En el corazón de la ciudad de Córdoba, se encuentra un lugar único que desafía las leyes del espacio: Caffè del Popolo, el café de especialidad más pequeño del mundo. Con unos pocos metros cuadrados, pero con una gran conciencia de valor de la marca, Ramiro Traverssa, su fundador, decidió iniciar el capítulo de la expansión a través de franquicias.

Motivado por la tendencia del take away, Traverssa, que además es dueño de otros negocios gastronómicos, buscaba un espacio pequeño que le permitiera incursionar con el café de especialidad. Lo que no imaginó es que terminaría en una ochava, de apenas 4 metros cuadrados, entre dos imponentes edificios de más de 15 pisos del barrio Nueva Córdoba.

Objeto de estudio de las universidades, este local, con un claro diseño minimalista, está ubicado frente a la icónica iglesia de los Capuchinos, en una zona turística de la ciudad rodeada de universidades, edificios públicos y oficinas. Sin embargo, como su nombre lo sugiere, Caffè del Popolo está inspirado en la Plaza del pueblo de Roma y entonces, desde su carta hasta la música con la que reciben a sus clientes, son de impronta italiana.

Que Caffè del Popolo sea el café más pequeño del mundo no es una frase marketinera, para ser honestos con su comunicación, Traverssa salió a chequearlo y, hasta donde pudo averiguar, lo son. Aunque, reconoce que muy de cerca le sigue un bar de Curitiba (Brasil) que se presenta como el más angosto del mundo.

"Algo que nos sorprendió gratamente, porque sabemos que laburar en un lugar tan pequeño no es fácil, es que los baristas nos piden que los dejemos trabajar con nosotros. Lejos de sentir que el espacio es un problema, quieren vivir la experiencia y el desafío", cuenta a iProfesional Traverssa.

Como respuesta a los espontáneos pedidos de franquicias que el empresario gastronómico fue recibiendo desde la fundación del Caffè del Popolo en 2021, con el apoyo de la consultora especializada Centrofranchising, Traverssa decidió franquiciar el negocio.

"Nos han contactado de casi todas las provincias del país e incluso del exterior, desde Bolivia hasta Estados Unidos. Es que, además de ser atrayente tanto estética como arquitectónicamente, por el modelo de negocio, la inversión no es tan alta, y los costos están reducidos a su máxima expresión por supuesto porque el tamaño así también lo requiere", justifica Traverssa, quien tiene amplia experiencia en manejo de sucursales e incluso como franquiciado de una pizzería.

Caffè del Popolo, asegura el empresario, tiene un potencial enorme, y es un negocio sencillo de operar. Aunque requiere del conocimiento profesional de un barista, no exige, como en la cocina de un restaurante, grandes insumos ni gran variedad de materia prima.

"Pero, además, la cafetería de especialidad llegó para quedarse. Le dio una vuelta de rosca a ese café amargo que hay que bajar con azúcar para poder tomarlo. Después es muy difícil volver al café industrial", remarca el empresario, quien además tiene su propio tostadero con una capacidad para 200 kilos de café por día.

Para tener una franquicia Caffè del Popolo hay que invertir desde u$s62.815

El perfil del franquiciado que Traverssa busca para Caffè del Popolo es el de una persona resolutiva, que tenga aptitud para la gestión y manejo de personal, pero fundamentalmente que sean personas comprometidas con la marca y que la pasión sea lo que lo moviliza a emprender.

La ubicación, avisa el empresario, es clave para este negocio. Sin embargo, aclara, no espera que todas las franquicias tengan la suerte de estar en una mínima ochava como la de su local de Córdoba.

Sobre la base de que las dimensiones pueden ser otras, Traverssa ofrece tres formatos de franquicias:

Caffè del Popolo espera cerrar el año con al menos 3 franquicias en el país y una master franquicia en el exterior

Strada , que responde al modelo original del Caffè del Popolo, pero que admite espacios de hasta 20 metros cuadrados, preferentemente en esquinas y con salida a la calle.

, que responde al modelo original del Caffè del Popolo, pero que admite espacios de hasta 20 metros cuadrados, preferentemente en esquinas y con salida a la calle. Shop , para inmuebles de entre 40 y 200 metros cuadrados, este modelo contempla un espacio en la vereda para mesas y sillas.

, para inmuebles de entre 40 y 200 metros cuadrados, este modelo contempla un espacio en la vereda para mesas y sillas. Mall, un formato exclusivo para shoppings o paseos gastronómicos

Dependiendo del modelo de negocio, la inversión total de una franquicia arranca de los u$s62.815 (modelo Strada) e incluye desde la obra y el fee de ingreso hasta el stock inicial de mercadería. Para el modelo Shop, la inversión total ronda los u$s110.306. Para el modelo Mall, la inversión la calculan uno a uno, dependiendo del tipo de establecimiento, los modelos que admitan y las exigencias que pongan.

La inversión en la franquicia se recupera en los primeros tres años

En todos los casos, la inversión podría recuperarse dentro de los 3 primeros años de actividad y el contrato se realiza por 4 años renovables.

"Si bien es cierto que Argentina está pasando un momento complicado, la gente recorta gastos yendo por ejemplo a cenar, pero el gustito de un buen café por el ticket que implica es algo que difícilmente se priva. En cuanto a lo macro, yo creo que crisis es también oportunidad y hay un horizonte prometedor con una inflación más estabilizada en los próximos meses. Pero además se espera que se normalicen las importaciones, algo que, para nuestro negocio, que depende del grano importado, es una gran oportunidad porque no solamente nos aseguraría el stock, sino que también nos permitiría traer café de otros países productores que ahora no podemos alcanzar", opina optimista.

Eso sí, por cautela (y otro poco por cábala), Traverssa prefiere no aventurar datos precisos, pero sí le adelantó a iProfesional que ya tiene bastantes negociaciones avanzadas y que, entonces, las franquicias de Caffè del Popolo serán una realidad del 2024.

"En los papeles, el objetivo es terminar el año con 3 aperturas en Argentina y una master franquicia en el exterior", detalla.

Esta franquicia cordobesa se perfila como una oportunidad de negocio interesante tanto para la Argentina como para el exterior por sus bajos costos

Habiendo sido franquiciado de una marca, ¿qué les vas a evitar a tus propios franquiciados?

"Ante cualquier dificultad, nunca los voy a dejar solos. Por más pequeños o grandes que resultemos, el plan es siempre tener canales de comunicación eficientes con cada uno de ellos, no solamente de modo digital, sino también con presencia física con visitas periódicas", promete Traverssa.

El futuro de Caffè del Popolo se perfila con un horizonte prometedor, marcado por su decidida expansión a través del modelo de franquicias. Con la dirección estratégica de Ramiro Traversa, el café de especialidad más pequeño del mundo se posiciona para llevar el encanto que lo identifica a nuevos mercados y metros cuadrados.