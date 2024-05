El principal grupo foresto industrial de la Argentina, que desde hace varios años también sufre las consecuencias de la devaluación y de la suba del dólar en sus negocios locales, se plantea poder mantener la capacidad plena de sus operaciones, adecuando el mix de productos y mercados en función de la demanda y trabajando fuertemente en su perfil exportador. Se trata de Celulosa Argentina, mayoritariamente controlada por Tapebicuá Investment Company con el 66,4% del capital de la familia Urtubey.

Sus ejecutivos esperan que, en el mediano plazo, Gobierno libertario logre bajar paulatinamente la inflación, normalizar la situación en el mercado cambiario y la macroeconomía de Argentina.

En este contexto, la compañía cerró su balance correspondiente a nueve meses finalizado el 29 de febrero pasado con una ganancia de $62.102 millones, mientras que el mismo período del ejercicio anterior había llegado a los $42.137,4 millones, lo que representa un incremento del 47% producto del aumento de las ventas en pesos con disminución de los costos de producción.

Celulosa toma sus estados financieros anuales de junio a junio de cada año y es así como su resultado operativo, sin considerar las pérdidas por desvalorización de activos, otros ingresos y egresos, le permitió ganar $41.431 millones; mientras que el mismo período del ejercicio anterior había llegado a los $24.987,8 millones, debido a, entre otras cosas, mayores gastos de administración.

El resultado final fue de una ganancia de $6.291,7 millones contra una de de $16.888,7 millones, como consecuencia de una pérdida por diferencia de cambio resultante de la importante devaluación del peso durante diciembre del año pasado, en contraste a una ganancia por el mismo concepto, en el mismo período del ejercicio anterior; una menor ganancia por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y mayores ingresos financieros.

La firma logró ingresos de actividades ordinarias por $209.327,6 millones, que representan un incremento del 8%

Ventas de papel en baja

En este marco, en papeles de impresión y escritura se comercializó todo el volumen producido, manteniéndose constante la demanda del mercado interno.

Los papeles de packaging siguieron con una demanda estable, comercializándose el total de lo producido.

El papel tissue extrablanco continuó demandado para la producción de papel higiénico, rollos de cocina y servilletas.

Además, la empresa continúa comercializando en el mercado externo ya que cuenta con una sólida cadena de distribución desarrollada durante las últimas décadas, con presencia en más de 15 países, principalmente en la región Mercosur y Estados Unidos, que permitió equilibrar el mix de comercialización y asegurar el ingreso de divisas.

Mayores ingresos

A partir de dicho escenario, logró ingresos de actividades ordinarias por $209.327,6 millones, que representan un incremento del 8%; mientras los costos de ventas disminuyeron un 3% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Según un documento que Celulosa envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facturación de papel para impresión y escritura, estucados y no estucados de su controlada Fanapel, fue de $10.002,4 millones; mientras que había sido de $10.812,9 millones en el ejercicio anterior.

La diferencia se debe a su actividad como distribuidora, con una reducción del 7% y a que sus ingresos están nominados en dólares, pero la diferente evolución de la cotización de la moneda y la inflación se tradujeron en una disminución de los montos facturados.

Su ganancia del período fue de $6.291,7 millones contra una de de $16.888,7 millones, como consecuencia de una pérdida por diferencia de cambio

En ese marco, Forestadora Tapebicuá registró una facturación de $17.584,4 millones, un 23% inferior a la del mismo período del ejercicio anterior.

En tanto, los costos de distribución y los gastos de administración, en su conjunto, aumentaron $3.521,4 millones mientras que los ingresos financieros se incrementaron y cerraron en $9.996,1 millones contra los $7.398,9 millones del período anterior.

La diferencia de cambio neta arrojó una pérdida de $9.152,7 millones cuando había sido de $3.054,6 millones producto de la devaluación del peso respecto del dólar.

Inestabilidad macro

En su reporte, la sociedad explica que cerró su período de nueve meses finalizado el 29 de febrero pasado "en un contexto desafiante en el marco de los profundos cambios que está instrumentando el Gobierno Nacional en materia fiscal, monetaria, de precios relativos y del mercado de cambios".

A pesar de la difícil coyuntura económica que está atravesando el País, el Directorio y la gerencia de Celulosa Argentina aseguran confiar en sostener sus operaciones a partir de un plan para adecuar su mix de productos y mercados según la demanda y trabajando fuertemente en su perfil exportador.

Como parte de esa estrategia, la empresa también continuará tratando de financiar sus actividades con fondos provenientes del mercado de capitales.

De hecho, a principios de mayo salió a ofrecer Obligaciones Negociables (ON) simples (no convertibles en acciones) Clase 18, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 48 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, denominadas y pagaderas en dólares e integradas en especie mediante la entrega de títulos elegibles, y/o (ii) en efectivo.

