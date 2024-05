YPF comenzó su plan achique: se desprende de filiales en otros países y le pone el cartel de venta a Metrogas

La petrolera YPF avanza en cambios profundos en sus negocios, tal como reveló días atrás su presidente y CEO Horacio Marín. La empresa busca desprenderse de algunos de sus activos, como sus filiales en otros países o las acciones que tiene en la compañía Metrogas.

Además, avanzará con el proceso de venta de los 55 campos maduros, algo que ya fue aprobado por el directorio de la empresa a comienzos de marzo.

Plan de achique de YPF: venta de filiales y de las acciones de Metrogas

Durante un foro de Energía que organizó LIDE, Marín afirmó que la petrolera de mayoría estatal venderá las filiales YPF Brasil e YPF Chile, como así también que se desprenderá de las acciones que posee de Metrogas.

"YPF Brasil es una empresa que tiene en torno a 300 empleados, produce lubricantes y gana 1 millón de dólares por año. Tenemos una planta y la vamos a vender. Lo mismo con YPF Chile, que gana medio millón", sostuvo Marín.

Tal como trascendió, si bien estos planes están sobre la mesa, todavía falta la aprobación del directorio para llevarlos a cabo.

Según señalan conocedores en la materia, las filiales de YPF en Brasil y Chile "no mueven el amperímetro" para la compañía, ya que son "unidades de negocios muy pequeñas" y que generan un "flujo muy bajo de operaciones". De esta manera, la compañía busca racionalizar la estructura de costos y enfocar mejor los esfuerzos de administración.

En marzo, el directorio ya dio luz verde al proyecto de racionalización y optimización de las inversiones de la empresa, que le permitirá desprenderse de más de 50 yacimientos que superaron el pico de su producción máxima (los denominados campos maduros).

En la misma línea, Marín sostuvo que YPF dejará de formar parte de la distribuidora Metrogas, ya que buscará vender sus acciones, que representan el 70% del total de la compañía, pero lo harán cuando crezcan los activos.

El objetivo, señalan, es liberar inversiones para enfocarse de lleno en Vaca Muerta. Además, resaltaron que estas medidas no tienen relación con una posible privatización futura.

Un nuevo intento por desprenderse de Metrogas

No es la primera vez que desde YPF buscan desprenderse de las acciones de Metrogas. Según sugieren expertos, "no es una locura que desinvierta en Metrogas, porque es una empresa compleja por las regulaciones y el subsidio a las tarifas, y a YPF no le genera un beneficio extraordinario". En ese escenario, se especula que el comprador podría ser algún empresario argentino, "porque empresas extranjeras no están viniendo a meterse en empresas de servicios públicos", señaló un especialista.

En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, YPF inició el proceso de venta de Metrogas, pero se paralizó con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia. "La venta tuvo distintas idas y vueltas", resumen expertos.

Metrogas cuenta con más de 2,5 millones de clientes y cuenta con más de 18.000 kilómetros de cañerías en la Ciudad de Buenos Aires, Conurbano y sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En el primer trimestre del año, la empresa registró ingresos por el equivalente a u$s73 millones, una cifra que viene en descenso durante los últimos años para el mismo período.

El nuevo foco de YPF: el plan 4x4

La empresa se quedará y buscará potenciar, entre otras, a YPF Luz, como así también YPF Litio e Y-Tec

Según señaló Marín, YPF buscará focalizarse en su "core business" y por eso lanzó hace poco tiempo su "plan 4x4", con el cual buscará profundizar sus inversiones en energía renovable, litio e incluso el hidrógeno verde.

Es por esto que el plan de YPF es quedarse con YPF Luz (generación de energía), YPF Litio -ya está explorando un salar en Catamarca-, en Y-Tec y Profertil (urea y amoniaco).

Respecto de la unidad de investigación (Y-Tec), Marín argumentó: "La vamos a potenciar solamente en energía. Por ejemplo, estábamos haciendo un centro de investigación de agricultura sustentable, eso se lo vamos a dejar al INTA, y nosotros nos vamos a dedicar a generar dinero". Por esto último es que permanecerá en Profertil, porque "gana plata", según comentó.

El plan del CEO de YPF es hacer que la compañía sea rentable. Pero, sobre todo, se enfocará en Vaca Muerta y la construcción de un oleoducto que le permita sacar más petróleo. "La apuesta más clara de YPF es el shale", señaló un experto, que detalló: "Es probable que hagan un piloto de hidrógeno verde, es una extensión natural de cualquier petrolera, pero el interés por este tipo de energía está disminuyendo bastante porque se ha comprobado que será muy difícil bajar el costo de hidrógeno".