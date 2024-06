Ya es sabido que el dominio del inglés abre puertas y que es una habilidad esencial tanto para el desarrollo profesional como el personal. Sin embargo, el acceso a una educación de calidad no siempre está al alcance de todos. Es aquí donde Trini Bensusan Mille entra en escena con TeeRead, un emprendimiento dirigido a niños en edad escolar que utiliza inteligencia artificial para brindar a los estudiantes un coach personal de inglés los 365 días del año a toda hora.

Bensusan Mille tuvo una exitosísima carrera laboral ocupando cargos jerárquicos en empresas de la talla de Danone, L'Oréal y American Express, trabajos que no solamente le permitieron tener libertad financiera, sino también la posibilidad de trabajar en el exterior. Sin embargo, hay que decirlo, su primer trabajo fue de maestra de inglés en un jardín de infantes; sin saberlo, algo desde temprano se estaba armando en ella.

"Pero fue trabajando en Londres y, recién casada, que mi marido, viviendo en Estados Unidos, me recordó lo que siempre yo le había dicho, que mi sueño era ayudar a los niños a que tengan la posibilidad de ser libres. Estaba yendo por otro camino y decidí hacer un trabajo pro bono y analizar la crisis de literacidad de los niños migrantes de Estados Unidos", cuenta a iProfesional la emprendedora.

Según sus datos, el 65% de los niños estadounidenses no saben leer y son más del 70% en caso de migrantes. Por lo tanto, y sobre la base de su historia y las oportunidades que a ella se le habían abierto por saber muy bien el inglés, Bensusan Mille se propuso una ambiciosa misión: democratizar el acceso al aprendizaje del inglés en todo el mundo para reducir la brecha de oportunidades para el desarrollo profesional de las personas.

"No hay nada que me haya ayudado más en la vida que saber inglés. Mis papás no tenían un centavo y vivían con la soga al cuello, pero el inglés siempre fue una prioridad", dice agradecida.

Motivada por esta problemática, en Bensusan Mille renunció a su trabajo en American Express y volvió a Estados Unidos, donde aún vive con su marido, para fundar TeeRead.

El 65% de los niños estadounidenses no saben leer y son más del 70% en caso de migrantes. En Argentina solo el 15.5% de la población habla inglés

Con una inversión inicial de u$s500.000 respaldada por inversores como Amazon y Techstars, la joven emprendedora, pudo desarrollar la aplicación eligiendo un equipo técnico de Argentina y contar con la colaboración de expertos de universidades como Harvard, la Universidad de Virginia y Northwestern University.

¿Cómo funciona TeeRead?

Valiéndose de la tecnología del reconocimiento de voz y de la de la inteligencia artificial para brindar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje personalizada, TeeRead, dirigida a niños en edad escolar, evalúa el nivel del estudiante y adapta las lecciones de acuerdo con sus necesidades específicas. Además, está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y en cualquier momento y lugar.

"TeeRead es un complemento, no reemplaza, la enseñanza en las escuelas. Es una herramienta para apoyar a los maestros en el seguimiento de aprendizaje de cada estudiante, algo que muchas veces por falta de tiempo no pueden hacer, especialmente en escuelas públicas", explica.

En su mayoría, los clientes de la startup son colegios tanto de Estados Unidos, como de Argentina y otros países de la región como Chile, Guatemala, Panamá, El Salvador, Perú, Colombia y Brasil. Pero también, en su cartera de clientes hay gobiernos para las escuelas públicas. Sin contar a Estados Unidos, donde están en más de 100 colegios, pero con otra modalidad, TeeRead funciona en 23 colegios del continente.

"Cobramos un fee anual por estudiante, generalmente al comienzo del año. No hay un monto específico, sino que depende del volumen, ya que no es lo mismo un gobierno con miles de estudiantes que un colegio que tiene 200. Pero en un uno u otro caso, lo que no cambia es el apoyo que les brindamos; el precio nunca va a ser un impedimento", explica.

En Argentina, específicamente, lograron desembarcar hace tan solo dos meses en un colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires. "Pero como argentina, necesito llegar a todos los chicos argentinos. Argentina es un país difícil y de los más complejos, pero para mí el más importante.", remarca.

En TeeRead, los estudiantes interactúan con avatares, practican pronunciación con retroalimentación automática y acceden a libros y actividades

En el país, solo el 15.5% de la población habla inglés y, de acuerdo con el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), el déficit de enseñanza de idiomas en la primaria creció aceleradamente en los últimos 10 años: en 2011 alcanzaba al 44,2% de los alumnos de 6 a 12 años, en 2013 había bajado al 39,4%, pero luego la tendencia se revirtió y ahora - tras un pico de 58,5% en la pandemia- llega al 46,8%.

En este sentido, TeeRead, que emplea a 10 personas, es una herramienta esperanzadora que ya logró un impacto significativo en la vida de más de 12.000 estudiantes. Así, con este emprendimiento, el aprendizaje del inglés, promete Bensusan Mille, dejará de ser un privilegio para convertirse en una oportunidad accesible para todos, independientemente de su origen o ubicación geográfica.