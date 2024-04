Empresa periodística salteña pide el Procedimiento Preventivo de Crisis

El grupo Horizontes SA, dueño del diario El Tribuno y Radio Salta, informó a la Secretaría de Trabajo de la provincia el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), y propuso a sus trabajadores el pago del 50% de las indemnizaciones en 12 cuotas.

Fuentes gremiales indicaron que el principal accionista de Horizontes S.A sería el senador Juan Carlos Romero.

El secretario general del SIPRENSAL, Fernando Díaz, señaló que, hasta este domingo no tenían aún notificación formal del PPC y aclaró que "es un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador. Esto no quiere decir que sin indemnizar y en cuotas".

Según los trabajadores a la propuesta de retiro "le siguen los despidos", para empleos con salarios básico de $60.000 y sueldos congelados desde noviembre.

Retiro voluntario

El viernes último, la empresa publicó un cartel en el que informó el ofrecimiento de un programa de retiro para los empleados que deseen dejar de trabajar de manera voluntaria. "Si estás interesado en esta opción, lo invitamos a acercarse al departamento de Recursos Humanos para obtener más información o conocer los detalles del programa. Las solicitudes se recibirán hasta el 30 de abril de 2024", dice el texto.El congelamiento de los salarios desde noviembre, indicaron desde el gremio, demuestra que la empresa no cumple con el Convenio Colectivo de Trabajo 185/75 "al cual adhiere para exigir obligaciones de los trabajadores, mientras no cumple con las suyas".

Precisaron que "un redactor gana unos 200 mil pesos en promedio; a los ingresantes le pagan 120 mil pesos mensuales. La empresa además no realiza los aportes previsionales y la obra social la tiene por canje de publicidad".

El viernes y sábado en reuniones convocadas por la encargada de Recursos Humanos, Ruth Ontiveros; y el coordinador de redacción, Pablo Juárez, los trabajadores del Grupo Horizontes S.A. fueron informados que la empresa se declara en "crisis" y que ofrece pagar un 50% del total de la indemnización, en 12 cuotas.

El Sindicato, que integra la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FatPren) llamó a los trabajadores al estado de "alerta", de cara al próximo martes 9 de abril, cuando notificados formalmente del PPC, el abogado del sindicato, Desiderio Diez, certifique día y hora de la audiencia para la participación de la entidad gremial .

"El sindicato no apoyará ningún despido y se manifiesta en estado de alerta y también queda a disposición si los trabajadores quieren hacer una asamblea para ver qué medidas se pueden tomar", dijo Fernando Díaz.

Pauta publicitaria

La empresa Horizontes S.A. debe demostrar que está en crisis, para justificar el procedimiento encarado. En ese sentido, un informe del sitio Salta Transparente difundió que el diario El Tribuno durante el 2021 recibió el 71% de la totalidad de la pauta publicitaria oficial del Gobierno de la Provincia de Salta. En ese año, el medio recibió $ 54.830.770 y la radio AM840 otros $14.500.000. En tanto que desde la Municipalidad de Salta, que estuvo bajo el mandato de Bettina Romero, el diario El Tribuno, su página web, la AM840 y FM La Red, recibieron $80.021.536,44 durante el 2021 y los primeros siete meses de 2022.

Esta no es la primera vez que el Grupo Horizontes S.A. decide ajustar sus gastos con un despido masivo de trabajadores. Un antecedente data de diciembre del 2019, cuando despidieron a 17 trabajadores de prensa, incluyendo al jefe de redacción, Carlos Russo. Desde esa fecha, con el coordinador, Pablo Juarez, inició el llamado "plan de desguace" de El Tribuno y Radio Salta.

El desguace comenzó con una reducción drástica de los recursos para trabajar, la falta de renovación de los puestos de quienes se fueron jubilando, las jefaturas "testimoniales" y la degradación sistemática de los salarios.