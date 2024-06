La desaceleración que muestran los nuevos contratos contrasta con aquellos alquileres que continúan rigiéndose por la ley derogada por el Gobierno. En ese sentido, y a tono con los incrementos que vienen ocurriendo mes a mes, el cercano julio iniciará con una suba inédita para esos acuerdos: desde el ámbito de las inmobiliarias señalan que aquellos inquilinos que deben afrontar el ajuste anual que establece el marco sufrirán un incremento del 244.3 por ciento.

Precisamente, desde el segmento de los comercializadores señalan que, si bien la morosidad se mantiene aún en niveles relativamente bajos, sí está ocurriendo que los propietarios aceptan brindar "bonificaciones" por lapsos incluso trimestrales con el fin de evitar la pérdida de inquilinos. En simultáneo, la oferta sigue exhibiendo una ampliación cercana al 200% versus la primera parte del año pasado y barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta y Caballito, por mencionar algunos puntos, concentran la mayoría de los departamentos disponibles.

Desde el sector de las inmobiliarias indicaron a iProfesional que la potente suba que entrará a regir a principios del mes próximo guarda relación directa con el coeficiente establecido por la ley derogada. Esto es, una combinación de la inflación y la variación salarial.

Morosidad y bonificación para inquilinos

Ligado a esto, Marta Liotto, ex presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), confirmó ese porcentaje a este medio. Pero no sin dejar de resaltar que la morosidad no evidencia un incremento importante más allá del duro contexto económico.

"Tampoco para los nuevos contratos notamos morosidad. Sí ocurre que hay inquilinos que piden una bonificación para los primeros dos o tres meses hasta acomodarse. Y los propietarios aceptan en varios casos", comentó a iProfesional.

"La bonificación consiste en que se les hace un reconocimiento a los inquilinos que va del 10 al 15 por ciento. En algunas situaciones eso se fija por dos meses y en otros hasta tres. Al propietario le conviene porque sino los inquilinos se van. Hoy el mercado está abierto y se pueden conseguir siempre departamentos por valores más bajos respecto de meses anteriores", agregó.

Propietarios aceptan rebajas "temporales" para no perder inquilinos.

Liotto subrayó que las bonificaciones en cuestión "se hacen para no perder inquilinos y el que dueño tenga que salir a ofertar nuevamente el departamento, generar otro contrato".

La experta explicó que, al momento de establecer la bonificación, "las partes coinciden en la inmobiliaria y se llega a un acuerdo. Esto se corresponde con lo que planteamos siempre respecto de la libertad de negociación de las partes".

Alquileres: la oferta sigue creciendo

Según un reporte del observatorio del CPI, la oferta de unidades en alquiler se incrementó 190% desde fines de diciembre del año pasado a esta parte. Y el 95% de las viviendas que se ofrecen corresponde a departamentos.

"Los barrios con mayor oferta son Palermo, Belgrano, Recoleta, Barrio Norte, Caballito y Puerto Madero. Explican el 60.84% de la oferta total (promedio de oferta publicada en diferentes portales). Palermo es el barrio con más oferta y también el que tuvo mayor crecimiento de la oferta el último mes (la oferta se incrementó un 15.4%)", detalló la organización.

"La oferta se incrementó el último mes en CABA un 8.98%", especificó.

De acuerdo al colegio, los precios de los alquileres para los nuevos contratos se encuentran a la baja en términos reales. O sea, los incrementos ocurren por debajo de la evolución inflacionaria mensual.

La oferta de departamentos en alquiler en Capital Federal se incrementa mes a mes.

"Desde enero a mayo de 2024 inclusive, la baja promedio fue del 37.4 por ciento. En algunos contratos ya se pueden observar bajas en términos nominales de los valores locativos. Se observan contraofertas de los inquilinos, las cuales son cada vez más aceptadas por los propietarios", afirma el informe del CPI.

Para luego concluir: "Los inquilinos y propietarios están consensuando en su mayoría contratos por 24 meses, en pesos, con ajuste cuatrimestral utilizando el IPC (Índice de precios al consumidor publicado por el INDEC) o ICL (Índice para contratos de locación publicado por el BCRA)".