En el marco de esta iniciativa de alcance mundial, la compañía atenuó las luces por una hora en sus más de 340 tiendas, dos Centros de Distribución y dos Droguerías.

Lucila Palacios Hardy, responsable de Sustentabilidad y Triple Impacto de Farmacity, señaló: "En Farmacity nos sumamos a La Hora del Planeta porque entendemos que la campaña está alineada al propósito organizacional y al camino que venimos recorriendo para impactar positivamente en la sociedad y el ambiente. Somos conscientes de las problemáticas actuales, por eso creemos que sumarnos a esta iniciativa es más que un gesto, es un llamado a la acción colectiva y un recordatorio de la responsabilidad que tenemos de cuidar la naturaleza. En este sentido, nuestro ecosistema de negocios asume su rol en la construcción de un futuro más sustentable y equitativo para todas las personas y lo pone en práctica".

La Hora del Planeta es la campaña de concientización ambiental más grande del mundo promovida por World Wildlife Fund (WWF) y organizada localmente por Fundación Vida Silvestre Argentina desde 2009. La iniciativa pone de relieve los problemas generados por el cambio climático y la pérdida de naturaleza, llegando a más de 190 países y territorios, y a millones de personas en todo el mundo.

Es el primer año en el que Farmacity se suma a La Hora del Planeta, acción para la cual atenuó las luces en todas sus tiendas y centros logísticos, y convocó a colaboradores y clientes a formar parte de esta iniciativa. "Con esta acción de concientización invitamos a la comunidad a pensar qué podemos hacer para mejorar nuestro planeta desde el lugar en el que estemos presentes y en los distintos roles que tenemos, ya sea como productores o consumidores, para que tomemos decisiones cada vez más conscientes. Nuestra intención es motivar nuevos y mejores hábitos porque deseamos un ambiente más sano. Por todo esto, le damos una hora al planeta", agregó Palacios Hardy.

Farmacity es un ecosistema de negocios centrado en el bienestar integral, la alimentación saludable, la belleza y la salud de las personas, que cuenta con más de 340 tiendas distribuidas en 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los últimos años, la compañía argentina con más de 25 años de presencia en el país evolucionó su forma de hacer negocios y profundizó su propósito hacia el triple impacto, al llevar a cabo nuevas propuestas comerciales enfocadas en fortalecer la calidad de vida de las comunidades en las que está presente y el cuidado del ambiente. En línea con su compromiso por gestionar sus impactos, en 2022 realizó por primera vez la medición de su huella de carbono y este año llevó a cabo su primer análisis de materialidad, que le permitirá trazar una estrategia de sostenibilidad a largo plazo.

Acerca de Farmacity

Farmacity® es una empresa argentina fundada en 1997. Con más de 8.200 colaboradores en todo el país, es también el mayor empleador de profesionales farmacéuticos de Argentina. Opera más de 340 puntos de venta distribuidos en 15 provincias y CABA, lo que la hace la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Con sus plataformas digitales y comercios físicos, atiende con pasión y dedicación a millones de personas cada año.

Desde 2013 Farmacity continúa brindando servicios y productos de máxima calidad a través de otros formatos de conveniencia: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de las personas; y The Food Market, una propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.

Farmacity® es una compañía comprometida con la calidad y la excelencia del servicio al cliente, la salud y el bienestar, como así también con el desarrollo del sector y de las comunidades en las que tiene presencia. Más en www.farmacity.com