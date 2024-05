Vacalin, la marca de la empresa nacional Ernesto Rodríguez e Hijos con más de 90 años de trayectoria en la producción de alimentos lácteos, este año continuará su plan de expansión abriendo al menos 10 nuevas franquicias de Vacalin como en casa en diferentes puntos estratégicos a lo largo del país.

La historia de la empresa se inició en 1926 cuando Joaquín Rodríguez, un joven inmigrante español, llegó a Argentina y, para ganarse la vida, se convirtió en emprendedor con un reparto de Dulce de Leche para panaderías. En 1972, su hijo mayor, Ernesto Luis Rodríguez, tomó la posta y fundó la planta industrial Vacalin en el pueblo de Bartolomé Bavio, en el Partido de Magdalena, Provincia de Buenos Aires. Con el tiempo, la familia siguió creciendo y el ímpetu de Ernesto Luis se transmitió a sus hijos, Hugo y Ernesto, quienes lo acompañaron. En la actualidad, la compañía es dirigida por Ernesto Rubén Rodríguez e hijos con la misma mística y pasión de hacer las cosas bien.

Con el objetivo de llegar de manera directa a los clientes finales, en 2011 la compañía lanzó Vacalin de fábrica (Hoy, Vacalin como en casa), un formato de tiendas boutique donde se comercializan con precios competitivos tanto sus propios productos como algunos de terceros premium. Para posicionar la marca y como estrategia de expansión, optaron por abrir locales propios. Hoy tienen 7 en CABA, pero su apuesta fuerte está puesta en el sistema de franquicias.

"Nos permiten exhibir y comercializar la amplia gama de productos que tenemos, de una forma más cercana; conociendo al consumidor, atendiéndolos personalmente y demostrando nuestra capacidad de desarrollo e innovación con productos para todos los gustos y necesidades", explica a iProfesional Juan Manuel Rodríguez, director comercial y miembro de la cuarta generación de la empresa familiar.

Las primeras franquicias se inauguraron en 2014 en zona norte del Gran Buenos Aires con un grupo de emprendedores amigos que confiando en la marca y la calidad de sus productos pusieron 3 sucursales. Actualmente, Vacalin como en casa, tiene 30 franquicias entre CABA y GBA, habiéndose inaugurado la última el mes pasado en Valentín Alsina (Lanús).

"A pesar de los desafíos que enfrentamos como país, la industria alimenticia y gastronómica sigue siendo una de las más resilientes y con mayor demanda. Vacalin, siendo una marca establecida, no solo demostró su capacidad para mantenerse relevante en momentos difíciles, sino que también logró consolidar una base de clientes leales por su la amplia variedad de productos que satisfacen todos los gustos y preferencias", dice Rodríguez a favor de la empresa.

Desde 2014, Vacalin llega de manera directa a sus consumidores a través de una red de franquicias y locales propios

En todo caso, el empresario advierte que, en el contexto actual del país, es importante que el franquiciado preste especial atención a la gestión financiera del negocio. "Es fundamental mantener un estricto control de los costos operativos, los ingresos y las mermas por diferencias de inventarios. También creemos que es importante que se aseguren contar con un equipo comprometido y bien motivado para ofrecer un servicio excepcional", detalla.

Por ello, Vacalin como en casa, no busca inversores, ellos quieren para su cadena, franquiciados activos que les interese estar en el día a día del negocio cuidando la calidad y la atención. "Nosotros buscamos gestores de cambio que compartan nuestros valores, como la pasión por la calidad de cada uno de los productos, el servicio al cliente, como así también el compromiso con el éxito de la empresa", resume Rodríguez.

Si bien la experiencia previa en el rubro de la alimentación y la gastronomía puede ser beneficiosa, no es un requisito indispensable para Vacalin, ya que para ellos lo más importante es la actitud emprendedora, la capacidad de liderazgo, la habilidad para adaptarse al modelo de negocio y el deseo de aprender y crecer junto a la marca.

Por su parte, la compañía le brinda a sus franquiciados soporte continuo con capacitaciones, asesorías, asistencia, estrategias de comunicación y campañas publicitarias. En suma, el objetivo de la empresa es que los franquiciados alcancen el éxito en un entorno económico desafiante, mitigando algunos de los riesgos asociados con iniciar un negocio por cuenta propia.

Se necesitan desde u$s90.000 para obtener una franquicia de Vacalin

"Por la alta inflación en dólares que hemos tenido, los costos actuales de apertura son un 70% más costosos que lo que eran hace unos años. Sabemos que algunas cosas tienen que volver a valores razonables en dólares, aunque no sabemos en qué momento", lamenta sinterizándose el empresario.

Actualmente, entonces, detalla, para abrir una franquicia de Vacalin es necesario invertir entre u$s90.000 a u$s120.000 + I.V.A., dependiendo del tamaño del local, que al menos debe tener 80 metros cuadrados. El valor detalla el empresario, incluye el canon de ingreso (u$s2.000+ I.V.A.), los costos del local y acondicionamiento (de u$s60.000 a u$s100.000 + I.V.A.) y el stock inicial (de u$s15.000 a u$s20.000 + I.V.A.)

Para cada nueva apertura, la empresa tiene prevista una estrategia de comunicación y publicidad para hacer conocer el punto de venta en el barrio

Para que las tiendas sean conocidas en el barrio lo más rápido posible, cada nueva apertura se enmarca en una estrategia de lanzamiento con compañas de comunicación y publicitarias, tanto en canales online como offline y territorio exclusivo.

Con un contrato por 4 años y regalías mensuales de un 2% sobre las ventas y basándose en su experiencia con las tiendas que ya tienen en funcionamiento, Rodríguez se anima a estimar una facturación promedio anual de u$s400.000. Sin embargo, prefiere no hacer estimaciones en cuanto al tiempo de recupero de la inversión "Preferimos ser cautos en este momento y no dar este dato, ya que estamos en un contexto donde las variables que hacen a esta respuesta no están claras", expresa el director comercial a este medio.

El plan de negocios de Vacalin como en casa, incluye tener para el 2029 a la marca totalmente federalizada, superando las 100 franquicias y, esperan haber iniciado su plan de internacionalización. "Me encantaría contarles cómo, pero ya lo podrán ver en algún momento", concluye el empresario.