A casi tres meses de haberla declarada de "interés público nacional", la administración de Javier Milei terminó de definir las reglas de juego que se utilizarán para licitar las obras de la primera "iniciativa privada del área energética" destinada a ampliar la capacidad de transporte del ahora rebautizado gasoducto "Perito Moreno" (exPresidente Néstor Kirchner).

Se trata del proyecto denominado "Incremento de la Capacidad de Transporte Gas Natural en la Ruta Tratayén – Litoral Argentino", que tiene como impulsora a TGS –la transportadora de gas controlada por Pampa Energía, GPI (Grupo Sielecki) y PCT (Grupo Safra) –y prevé una inversión privada de US$ 500 millones orientada a aumentar los despachos de Vaca Muerta hacia los centros de mayor consumo del AMBA y las regiones del Litoral y Norte del país.

Las obras en juego engloban la ampliación del gasoducto que une las localidades de Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) y la instalación de tres nuevas plantas compresoras que permitirán elevar la capacidad de transporte actual de 21 millones de metros cúbicos diarios a 35 millones de MMm3/d en plazo inferior a dos años.

Por medio de la resolución 169/25, el ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, determinó que los pliegos de bases y condiciones serán elaborados por la Secretaría de Energía a cargo de la macrista María Tettamanti y que el proceso licitatorio para la implementación de la iniciativa privada deberá ser llevado adelante por la empresa estatal Enarsa.

La resolución de Caputo fijó dos lineamientos principales que los funcionarios del área energética deberán tener presente a la hora de llamar a licitación.

Por un lado, se determinó que habrá un plazo mínimo para la presentación de las ofertas de 45 días corridos el inicio del proceso licitatorio "con el fin de favorecer la mayor concurrencia de potenciales interesados en la contratación",

Y, por otro lado, se estableció que TGS, como promotora de la iniciativa privada, deberá presentar una carta de renuncia a percibir los honorarios y gastos previstos en el decreto 713/24 en caso de que no resulte adjudicataria de la licitación.

Por haber sido la que diseñó y armó el proyecto, TGS contaba con la posibilidad de cobrar un resarcimiento si no se quedaba con las obras. Consistía en una suma equivalente al 1% de la oferta total ganadora en concepto de "honorarios y gastos reembolsables". De manera excepcional y en función de las características del proyecto, el Gobierno podía elevarle esa compensación hasta un máximo equivalente al 3% de la oferta triunfadora.

Para esta licitación, la gestión libertaria decidió eliminar esa prerrogativa, pero mantener en pie la doble ventaja competitiva que contempla el régimen de iniciativa privada vigente. En primer lugar, podrá quedarse con las obras en caso de que salga segunda y la diferencia con la mejor oferta no sea mayor al 10%.

En segundo lugar, contará con la chance de ir a un repechaje con la oferta mejor calificada en caso de que exista una diferencia entre un 10% y 15% entre ambas.

Transporte de gas: cómo será el procedimiento licitatorio

En lo que respecta al "procedimiento licitatorio", el ministerio de Economía dispuso que deberá ajustarse a las siguientes pautas:

La licitación pública tendrá por objeto seleccionar la "oferta más conveniente" para la ejecución y financiamiento de la obra de ampliación del Tramo I del "Gasoducto Perito Moreno" en 14 MMm3/d y el derecho a ejercer la opción de ejecutar y financiar una "obra de ampliación de la capacidad opcional" de hasta 6 MMm3/d. Adicionalmente, el adjudicatario tendrá a su cargo la operación y mantenimiento de la nueva infraestructura.

El llamado a licitación será bajo la modalidad nacional e internacional.

será bajo la modalidad nacional e internacional. El acto de adjudicación de la licitación que realice Enarsa estará sujeto a la aprobación de la Secretaría de Energía.

Los pliegos deberán contemplar la posibilidad de financiamiento de las obras a ejecutar mediante la reserva de capacidad y/o prepago de los contratos de transporte respectivos, siempre que no se alteren los objetivos de interés público del proyecto.

La inversión para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno estará totalmente a cargo del adjudicatario, sin comprometer fondos públicos.

estará totalmente a cargo del adjudicatario, sin comprometer fondos públicos. La remuneración de la inversión se ajustará a las previsiones del decreto 1060/24 en materia de precio y a las disposiciones a establecerse en las especificaciones a ser determinadas por la Secretaría de Energía.

Las obras en juego

Junto con las obras que saldrán a licitación, el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno comprende también un paquete de trabajos complementarios que estarán a cargo de TGS por monto del orden de los US$ 200 millones

En la traza del gasoducto, el proyecto prevé la instalación de tres nuevas plantas compresoras con un total de 90.000 HP. En tanto, lo que tiene que ejecutar TGS --aún en caso de no ganar la licitación-- es el tendido de 20 kilómetros de loops de cañería y la instalación de 15.000 HP de compresión en el Gasoducto Neuba II para poder elevar su presión máxima de operación.

En ambos casos, las obras las terminarán repagando los usuarios residenciales, comercios e industrias con una mayor carga tarifaria y las petroleras que utilicen el gasoducto para exportar a Brasil y alimentar las futuras plantas de GNL que despacharán sus producciones a mercados externos.

De acuerdo con los cálculos oficiales, la concreción del proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno ayudará a "sustituir durante 100 días del período invernal de alta demanda, las importaciones de energéticos (Gas Natural Licuado -GNL- y combustibles líquidos para generación eléctrica), redundando en significativos beneficios en la balanza comercial de más de US$ 700 millones al año y de otros US$ US$ 500 millones en términos de ahorros fiscales por sustitución de importaciones".

La iniciativa privada en juego había sido presentada por TGS a mediados del año pasado. La sociedad controlante de TGS, con el 51% del capital social, está en cabeza de la firma CIESA. Esta empresa, a su vez, está integrada por Pampa Energía de Marcelo Mindlin (50%), GIP del grupo Sielecki (27,1%) y PCT del grupo Safra (22,9%). El reparto accionario se completa con un 24% que está en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); otro 20% que flota en el mercado bursátil local y el New York Stock Exchange y un 5% de acciones propias en cartera de TGS.