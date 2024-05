China no se retira de Argentina: el gigante asiático sigue pisando fuerte y se reposiciona en energía, litio y alimentos

La decisión del gobierno que encabeza Javier Milei de establecer un alineamiento con los Estados Unidos parece no hacer mella en la agenda económica que, desde hace ya más de una década, China viene cumpliendo en la Argentina. En simultáneo a la posibilidad de retomar su injerencia en la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, la potencia asiática viene de abrochar un acuerdo con la misma provincia para garantizarse productos pesqueros y la intervención en proyectos mineros y ligados a la extracción de hidrocarburos. Al mismo tiempo, la nación oriental continúa ampliando su presencia en la extracción de materiales clave para la transición energética, como es el caso de la explotación de litio, y también aspira a maximizar su participación en negocios como la instalación de parques solares. Mientras tanto, el oficialismo sigue promoviendo tratativas con el fin de renovar el swap de monedas.

En concreto, el Gobierno apunta a liberar un financiamiento de entre 500 y 1.000 millones de dólares que permanece cerrado desde el 18 de diciembre. Ese fue uno de los temas que se trató en la reciente visita de la canciller Diana Mondino a Beijing. La china China Gezhouba Group Internacional es quien posee la porción mayoritaria de la UTE creada para el desarrollo de las dos hidroeléctricas.

El acuerdo con la potencia asiática es del orden de los 4.700 millones de dólares, de los cuales ya fueron transferidos alrededor de 1.850 millones. Los orientales China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China concentran el financiamiento que aún resta aportar.

Hasta el momento, el parate que presentan las centrales Jorge Cepernic y Néstor Kirchner redundó en la pérdida de al menos 2.500 puestos de trabajo, pero en el oficialismo confían en que gran parte de esos empleos podrían reactivarse una vez que se llegue a un nuevo entendimiento financiero con China.

Minería y pesca, entre las prioridades chinas

Precisamente en la provincia de Santa Cruz, empresarios de Fujian acaban de cerrar un acuerdo con el gobierno provincial para promover proyectos en conjunto de explotación de pesca, minería y energía.

Desde la administración que encabeza el gobernador Claudio Vidal se indicó que el pacto permitirá ejecutar "un plan de acción en materia de comercio e inversiones, que fortalecerá nuestra posición exportadora, con eje en la pesca, la energía hidrocarburífera y las renovables".

Argentina busca seguir garantizándose inversiones chinas.

La posibilidad de insertarse en el extractivismo de mineral de oro y plata que prolifera en Santa Cruz se ubica entre los intereses de China, al igual que garantizarse gran parte de la producción de pesca que lleva a cabo la provincia.

En el ámbito minero, la predilección de la potencia asiática por los proyectos de litio sigue por demás de vigente y una prueba de ello está en la reciente decisión de la firma Ganfeng Lithium de comprar casi el 15% del proyecto Pastos Grandes, en el territorio de Salta. La mina, que entraría en operaciones en el transcurso de este año, alcanzaría una producción promedio de 25.000 toneladas también anuales.

Según informó la empresa mediante un comunicado dirigido a la Bolsa de Valores de Shenzhen, la operación le demandó desembolsos por hasta 70 millones de dólares. La compañía ya participa de emprendimientos de litio como el proyecto Caucharí Olaroz, en la provincia de Jujuy.

Los chinos, detrás del proyecto de litio que inicia en julio

Al mismo tiempo, y en otra muestra del posicionamiento chino en torno al metal, la firma Tsingshan es dueña de casi la mitad del proyecto salteño Centenario-Ratones, que entrará en producción el próximo 3 julio.

Dicho el yacimiento es el resultado de labores de cateo y construcción extendidas a lo largo de 12 años y con desembolsos del orden de los 800 millones de dólares. Conviene señalar que la potencia asiática es la principal compradora del material que se extrae en el norte del país.

Otro rubro en el que el país oriental sigue marcando presencia corresponde las energías renovables. En ese sentido, y tras hacer pie con múltiples proyectos sobre todo en la Puna, empresarios de la generación solar ahora pusieron sus ojos en provincias como La Pampa y Buenos Aires, para la instalación de potenciales nuevos parques.

China procura garantizarse litio para la transición de su matriz energética.

A tono con esto, representantes de la firma Shangai Electric Power concretaron reuniones con la administración provincial pampeana para, en principio, evaluar el desarrollo de un campo de paneles fotovoltaicos con vistas a acelerar la transición energética de ese distrito. La intención de los capitales asiáticos y el gobierno que encabeza Sergio Ziliotto es multiplicar la experiencia exitosa de Victorica, en el centro de La Pampa, sitio en el que acaba de ponerse en marcha el primer parque de generación solar de la provincia.