A esto le sumó otras ON simples (no convertibles en acciones) Clase 19, a tasa de interés variable, con vencimiento a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en pesos y en conjunto con las ON Clase 18.

La emisión de ambas series fue de hasta u$s40 millones, bajo el programa global por un monto máximo en circulación de u$s150 millones.

Fondos frescos del mercado

De acuerdo a lo previsto en el suplemento de prospecto y habiendo finalizado el período de difusión el 13 de mayo pasado, Celulosa Argentina recibió ofertas superiores al valor nominal a emitirse que era de u$S34 millones, por u$s45 millones.

Fueron 8618 las ofertas recibidas; la tasa de interés quedó en 9,25%; una duración de 22 meses desde su fecha de emisión que fue el pasado 16 de mayo y una de vencimiento dispuesta para el mismo día pero del 2028.

En el caso del capital de las ON Clase 18 será amortizado en 16 cuotas trimestrales y consecutivas, de conformidad con el siguiente cronograma: 6,25% el 16 de agosto pasado; otro 6,25% el 16 de noviembre próximo; 6,25% el 16 de febrero de 2025; 6,25% el 16 de mayo de 2025; 6,25% el 16 de agosto de 2025; 6,25% el 16 de noviembre de 2025; 6,25% el 16 de febrero de 2026; 6,25% el 16 de mayo 2026; 6,25% el 16 de agosto de 2026; 6,25% el 16 de noviembre de 2026; y así sucesivamente hasta el el 16 de mayo de 2028.

En el caso de las ON Clase 19 el valor nominal a emitirse es de algo más de $ 4.500 millones, pero se recibieron ofertas por $5.637 millones, con una duración del programa de 10 meses y con fecha de emisión y liquidación también el pasado 16 de mayo pero con una de vencimiento el mismo día de 2025.

El capital será amortizado en un único pago mientras que los intereses serán abonados trimestralmente, en forma vencida, hasta el 16 de mayo de 2025.

Quiénes son los dueños de Celulosa

La sociedad controladora de Celulosa Argentina es Tapebicuá Investment Company S.L. con una tenencia del 57,2% del capital y de los votos.

Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada que se encuentra inscripta en el Registro Mercantil Central de Madrid, España, y fue registrada en el Tomo Nº 28.156, Folio 140, Hoja Registral Nº 507.240. Su domicilio es Gral. Yague 10, 2º A – Madrid, España.

Pero la controladora última es Tapebicuá Cayman Ltd que se encuentra inscripta en el Registro de Sociedades de las Islas Cayman bajo el Nº 187.269 y posee en forma indirecta el 100% de las acciones de Tapebicuá Investment Company S.L.

El grupo inició un proceso de revisión y análisis de los procesos internos de sus cuatro compañías y de las tecnologías de información, buscando mejorar y armonizar procesos, contar con mejor información para la toma de decisiones y desarrollar una estrategia digital que sustente los objetivos del negocio.

Con tal fin, se contrataron los servicios de la empresa Globant, con la que trabaja sobre cuatro pilares: Valor, Procesos, Personas y Organización, y Tecnología y Datos.

El empresario José Urtubey es la cara visible del grupo controlante de la principal fábrica de papel de la Argentina

En Tecnología de la Información, se está implementado un ERP de clase mundial como es el Oracle Cloud, además de haberse conformado una Mesa de Evolución Cultural y una Mesa de Transformación en la que participan referentes de recursos humanos de todas las empresas del grupo con el objetivo de establecer sinergias, compartir mejores prácticas y trabajar sobre sus aspectos culturales.

Papel tissue en alza

Celulosa a su vez, es propietaria de Fábrica Nacional de Papel S.A. (Fanapel) que en el período de nueve meses finalizado el 29 de febrero pasado sufrió una reducción de ventas del 11,36% en dólares, respecto a igual período del ejercicio anterior.

Además, el margen bruto sobre ventas fue de 14,42%, lo que representa un leve deterioro respecto al 15,43%, mientras que su proceso de monetización de activos existentes para generar los flujos de fondos necesarios para amortizar pasivos comerciales y financieros remanentes de la operación industrial continúa lento, si bien se han realizado algunos activos en el período bajo análisis.

En el caso de Forestadora Tapebicuá, otra de sus controladas, logró ventas por $17.584,4 millones; frente a los $22.908,8 millones del año pasado, una baja que se debe a la merma en la actividad de la construcción a nivel nacional, que representa el principal destino de las ventas de la empresa.

La venta de compensados fenólicos cayó un 21% mientras que la línea de madera sólida mostró una caída de 25%.

En tanto, en la propia Celulosa Argentina, la producción de papeles de impresión y escritura, papeles tissue y pulpa de mercado de eucaliptus fue de 125.810 toneladas, cifra un 8,4% superior a la del mismo período del ejercicio anterior.