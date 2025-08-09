Con más de 150 locales, terrazas y marcas internacionales, OH! Buenos Aires redefine la experiencia de compra en un barrio típicamente tradicional

Con una infraestructura completamente renovada y más de 150 propuestas, el nuevo shopping OH! Buenos Aires busca redefinir la experiencia comercial en la Ciudad. Apuesta por espacios al aire libre, eventos y actividades interactivas, con una fuerte presencia de marcas internacionales y propuestas gourmet.

OH! Buenos Aires: así será el nuevo shopping que transforma Recoleta

El nuevo complejo se levanta en el histórico predio del Buenos Aires Design, en Av. Pueyrredón y Azcuénaga, y toma inspiración del reconocido OH! La Barra de Punta del Este. La propuesta combina arquitectura moderna, diseño paisajístico y funcionalidad, integrándose al entorno urbano con ocho accesos —incluyendo una conexión directa con el Centro Cultural Recoleta— para mejorar la circulación peatonal.

Entre sus novedades, contará con cuatro patios a cielo abierto, toboganes, fuentes ornamentales y hasta una palmera traída especialmente desde Goya, Corrientes. El edificio sumará un nivel adicional, pasando de dos a tres plantas completamente conectadas.

El espacio que antes ocupaban los autos bajo tierra fue transformado en un área comercial, y los 500 cupos de estacionamiento ahora estarán operativos en la playa subterránea de Plaza Francia.

Aunque inicialmente se proyectaba inaugurar en junio de 2025, la apertura fue reprogramada para noviembre de 2025 debido a la envergadura de las obras. El desarrollo está liderado por el estudio Sambresqui & Asociados, con la dirección comercial a cargo de Fernando Brocca.

SHOPPING EN BUENOS AIRES

Una terraza gourmet con vista a la ciudad

La gran protagonista será la terraza gastronómica, que reunirá 30 propuestas culinarias a lo largo de una recova de 160 metros. Cada espacio tendrá áreas cubiertas y al aire libre, con mesas ubicadas sobre un deck con vistas destacadas de la ciudad.

Algunas marcas confirmadas:

Le Pain Quotidien

Tea Connection

Lucciano’s

La Panera Rosa

Vasalissa Chocolatier

Starbucks

Möoi

Brioche Dorée

Beer Coffee

Açaí Brasil

Cumbres Chocolates

Nuevas marcas internacionales desembarcan en Argentina

El complejo comercial cuenta ya con más de 100 locales confirmados, que integran tanto marcas nacionales como internacionales, algunas de ellas llegando por primera vez al mercado argentino, tales como Golden Goose (Italia) y Vilebrequin (Francia).

Además, se incorporan importantes perfumerías, una cadena farmacéutica venezolana en plena expansión y diversas marcas enfocadas en el segmento premium, sin dejar de ofrecer opciones para distintos presupuestos.

Espacios para jugar, celebrar y revivir experiencias retro

Además de compras y gastronomía, OH! Buenos Aires será un punto de encuentro para el entretenimiento. La firma Sacoa estará presente con una sala de juegos que combinará videojuegos de última generación, realidad virtual y clásicos de los años ’80 y ’90, apelando a la nostalgia.

También habrá sectores con pantallas que proyectarán cine mudo, zonas de juegos interactivos y toboganes que conectarán distintos pisos, en un entorno pensado para el disfrute familiar.

En el espacio que antes ocupaba el Auditorio Buenos Aires, se construyó un salón de eventos gestionado por Jano’s. Tendrá capacidad para 1.500 personas y estará distribuido en tres niveles de 1.000 m2 cada uno, pensado para eventos sociales, culturales y corporativos. Y en el espacio que ocupó durante años el emblemático Hard Rock Café, se instalará una sede de Smart Fit, una de las cadenas de gimnasios más importantes a nivel global.