Con una inversión de u$s 450.000, la cadena de hamburguesas argentina The Food Truck Store inauguró su segunda franquicia en Estados Unidos y va por más

The Food Truck Store (TFTS) surgió como un emprendimiento entre padre e hijo en 2014 con un tráiler que rodaba por diferentes exposiciones, ferias y eventos privados. Hoy tienen 6 sucursales, de las cuales 3 son franquicias y dos están en Miami, Estados Unidos, donde apuesta a seguir expandiéndose con al menos 15 locales más.

La historia de TFTS comenzó cuando Rodolfo Cámara y su padre salieron con un food truck a vender comida callejera en eventos y que iba desde hamburguesas y sándwiches hasta pinches de pollo o langostinos y panchos.

Por esa experiencia, Cámara llegó a ser presidente de la Asociación de Food Trucks de Argentina. Sin embargo, un poco frustrado por no lograr la ley que esperaba para regular la actividad y que además les permitiera poner sus food trucks en las calles, decidió meter su tráiler dentro de un local y acondicionarlo como si estuviera en la vía pública, con pisos de adoquines, veredas, semáforos y señales de tránsito.

Con una inversión inicial de $525.000 en septiembre de 2015, Cámara abrió el escenográfico local en la avenida Callao, en Recoleta. Sin embargo, no les fue tan bien como esperaban, por lo que en 2018 decidió poner el fondo de comercio en venta y enfocarse en las franquicias que un año antes había adquirido de la heladería Freddo para en Estados Unidos.

El plan era vender, recuperar la inversión y mudarse a Miami. Sin embargo, con las ventas caídas no era mucho lo que le podían ofrecer por el fondo de comercio. "Vendé más y en tres meses hablamos", le dijeron.

Es fácil decirlo, pensó Cámara, quien hacía unos tres años que venía intentando hacer crecer el negocio. Pero, acorralado, no tuvo más opción que seguir intentando. Después de darle muchas vueltas al asunto, encontró la solución y reconvirtió a TFTS en una hamburguesería gourmet. Eso sí, las hamburguesas debían ser tan buenas como las que había probado unos meses antes en un viaje que hizo a Nueva York.

El 1 de mayo de 2018, cambió el menú y desde entonces TFTS fue un boom, los clientes habituales empezaron a ir cada vez más y las recomendaciones se expandían. ¿Vender el fondo de comercio? "Ni loco, ahora no vendo nada", dijo Cámara.

Desde que las hamburguesas son las reinas de TFTS, el local de Callao les quedó chico y se mudaron a otro más grande en Recoleta y abrieron dos más, uno en Belgrano y otro en Palermo. Actualmente, cuentan con un plantel de más de 100 empleados entre los locales y centro de producción, desde donde elaboran unos 100.000 medallones por mes y proyectan alcanzar nuevos mercados con un modelo mixto entre franquicias y locales propios.

Aunque en Argentina la cadena tiene inaugurada una franquicia en Pilar (Provincia de Buenos Aires), hasta tanto no se estabilice la economía del país, Cámara decidió no salir activamente a ofrecer más franquicias de la marca, prefiriendo escenarios más estables para sus futuros franquiciados.

"Los planes están apuntados al 2025, ahora está todo muy raro, los precios no son acordes y hay mucha inflación. Yo, en ese sentido, soy muy mente fría, el franquiciado tiene que estar tan cuidado como la marca. No quisiera que, por el país, tenga un problema, prefiero ser cauto y esperar a ver cómo termina el año. Por lo pronto, estamos buscando mudar nuestro centro de elaboración a un lugar más grande en vistas de los planes de expansión a partir del año que viene", explicó Cámara a iProfesional.

Sin embargo, la internacionalización es un hecho y continúa siendo un objetivo del emprendedor gastronómico, especialmente en Estados Unidos, donde ya tienen dos franquicias operando en Miami, con planes de inaugurar unas 15 más.

"Ahora estamos en tratativas con dos posibles nuevos franquiciados para estar en Orlando", adelantó Cámara, a quien también le interesa España, Chile, Uruguay, Paraguay y México.

The food truck store ya concertó 2 franquicias en Miami y ahora va por 15 más

En Estados Unidos, adelanta, en unos pocos meses estará abriendo una dark kitchen en Miami para ocuparse del delivery y dejarle a las franquicias el negocio del local a la calle y la atención directa al cliente.

Para abrir una franquicia de TFTS en EE.UU. se necesitan desde u$s275.000

La oferta de franquicias de TFTS está abierta tanto para extranjeros como para argentinos que quieran radicarse en el exterior, como les pasó con los primeros franquiciados de la marca que inauguraron el local de Miami. Eso sí, advierte Cámara, los que buscan solo una visa de trabajo, abstenerse.

"Necesitamos que el franquiciado sea operador, que le importe la marca y el producto. No queremos que sea alguien que consiga su visa y después se olvide del negocio", remarca.

Para adquirir una franquicia TFTS, la marca cobra un fee de ingreso de unos u$s25.000 y los costos por viaje y hospedaje para las capacitaciones que son in situ.

"Este valor lo cotizamos en el momento porque las diferencias son muy grandes de acuerdo con la temporada. En algún momento pusimos u$s12.000, pero para temporadas altas un hotel puede estar tres veces más y nos quedó muy abajo", explica.

Dependiendo del tamaño del local y si es primera o segunda generación, es decir, si fue o no antes un local gastronómico, la inversión para la puesta en marcha oscila entre los u$s250.00 y los u$s500.000. Por lo tanto, teniendo en cuenta los pisos, la inversión total arranca de los u$s 275.000 más los costos de Travel and Living de las capacitaciones.

"El tiempo de recupero de la inversión se logra entre los 12 y los 24 meses. Hoy en Argentina, no podemos pensarlo en menos de 30 meses", cuenta el empresario gastronómico.

Para otorgar franquicias en Argentina, Cámara prefiere esperar a que se estabilice la economía y no poner en riesgo a la marca ni a sus posibles franquiciados

Mensualmente, cobran un 5% de regalías y un 1% por publicidad para las redes sociales, productos de diseño, el community manager. "Pero además, les exigimos por contrato, invertir por lo menos u$s1.000 en publicidad, ya sea invitando a influencers o en ads de Google", avisa.

El objetivo a largo plazo del emprendimiento es crecer con las franquicias y convertirse en una marca global, pero para ello, dice Cámara, prefiere dar pasos chicos, pero que le aseguren al franquiciado un negocio sustentable. "No se trata de crecer por crecer, sino de hacerlo bien", concluye.