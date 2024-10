El emprendedor Matías Dutto, amante de la naturaleza y cofundador de Nativas, está viviendo en carne propia una de las ironías más dolorosas que la vida puede ofrecer. A pesar de su incansable lucha por la regeneración de la naturaleza, su hogar fue destruido por los incendios forestales que arrasaron las sierras cordobesas el mes pasado.

Apenas tres años atrás, Dutto, su esposa y sus tres hijos se habían instalado Umepay - una comunidad sustentable de 150 habitantes- buscando, más que una casa, un hogar en sintonía con la naturaleza que tanto aman y protegen. Ni en sus peores pesadillas imaginó perderlo todo y tener que luchar contra los incendios forestales cada vez más frecuentes y destructivos. "Me llamaron para avisarme que había un incendio, estaba a unos kilómetros, y salí a ayudar a los vecinos más cercanos, pero en cuestión de horas el incendio entró también a mi barrio y llegó a mi casa", relata Dutto a iProfesional.

Sin embargo, lejos de dejarse vencer, Dutto encontró en la adversidad una nueva fuente de fortaleza. "La encontré en la gratitud. La encontré en la aceptación", reflexionó en su perfil de LinkedIn, donde compartió el dolor de la pérdida y la determinación de seguir adelante con un propósito aún más firme. "Toda la luz creativa se enciende cuando acompaña la fuerza del propósito", escribió.

La vida ya lo había enfrentado a una experiencia desafiante años atrás. Durante unas vacaciones en Costa Rica, Dutto intentó rescatar a una joven que se ahogaba en el mar, pero en el intento, fue él quien estuvo a punto de perder la vida. Esa experiencia, en la que sintió que su existencia pendía de un hilo, lo cambió para siempre. "No voy a pasar ni un día más sin trabajar en temas de regeneración", se prometió en esos segundos de desesperación. "Mientras veía cómo se terminaba todo, sentía paz respecto a lo que me había pasado en la vida, pero a su vez la incomodidad de que me había faltado hacer más cosas por hacer del mundo un lugar mejor", dice rememorando momento bisagra en su vida.

Un nuevo comienzo y la creación de Nativas

Y el destino se alineó: dos días después, recibió la llamada de Gaspar Mac, su actual socio y amigo, quien lo invitó a sumarse a una startup orientada a la conservación de ecosistemas.

Así nació Nativas en 2022, con un aporte inicial de u$s200.000 de inversores ángeles. La firma, con un modelo de negocio de triple impacto, conecta empresas con la naturaleza a través de soluciones basadas en la regeneración de ecosistemas. Trabajan en la conservación de bosques nativos, la integración de soluciones basadas en la naturaleza en el agro, y la emisión de créditos de carbono, todo respaldado por tecnología Blockchain.

Nativas se enfoca en colaborar con empresas agropecuarias, reforestando, creando corredores biológicos y mejorando los ecosistemas dentro de los campos de producción. "Todas las inversiones que las empresas hagan para que la producción sea regenerativa de la naturaleza son patrimonio de las compañías, se convierten en activos. Esto es extremadamente nuevo, por eso somos una startup de innovación. Nosotros pasamos por la sustentabilidad y vamos por la regeneración", explica Dutto.

Para el 2030, el objetivo de Dutto y sus socios es restaurar el hábitat de 2 millones de hectáreas productivas. "Estamos redefiniendo el futuro de la producción agrícola", señala orgulloso Dutto quien con la startup en 18 meses lleva facturados 850.000 dólares

Aunque la empresa es rosarina, su labor trasciende fronteras, con proyectos que llegan a todo el país y el Uruguay, impulsando el cambio climático desde un enfoque empresarial, tecnológico y científico. Con el objetivo de escalar hacia Latinoamérica, los socios de Nativa están iniciando una nueva ronda de inversión.

Aunque su compromiso con la naturaleza ya estaba plasmado en Nativas y su forma de vivir su cotidianeidad, la pesadilla del incendio, asegura el empresario a iProfesional, lo potenció. "No quiero perder ni un segundo, quiero poner toda mi atención en restaurar la naturaleza. Este propósito me atraviesa el cuerpo, en el sentir y lo que hago. Pero también a involucrar cada vez más a más personas y más empresas", explica pensando sistémicamente y en cómo, por ejemplo, la ganadería tradicional puede empezar a ser regenerativa y en suma impactar a escala planetaria.

De hecho, adelanta, sin poder aún dar muchos detalles, que ya está trabajando en un proyecto de regeneración del ecosistema cordobés. "En principio puedo decir que va a ser un concurso. Vamos a trabajar en un framework global de cuatro retornos: el de la naturaleza, el de la esperanza, de lo social y de lo material. Ahora estamos buscando empresas que se involucren", anticipa.

Hoy, a pesar del golpe personal de haberlo perdido casi todo en los incendios forestales, el emprendedor sigue adelante. Porque para Matías Dutto, la verdadera regeneración de la naturaleza incluye también la capacidad de los seres humanos de encontrar fuerzas donde parece no haber ninguna, y continuar trabajando por un futuro más verde, más justo.