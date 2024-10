El establishment tiene lista una cargada agenda de reclamos para Javier Milei

El 60° Coloquio de IDEA que, como todos los años, se lleva a cabo en Mar del Plata, será el lugar para que líderes del sector empresario, funcionarios del Gobierno, referentes de la política, la economía y el sector social debatan sobre los temas clave para el desarrollo del país.

La modalidad del evento será la habitual, con tres jornadas que arrancarán el próximo 16 de octubre y se extenderán hasta el 18 del mismo mes, en las cuales se presentarán 14 propuestas que son el resultado de un trabajo conjunto realizado por más de 60 CEOs, con el acompañamiento de expertos técnicos y en diálogo con otros actores y organizaciones.

De este modo, el evento, ya consagrado como el principal punto de encuentro de dirigentes de la Argentina, lanzará una nueva convocatoria a líderes empresarios, políticos y sociales para discutir propuestas concretas de desarrollo bajo el título de "Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener".

Aportar al desarrollo: un llamado al sector empresarial

Al respecto, Gabriela Renaudo, presidente del 60° Coloquio y country manager de Visa Argentina y Cono Sur, sostuvo que "el título de este año es un llamado urgente a todo el sector empresario para hacer nuestro aporte al desarrollo del país".

Para la ejecutiva, se trata de "una invitación a hacer algo distinto que esté a la altura de los enormes desafíos que enfrenta la Argentina porque creemos que el país atraviesa una nueva etapa que invita a alcanzar consensos básicos que nos permitan transformar, generando los cambios profundos que necesitamos; invertir, aportando valor y más competitividad; y sostener, pensando en el largo plazo".

En este sentido, Renaudo asegura que durante este 60° aniversario, IDEA celebra que varias de las propuestas que pasaron en los últimos años por los Coloquios hoy se están implementando con medidas concretas.

"Pusimos el foco en la generación de empleo con ideas que ahora vemos plasmadas en parte en la Ley Bases", señaló, a la vez que recordó la insistencia de IDEA en la importancia de un gasto público equilibrado, algo que el actual Gobierno tiene como prioridad.

En el caso fiscal, la entidad empresarial puso sobre la mesa la pérdida de competitividad que genera el entramado tributario en los bienes y servicios que se producen en la economía.

Por lo menos así lo considera Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC para quien, este año "los empresarios que invierten en la Argentina tendrán un rol central en la agenda del Coloquio con una activa participación en diferentes paneles".

Javier Milei, de opositor a invitado

De igual forma, se destaca la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por funcionarios de primera línea como Luis Caputo, ministro de Economía; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Si concurre, será la segunda oportunidad en la cual el jefe de Estado participe de un Coloquio de IDEA, aunque el año pasado lo hizo en su condición de diputado nacional y dándole la espalda al evento, ya que organizó un "coloquio paralelo", del cual participaron importantes empresarios.

De manera adicional a la delegación oficial, se invitó a los gobernadores de distintas provincias y espacios políticos para compartir una visión federal y debatir en torno a los planes de crecimiento y perspectivas de inversión en cada uno de sus distritos.

En el caso de la visión de la economía global y las oportunidades y desafíos que representa para la Argentina, estará a cargo de Andrés Velasco Brañes, ex ministro de Hacienda de Chile y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Reclamos de todo tipo del establisment a Javier Milei

Pero seguramente, las 14 propuestas de IDEA que se darán a publicidad de manera total durante el evento serán seguramente las que se lleven el mayor interés de los participantes.

Durante un encuentro con la prensa, los ejecutivos de IDEA dieron un adelanto de las medidas con las cuales consideran que el Gobierno puede torcer el destino del país y convertir la economía en una senda de crecimiento a largo plazo.

Todas se agrupan bajo el desafío de una Argentina competitiva y cómo lograr una posición estratégica en el escenario global:

1. Estabilizar la macroeconomía y promover reglas de juego claras.

2. Plantear las bases necesarias para una inserción competitiva al mundo, poniendo foco en revitalizar las negociaciones externas; en una rápida adaptación frente a la reconfiguración del comercio internacional; actualizar el Mercosur y eliminar impuestos distorsivos.

3. Alentar prácticas empresarias que estimulen la competitividad desde la innovación, las nuevas tecnologías, el desarrollo de cadenas de valor, la regionalización y la formación de capital humano. Generar empleo para el desarrollo de la Argentina

4. Promover cambios en el marco legal laboral (atendiendo a la reglamentación de la Ley Bases y nuevas iniciativas: capitalización de créditos laborales, actualización de los convenios colectivos de trabajo dotándolos de mayor dinamismo, y declaración de acciones prohibidas considerándolas como faltas graves).

5. Reducir el costo laboral no salarial.

6. Alentar la empleabilidad, promoviendo la formación en nuevas habilidades y recursos tecnológicos demandados y adoptando la cultura de la innovación. Generar inclusión para una Argentina sostenible.

7. Fomentar la inclusión digital como medio para lograr una mayor inclusión social (con un acceso más eficiente, responsable e inclusivo a los servicios del Estado).

8. Reformular los programas de empleabilidad, garantizando que cumplan con 10 consideraciones clave.

9. Promover la terminalidad y elevar los estándares de calidad educativa, generando formación para mejorar la empleabilidad de los sectores vulnerables.

Mejorar el Estado, un capítulo aparte del Coloquio de IDEA

Las pautas tienen un capítulo aparte para analizar la dimensión del Estado y su burocracia a partir del ítem 10 que se refiere a la necesidad de impulsar la eficiencia y eficacia del sector público mediante una mejor coordinación con el sector privado y entre los tres niveles de Gobierno para eliminar duplicidades, superposiciones y trabas burocráticas y de esta forma destrabar y potenciar la competitividad, productividad y el desarrollo de la Argentina.

11. Resaltar la importancia del respeto irrestricto por la propiedad privada y de la eliminación de las formas no convencionales de su afectación, para fomentar la inversión a largo plazo y mejorar la competitividad de las empresas con actividad en Argentina.

En lo que respecta a la transformación del sistema fiscal, el apartado 12 hace mención a la competitividad con el objetivo de eliminar impuestos distorsivos (Impuesto País, Débitos y créditos; Derechos de exportación; IIBB con compensación parcial a través de ventas finales y límite a tasas municipales) y generar políticas que alienten la inversión.

13. Sostenibilidad: ampliar la base y promover la formalización, revisar los regímenes de promoción e inversión y promover una nueva ley de coparticipación.

14. Simplificación: eliminar los impuestos de baja recaudación, reducir el costo operativo de la gestión tributaria, alentar la transparencia fiscal en los tres niveles de gobierno y alentar la conciencia ciudadana.