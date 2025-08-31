Así será Palermo Off, el nuevo shopping de moda y gastronomía ubicado en un lugar emblemático

Con 18 locales de moda y gastronomía y u$s3 M de inversión, abrirá en octubre atrás del Alto Palermo. ¿Qué marcas estarán en este nuevo espacio de IRSA?

Detrás del Alto Palermo, un rincón que estuvo años en silencio volverá a llenarse de vida. Donde alguna vez funcionó el Paseo del Sol abrirá sus puertas Palermo Off, el nuevo centro comercial a cielo abierto del Grupo IRSA. El espacio, de 2.000 metros cuadrados, conectará Beruti 3336 con Arenales 3345 y reunirá 18 locales comerciales de moda, gastronomía y lifestyle con una impronta pensada para el público joven.

El proyecto demandó una inversión de más de u$s3.000.000 entre IRSA y los locatarios, y generará alrededor de 200 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero más allá de los números, la apuesta busca convertirse en un nuevo punto de encuentro barrial. "Es un espacio multipropósito que reúne propuestas de indumentaria y gastronomía, con un espíritu comunitario. Queremos ampliar la experiencia del shopping y conectarla con el entorno", resume Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder de la iniciativa.

La idea surgió en plena pandemia. En octubre de 2020, cuando Cortés llegó a Buenos Aires para hacerse cargo de Alto Palermo, se encontró con un panorama desolador. "Entré a la cochera y vi gente durmiendo, abandono total. Era terrible. Ahí pensé que esto podía ser un problema, pero también una oportunidad", recuerda.

Desde entonces, el equipo de IRSA avanzó en registrar la marca, diseñar el concepto y adquirir la mayoría de los locales para darle identidad a un espacio que había quedado atomizado entre distintos propietarios. "Era muy difícil que los dueños se pusieran de acuerdo. Cuando tuvimos la mayoría del consorcio pudimos avanzar y darle una mirada integral al proyecto", explica Cortés.

Con u$s3.000.000 de inversión, IRSA transforma el ex Paseo del Sol en Palermo Off

En lugar de apostar por grandes marcas tradicionales, Palermo Off se pensó como un semillero de marcas emergentes. "Son marcas de nicho que por su estructura no podían acceder a un shopping, pero tienen una capacidad enorme de generar comunidad y más que clientes tienen seguidores muy leales. Queríamos abrirles la puerta y construir con ellas un espacio distinto", detalla. Para esa selección se apoyaron en la mirada de tendencias de BAFWeek, que ayudó a identificar marcas de showroom, propuestas de nicho y algunas mainstream capaces de convivir en un mismo ecosistema.

El mix combina moda, gastronomía y lifestyle con una curaduría dirigida a la Generación Z y a comunidades de nicho: en indumentaria se destacan Bullbenny, Revolver, Bolivia, New Era, Top White, Calipsian, Gianni di Paolo, Boho y Chini; en gastronomía, Cuervo, Orno Pizza, Nacha, Kotaro, Be Moddie y la heladería Gaviota.

"Siempre estamos mirando qué pasa con las nuevas marcas: quiénes surgen y cómo responde el público. Las fuimos a buscar porque este proyecto necesitaba un diferencial respecto del shopping convencional", explica Matías Cardozzo, jefe comercial de Alto Palermo.

Contratos más accesibles y menos rígidos

Una de las claves para atraer a estas firmas fue el modelo de alquiler. A diferencia de un shopping tradicional, los contratos —en su mayoría a tres años— son más flexibles y los costos resultan hasta un 40% más bajos. "Lo hicimos más parecido a un negocio de calle, con condiciones más laxas y menos restricciones estéticas. Cada marca puede desplegar su propia identidad en los locales sin los lineamientos habituales de cartelería o diseño que sí rigen en el shopping", detalla Cardozzo.

La obra en sí fue titánica: 400 personas trabajaron en la puesta en valor, que incluyó instalaciones eléctricas nuevas, sistemas de agua, herrería y vidrios laminados en todas las fachadas, además de la habilitación de una terraza gastronómica. El resultado es un corredor que se mantendrá iluminado durante la noche, aun cuando los locales estén cerrados, para que funcione como un pasaje seguro y atractivo.

"El objetivo urbano fue generar valor en el barrio", resume Cortés. En su visión, Palermo Off funcionará como "el patio de Alto Palermo": un pasaje que no solo conecta calles, sino también comunidades, vecinos y visitantes.

Cortés ideó Palermo Off en 2020 al ver el predio abandonado del ex Paseo del Sol

Apertura por etapas y horarios

La inauguración será gradual. Quince de los 18 locales estarán operativos de arranque y la segunda etapa —que incluye el seating común de la terraza gastronómica— se completará entre fines de octubre y principios de noviembre, para llegar a pleno a la temporada de verano.

Los horarios también acompañan la lógica del barrio: las tiendas de indumentaria funcionarán de 11 a 20 horas, mientras que la gastronomía se extenderá hasta la medianoche. Incluso habrá propuestas tempranas, con cafeterías que abrirán a las 8 de la mañana para captar el movimiento matinal.

La comunicación del proyecto busca hablar en el idioma de los jóvenes. Para eso, IRSA contrató a Ruido, la agencia de Cumbio —la primera influencer del país—, con el objetivo de desarrollar campañas en TikTok e Instagram y co-crear contenidos con los propios locatarios. "Queríamos un lenguaje más orgánico y cercano, mucho más natural que la publicidad tradicional de un shopping", explica Cardozzo.

El calendario contempla desde pequeñas activaciones —DJ sets, experiencias de arte y gastronomía— hasta un gran evento inaugural en noviembre con influencers, streamers y celebridades.

Con contratos más flexibles y hasta 40% más baratos, Palermo Off atrae a marcas jóvenes

Con Palermo Off, el nuevo centro comercial a cielo abierto, el Grupo IRSA suma un espacio más a su red de 15 centros comerciales en Argentina. Pero más que ampliar esa lista, la compañía se propuso recuperar un pasaje barrial que había quedado en ruinas, aprovechando la masa crítica del Alto Palermo, el cine de enfrente y la cercanía con universidades y viviendas. "Cuando empezamos este proyecto nos propusimos seguir desarrollando Palermo, ofreciendo más opciones donde todos tengan su lugar", concluye Cortés.