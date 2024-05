"Tengo un emprendimiento ideal para vos", le dijo un amigo a Pablo Goldstein, que buscaba reinventarse luego de una pausa laboral. Así, en 2011 nació Tentickle Argentina, una empresa dedicada a la importación, alquiler y venta de carpas beduinas que llegó para renovar la estética de los eventos outdoor. Con representación en todo el país y el exterior, en 2023 facturó alrededor de u$s1.200.00 y para el segundo semestre esperan desembarcar en al menos un país más.

Goldstein, cuyo hobby era ser entrenador de rugby, viajó a Sudáfrica para perfeccionarse en la disciplina y teniendo en cuenta la recomendación de su amigo, aprovechó su estadía en Ciudad del Cabo para entrevistarse con Tentickle, una empresa sudafricana especializada en la fabricación de carpas beduinas.

Un emprendimiento que transformó los eventos al aire libre

"Un año después ya estaba trayendo al país las primeras carpas de este estilo, ofreciendo una alternativa estética y funcional a las clásicas carpas", dice a iProfesional Goldstein.

Las carpas beduinas de Tentickle llegaron a Argentina para transformar los eventos al aire libre. A diferencia de las carpas tradicionales, estas estructuras ofrecen una estética más elegante y versátil, con una amplia gama de opciones visuales y funcionales. Además, se caracterizan por su rápida instalación y desmontaje, su menor volumen y peso para el transporte y almacenamiento, su variedad de tamaños y colores, y su adaptabilidad a todo tipo de climas.

El emprendimiento fue experimentado un crecimiento sostenido desde su fundación. En 2019, la empresa ya contaba con 56 carpas propias y había realizado 633 eventos en todo el país.

A pesar del pararte total de la actividad durante la pandemia, Tentickle Argentina logró reinventarse y explotó a partir del 2021, especialmente gracias a la demanda de eventos al aire libre. Hoy realizan alrededor de 18 eventos por semana, siendo los más destacados Lollapalooza, Hernán Cattaneo, la feria Masticar. También algunas celebridades como Abel Pinto, Alejandro Fantino y Araceli González fueron clientes.

La expansión regional e internacional es parte del plan estratégico de Tentickle Argentina. A partir de 2017, la empresa comenzó a expandirse a escala nacional a través de representaciones exclusivas otorgadas por Goldstein en Mendoza, Bariloche, Mar del Plata, Córdoba y Tucumán.

Pero también, como Goldstein es el representante oficial de la marca para la región, también en Costa Rica, Uruguay, Colombia y desde hace unas semanas en Miami.

"Para el próximo semestre, si todo sale bien, tengo previsto desembarcar en al menos un país más", adelanta

Salvo las sucursales de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, donde Goldstein es socio, el resto están en manos de representantes que tienen la exclusividad en sus zonas. El empresario, a cambio del know how y como licenciatario oficial, cobra un canon de ingreso y un fee mensual por acciones de marketing. Sin embargo, explica que no son franquicias porque cada uno gestiona sus plazas de acuerdo a sus criterios o demandas del mercado.

"Si bien trabajamos en red, cada oficina es independiente, tienen su propio stock y maneja sus propios valores. De todas maneras, todos los años nos juntamos para capacitarnos y compartir experiencias", explica el empresario.

Tentickle ahora apuesta a las carpas con mapping

Si bien Tentickle Argentina fue la primera en importar las carpas beduinas, hoy en día, reconoce Goldstein, enfrenta una competencia creciente en el mercado. Sin embargo, lejos de ser una preocupación, tener competidores solo le sirvió para agregar valor a su servicio e implementar una política de innovación continua.

Los Glamping nómades, una solución para los anfitriones y sus invitados, pero también un diferencial innovador frente a los competidores de Tentickle

En lugar de conformarse con el statu quo, Goldstein y su equipo, conformado por 55 empleados, están constantemente buscando nuevas formas de diferenciarse y elevar la experiencia del cliente.

Un ejemplo de esta mentalidad innovadora es el reciente lanzamiento de las carpas con mapping, es decir, la proyección de imágenes estáticas o animadas en formato de video, creando una experiencia visual impactante. En cuanto a lo visual, también incorporaron telas impresas para simular cielos en el techo o bosques en las paredes.

Otra idea, agrega Goldstein, fue los glámpines nómades. Con ellos, explica, sus clientes pueden ofrecerles a sus invitados la opción de quedarse a dormir en una carpa cómoda como la habitación de un hotel, pero en el medio de un campo y la naturaleza. "Este servicio es muy útil para eventos alejados de la ciudad donde hay poca capacidad hotelera. No menor, evitar volver a la ruta descansado y sin alcohol en sangre. Ahora también estamos sumando las carpas hexagonales", remarca.

Antes del emprendimiento y tras recibirse de licenciado en Administración de Empresas, Goldstein trabajó tres años en relación de dependencia en un banco. Hasta ahí, recapacita, nunca había pensado la posibilidad de emprender. Sin embargo, cuando se fue del banco emigró a España y allí sí se convirtió en emprendedor del rubro de la construcción poniendo una empresa de microcemento alisado. Cuando volvió a la Argentina, relanzó una marca de indumentaria, pero no prosperó. "Los emprendimientos anteriores, la universidad e incluso el Colegio San Andrés, donde hice el secundario, sin duda tuvieron mucho que ver en el espíritu emprendedor y lo que soy hoy", concluye el empresario dedicado a la importación, alquiler y venta de carpas beduinas.