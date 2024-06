El 20 de mayo pasado, el principal grupo foresto industrial de la Argentina, obtuvo millonarios fondos del mercado de capitales para sostener la capacidad plena de sus operaciones, adecuando el mix de productos y mercados en función de la demanda y trabajando fuertemente en su perfil exportador.

Se trata de Celulosa Argentina, mayoritariamente controlada por Tapebicuá Investment Company con el 66,4% del capital de la familia Urtubey, cuyos ejecutivos esperan que, en el mediano plazo, Gobierno libertario logre bajar paulatinamente la inflación, normalizar la situación en el mercado cambiario y la macroeconomía de Argentina.

Sin embargo, la semana pasada el grupo controlante de la compañía acaba de decidir el cierre de uno de sus aserraderos de pino, el ubicado en la zona de San Charbel, en la provincia de Corrientes, donde trabajaban unas 70 personas que ya habrían sido indemnizadas.

Según notas publicadas en medios provinciales, como el portal Plan B, la decisión se tomó en el marco de un proceso de reestructuración de sus operaciones, más que nada para terminar con las que sus ejecutivos consideran como "ineficientes para el negocio". Los medios zonales tampoco descartan que este proceso afecte a otros establecimientos controlados por Celulosa Argentina que tampoco sean rentables. De hecho, en ese mismo plan se enmarca la salida de su histórico gerente General Marcelo Torrisi, un hombre que estuvo casi 25 años en la empresa y hacía años lideraba el negocio forestal con base en Virasoro.

Cambiar para competir

En varios de sus reportes enviados a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía adelantaba que sus operaciones podrían tener ciertos inconvenientes "en un contexto desafiante en el marco de los profundos cambios que está instrumentando el Gobierno Nacional en materia fiscal, monetaria, de precios relativos y del mercado de cambios".

El grupo inició un proceso de revisión y análisis de los procesos internos de sus cuatro compañías y de las tecnologías de información, buscando mejorar y armonizar procesos, contar con mejor información para la toma de decisiones y desarrollar una estrategia digital que sustente los objetivos del negocio.

Celulosa atraviesa una gran crisis.

Con tal fin, se contrataron los servicios de la empresa Globant, con la que trabaja sobre cuatro pilares: Valor, Procesos, Personas y Organización, y Tecnología y Datos.

Tapebicuá es uno de los grandes grupos forestoindustriales del país, junto a Arauco Argentina, Laharregue-Chodorgue, Forestal Las Marías y unos pocos más. Un grupo al cual se incorporó hace poco el aserradero austríaco Acon Timber.

Tiene su base principal en Gobernador Virasoro, donde opera un aserradero de compensados fenólicos líder en el país, con una producción de 60.000 metros cúbicos al año.

Nació en 1929, produce celulosa y papel en dos plantas de Gobernador Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (provincia de Buenos Aires) y de su historia se desprende que lideró el consorcio de firmas que fundó Alto Paraná en 1982 hasta que en los años 90 entró en crisis y fue adquirida por el CEI (Citicorp Equity Investment), que fuera el brazo del Citibank dedicado a comprar empresas en dificultades financieras para luego revenderlas con una ganancia.

En el caso de Celulosa Argentina fue vendida al grupo uruguayo Fanapel que la operó hasta el 2007 cuando volvió a manos argentinas al ser adquirida por el Grupo Tapebicuá, que formaron el norteamericano Douglas Albretch; José Urtubey, hermano del ex gobernador de Salta y Juan Collado.

En este contexto, la compañía cerró su balance correspondiente a nueve meses finalizado el 29 de febrero pasado con una ganancia de $62.102 millones, mientras que el mismo período del ejercicio anterior había llegado a los $42.137,4 millones, lo que representa un incremento del 47% producto del aumento de las ventas en pesos con disminución de los costos de producción.

Celulosa toma sus estados financieros anuales de junio a junio de cada año y es así como su resultado operativo, sin considerar las pérdidas por desvalorización de activos, otros ingresos y egresos, le permitió ganar $41.431 millones; mientras que el mismo período del ejercicio anterior había llegado a los $24.987,8 millones, debido a, entre otras cosas, mayores gastos de administración.

