El sector textil impulsa un proyecto de ley para frenar el avance de Shein y Temu, con controles a las importaciones puerta a puerta

La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) avanza en la redacción de un proyecto de ley que apunta a regular la operatoria de gigantes internacionales como Shein y Temu, a quienes responsabiliza por la fuerte caída de ventas en el mercado textil nacional.

El plan propone mayores exigencias sobre el sistema de compras puerta a puerta, que —según los empresarios— funciona hoy en condiciones desiguales frente a la producción local.

Un modelo tomado de Europa

La iniciativa toma como ejemplo la normativa aprobada en Francia, que introdujo un esquema de tasas ecológicas y la prohibición de publicidad para la llamada "moda ultrarrápida".

En el borrador argentino figuran requisitos de certificados de origen para cada producto, auditorías ambientales y controles de toxicidad, además de una revisión de aranceles e impuestos que pagan estas plataformas.

El fenómeno de Shein y Temu no se limita a la Argentina. Según la consultora Sensor Tower, ambas aplicaciones ya superaron los 105 millones de usuarios en América Latina, con un crecimiento que presiona directamente sobre la industria textil tradicional.

Radiografía del mercado argentino

El escenario local muestra señales de alarma. Según datos de la Fundación proteger:

La mitad de las empresas textiles reportaron una baja del 7% en sus ventas respecto del año anterior, en el segundo trimestre de 2025

En un plazo de 2 años, 8 de cada 10 firmas sufrieron retrocesos acumulados del 28%

Las causas, apuntan los especialistas, combinan diversos factores más allá de la irrupción de las compras online internacionales, cuyos precios en muchos casos resultan más bajos que el valor de las materias primas, como la recesión económica y la suba de costos en dólares. Esta situación genera sospechas sobre la transparencia de las cadenas de producción y distribución de las plataformas extranjeras.

Así las cosas, la cámara empresarial prevé convocar a distintos partidos políticos y sectores productivos para sumar consensos en torno al proyecto. El esquema francés fija impuestos ambientales progresivos por unidad de ropa comercializada y sanciones a las empresas que incumplan la normativa.

Un mapa regional de restricciones

Otros países de la región ya avanzaron en medidas de protección. México, Ecuador, Chile, Uruguay y Colombia aplicaron aumentos en aranceles e impuestos para contener la avalancha de importaciones.

Mientras en la región se endurecen las regulaciones, la administración argentina mantiene una política de apertura que inquieta a los empresarios, quienes advierten riesgos de caída en la producción y pérdida de puestos de trabajo.

