La disponibilidad de departamentos en Capital Federal aumentó más del 300% de diciembre a esta parte. Los precios promedio ya no bajan de los $200.000

La turbulencia que viene moviendo al mercado de los alquileres no se toma pausa y, a la par de una oferta que viene saltos inéditos en años, los contratos atados al esquema de ajustes establecido por la ley anterior siguen pegando en el bolsillo de los inquilinos. Mayo inició con una suba del 220% para esos acuerdos, pero en el ámbito de la comercialización afirman que ese incremento podría llegar al 250% antes de que concluya este mes. Semejante aumento coloca en situación de riesgo grave la seguridad habitacional de miles de familias en Capital Federal, que en este primer tramo de 2023 no han recibido grandes mejoras en sus respectivos niveles de ingresos. Al mismo tiempo, los valores para los nuevos contratos tampoco exhiben moderación y en la actualidad la cotización promedio de un monoambiente en la Ciudad no baja de los 260.000 pesos sin incluir expensas. A contramano de otros tiempos, barrios como Chacarita, Saavedra y Villa Crespo ahora también integran el pelotón de las zonas porteñas más cotizadas.

El quinto mes del año arrancó con drama para los inquilinos, dado que el Índice de Contrato de Locación (ICL) que aún rige para los acuerdos fijados en el marco de la ley derogada con el gobierno de Javier Milei establece ajustes a partir de la evolución de la inflación y las negociaciones de paritarias.

El resultado de esa fórmula fue una suba de casi un 221% que saltaría hasta merodear el 250 ya en el último tramo de mayo. "La ley derogada sigue generando grandes complicaciones en la economía de cualquier familia inquilina", dijo a iProfesional Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI).

Alquileres y un salto inédito de la oferta

Ni siquiera la oferta, que aumentó más del 300% desde diciembre a esta parte, según un informe de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional en las últimas horas, acercó algo de respiro a los desembolsos que deben completar quienes alquilan.

Sólo en el último mes, precisó la consultora, la media de las unidades de dos dormitorios aumentó 2,3 por ciento, mientras que los monoambientes escalaron otro 4 por ciento.

"El valor medio de la oferta para una unidad de 1 ambiente, en abril pasado, alcanzó los $260.000 y la de un dormitorio se mantuvo en 300.000 pesos. Mientras tanto, la cotización media de los dos y tres dormitorios ofrecidos en alquiler se ubicó en $440.000 y $550.000, respectivamente", indicó la firma.

Los contratos firmados bajo la ley derogada sufren aumentos dramáticos.

"En términos porcentuales la oferta de monoambientes disponibles para alquilar en pesos creció entre abril y marzo un 32%, mientras que las unidades de 2 y 3 ambientes aumentaron su número en un 17 y 29% respectivamente, mientras que los 4 ambientes lo hicieron en un 7 por ciento", acotó.

Si bien consultoras e inmobiliarias coinciden en que las subas del último bimestre se ubicaron por debajo del índice inflacionario, en el sector del ladrillo señalan que sólo quienes cerraron acuerdos tras la derogación de la ley comenzaron a sentir cierta merma en el tenor de los ajustes pactados.

"Hoy predominan los contratos con ajustes trimestrales y es en esos casos que se observa un incremento muy por debajo de aquel que deben cubrir quienes afrontan el ajuste anual por ICL. En tanto la derogación no alcanza a los contratos que se firmaron previo a diciembre, las familias que alquilaron o renovaron hasta ese mes seguirán afrontando subas abultadas por un par de años más", dijo a iProfesional otro agente inmobiliario de Capital Federal.

La situación de los precios en Buenos Aires

Con relación a los valores para los nuevos contratos, Reporte Inmobiliario señala que los precios promedio más alto en lo que refiere a los departamentos de un ambiente se dan en Chacarita (350.000 pesos), Saavedra (320.000), Núñez y Belgrano (300.000).

Asimismo, ya ningún barrio de la Ciudad ostenta valores promedio menores a $200.000 para ese tipo de viviendas. Los precios más "económicos" se distribuyen entre Constitución (200.000 pesos), San Telmo y Once (210.000) y Congreso (215.000).

Por el lado de los dos ambientes, los precios más altos se dan en Colegiales (360.000 pesos), Belgrano, Palermo, Núñez y Coghlan (350.000), y Villa Ortúzar (340.000). En la vereda de enfrente se alinean Constitución (260.000 pesos), Liniers (265.000), San Cristóbal (270.000) y Tribunales (280.000).

El valor de los monoambientes ya no baja de los 200.000 pesos mensuales.

En cuanto a los departamentos de tres ambientes, Recoleta encabeza la nómina con valores promedio de $600.000, seguido por Barracas, Barrio Norte, Villa Pueyrredón y Belgrano (500.000), y Palermo (480.000). Del otro lado, indica la consultora, se ubican Villa Luro (350.000 pesos), Constitución (375.000) y Villa Santa Rita (390.000).

Por último, y en lo que respecta a los inmuebles de cuatro ambientes, los más cotizados se ubican en Retiro (990.000 pesos mensuales), Palermo (700.000) y Recoleta (680.000). Los de valores menos cuantiosos se encuentran en Constitución (400.000 pesos), San Cristóbal (460.000) y Villa del Parque (495.000).