Afectada por caída de ventas

El resultado final fue de una ganancia de $6.291,7 millones contra una de de $16.888,7 millones, como consecuencia de una pérdida por diferencia de cambio resultante de la importante devaluación del peso durante diciembre del año pasado, en contraste a una ganancia por el mismo concepto, en el mismo período del ejercicio anterior; una menor ganancia por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y mayores ingresos financieros.

La firma logró ingresos de actividades ordinarias por $209.327,6 millones, que representan un incremento del 8 por ciento.

En este marco, en papeles de impresión y escritura se comercializó todo el volumen producido, manteniéndose constante la demanda del mercado interno.

En papeles de impresión sigue la demanda y se comercializó todo el volumen producido.

Los papeles de packaging siguieron con una demanda estable, comercializándose el total de lo producido.

El papel tissue extrablanco continuó demandado para la producción de papel higiénico, rollos de cocina y servilletas.

Exportaciones consolidadas

En el caso de las ventas al exterior, continúa comercializando en el mercado externo ya que cuenta con una sólida cadena de distribución desarrollada durante las últimas décadas, con presencia en más de 15 países, principalmente en la región Mercosur y Estados Unidos, que permitió equilibrar el mix de comercialización y asegurar el ingreso de divisas.

De hecho y a pesar de la difícil coyuntura económica que está atravesando el país, el Directorio y la gerencia de Celulosa Argentina aseguran confiar en sostener sus operaciones a partir de un plan para adecuar su mix de productos y mercados según la demanda y trabajando fuertemente en su perfil exportador.

A partir de dicho escenario, logró ingresos de actividades ordinarias por $209.327,6 millones, que representan un incremento del 8%; mientras los costos de ventas disminuyeron un 3% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Según un documento que Celulosa envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facturación de papel para impresión y escritura, estucados y no estucados de su controlada Fanapel, fue de $10.002,4 millones; mientras que había sido de $10.812,9 millones en el ejercicio anterior.

La diferencia se debe a su actividad como distribuidora, con una reducción del 7% y a que sus ingresos están nominados en dólares, pero la diferente evolución de la cotización de la moneda y la inflación se tradujeron en una disminución de los montos facturados.

Forestadora Tapebicuá registró una facturación un 23% inferior a la del mismo período del ejercicio anterior.

Su ganancia del período fue de $6.291,7 millones contra una de de $16.888,7 millones, como consecuencia de una pérdida por diferencia de cambio

En ese marco, Forestadora Tapebicuá registró una facturación de $17.584,4 millones, un 23% inferior a la del mismo período del ejercicio anterior.

Mayores costos

En tanto, los costos de distribución y los gastos de administración, en su conjunto, aumentaron $3.521,4 millones mientras que los ingresos financieros se incrementaron y cerraron en $9.996,1 millones contra los $7.398,9 millones del período anterior.

La diferencia de cambio neta arrojó una pérdida de $9.152,7 millones cuando había sido de $3.054,6 millones producto de la devaluación del peso respecto del dólar.

Recurrir al mercado de capitales

Como parte de esa estrategia, la empresa también continuará tratando de financiar sus actividades con fondos provenientes del mercado de capitales.

De hecho, a principios de mayo salió a ofrecer Obligaciones Negociables (ON) simples (no convertibles en acciones) Clase 18, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 48 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, denominadas y pagaderas en dólares e integradas en especie mediante la entrega de títulos elegibles, y/o (ii) en efectivo.

A esto le sumó otras ON simples (no convertibles en acciones) Clase 19, a tasa de interés variable, con vencimiento a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en pesos y en conjunto con las ON Clase 18.

La emisión de ambas series fue de hasta u$s40 millones, bajo el programa global por un monto máximo en circulación de 150 millones de dólares.

Celulosa Argentina recibió ofertas superiores al valor nominal a emitirse que era de u$S34 millones, por 45 millones de dólares.