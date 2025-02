Una pareja creó un pequeño restó de estilo parisino que es un éxito en Zona Norte

L'Atelier Bistro nació en 2004. En sus primeros años, el restaurante se ubicó en el pintoresco barrio de La Lucila, en Vicente López, para trasladarse en 2012 a un lugar igualmente encantador en la Avenida Libertador en Martínez, conservando así a su estimada clientela de la Zona Norte.

"Apenas pasados nuestros 20 años nos mandamos la locura de poner nuestro primer restaurante con cero recursos", cuenta Veronica a iProfesional. "Alquilamos un local, empezamos a hacer la obra nosotros mismos y con unos pocos ahorros de nuestros viejos pusimos el restaurante básico. La inversión fue ínfima, algo inconcebible para abrir un espacio gastronómico, menos comparado con lo que usan para abrir hoy en día un restaurante", recuerda.

En aquel momento, la inversión fue destinada principalmente en vajillas, sillas y cubiertos, después pintaron ellos mismos las paredes. "Dedicamos el 100% del día a hacer las compras, a cocinar, a atender, todo", sigue. "El local fue creciendo de a poquito y mejorando día a día. Abrimos con algo básico y todo lo que íbamos ganando lo íbamos reinvirtiendo para mejorar el piso, las paredes, los baños", detalla.

Desde el 2012, el restaurante funciona en Martínez

Según recuerda, el nombre surgió porque cada uno, por su propia cuenta, acercó propuestas. "Yo había traído de Europa un libro del atelier del chef Sanderens, allá en Francia todos los chefs tienen el libro de su atelier. Vi ahí el nombre me pareció buena idea para ponerle el nombre del restaurante. Charlie, por su parte, también pensó lo mismo, fue una coincidencia", relata.

Un clásico de Zona Norte

L'Atelier Bistro presenta una fachada discreta que evoca el encanto parisino. Dos faroles enmarcan el nombre del lugar, mientras que en la puerta se destaca el tradicional tableau escrito con tiza, característico de los bistros franceses. En su interior, el lugar está diseñado para albergar a unos treinta comensales distribuidos en espaciadas mesas de madera.

La decoración, de estilo clásico, se basa principalmente en tonos blancos tanto en la mantelería como en las paredes, con fotografías en blanco y negro, y se complementa con elementos de madera, como los pisos, y una robusta escalera que conduce a la vinoteca y los baños. La impecable cocina se vislumbra parcialmente al fondo del local. La vajilla está diseñada de manera única y personalizada, fabricada artesanalmente en cerámica por Verónica, añadiendo un toque distintivo.

La propuesta de L'Atelier Bistro fusiona culturas y sabores

La esencia de L'Atelier Bistro se manifiesta en una propuesta culinaria que fusiona culturas y sabores, siempre bajo la influencia del estilo francés que caracteriza al lugar. Su menú, cuidadosamente elaborado, combina platos clásicos con creaciones innovadoras, adaptándose constantemente a la frescura de los ingredientes disponibles y al feedback de sus comensales.

La experiencia en L’Atelier se inicia con una selección de entradas exquisitamente elaboradas, entre las que resalta el clásico paté de foie de volaille con verdes y pan de especias, las mollejas crocantes con puré de papas y zucchinis kale y sweet chilli de damascos, los chipirones con pimentón ahumado y papas doradas, así como un plato con tres ostras frescas.

Para el plato principal, los comensales pueden disfrutar de los clásicos que han estado en el menú desde un principio, como el confit o magret de pato con hinojo braseado, peras y manzana con salsa de naranja y cúrcuma, o probar platos de fusión excepcionalmente bien preparados. Entre estos últimos, sobresalen lomo de ternera con aligot de papa, brócoli y salsa de pimienta y tomillo y la bondiola de jabalí con gratín de papas, cebolla, kale y salsa de especias, así como también los langostinos salteados con arroz salvaje, vegetales y sweet chilli de mango, entre otras opciones.

Los comensales pueden disfrutar de los clásicos que han estado en el menú desde un principio

En el apartado de los postres, entre los clásicos se destacan el fondant de chocolate con salsa de chocolate y nueces caramelizadas. Además, se encuentran presentes el infaltable crème brûlée con crocantes de masa sablé y los profiteroles con helado de crema americana y salsa de chocolate, opciones sugeridas para culminar la experiencia gastronómica. En adición a los clásicos, el menú también ofrece opciones más osadas que despiertan la curiosidad del paladar. Entre ellas, se encuentra la pavlova de cerezas con crema chantilly y salsa de frutos rojos, y el parfait de limón con crema y frutas rojas, dos combinaciones audaces de sabores tropicales.

Una amplia selección de vinos, que se guarda en su extensa vinoteca, incluye desde espumosos frescos y vivaces hasta tintos robustos y complejos. En esta carta destacan tanto las etiquetas emblemáticas como las opciones menos convencionales, lo que invita a explorar una variedad de estilos y regiones vinícolas. Se percibe una cuidadosa curaduría destinada a satisfacer tanto a los conocedores experimentados como a aquellos que desean descubrir nuevas joyas enológicas.

El negocio en la actualidad

"Siempre nos centramos en dar una propuesta gastronómica de calidad con un buen servicio y una buena carta de vinos", complementa la chef. "Ese siempre fue el concepto del lugar a un buen costo. La relación calidad-precio es lo que siempre nos definió. Creo que la constancia en la calidad también es lo que hace que mantengamos el negocio durante tantos años".

El infaltable crème brûlée con crocantes de masa sablé es uno de los postres destacados

En cuanto a la facturación actual, comparte: "Siempre es constante, no manejamos crecimientos porque el lugar es súper chiquito y tiene un techo de facturación. La idea es mantenernos, no crecer, siempre sostenernos en el tiempo y no tenemos planteados crecimientos, sino constancia y perseverancia".

"L’Atelier supo ser un clásico sin planificarlo, simplemente buscando sostener, mantener y mejorar de manera constante", continúa Verónica. Y completa: "Buscamos que la calidad perdure y que el servicio con nuestros clientes de siempre, con quienes entablamos una relación donde hay buen trato, reconocimiento y esto de estar atentos a cómo es su experiencia y su feedback de los platos, se mantenga y crezca".

En este sentido, considera que "lo más difícil de emprender son las estructuras grandes, dan miedo, por eso es que también nos cuesta tanto crecer. El crecimiento es mi talón de Aquiles". En cuanto a los aprendizajes, "se trata mucho de aprender a delegar, a trabajar en equipo y que la perseverancia y la constancia también son extremadamente importantes", destaca.

L'Atelier Bistro es un espacio discreto que evoca el encanto parisino.

Consultada por los próximos pasos, la cocinera comparte sus planes. "El crecimiento puede venir ampliando propuestas de venta, haciendo eventos, haciendo otro tipo de negocio. Estamos viendo si hacemos un club de vinos. A su vez, estamos explorando hacer pop-ups con otros profesionales, colegas, y promociones con diferentes colegas de otros restaurantes", concluye.