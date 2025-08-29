Los últimos años transformaron de manera radical el consumo: el auge del comercio electrónico, potenciado por la pandemia, desplazó parte de la demanda de los canales tradicionales. Muchas compañías no supieron adaptarse a tiempo y la presión de costos, inflación y tarifas crecientes agravó la situación.

Un gigante que no resistió

En este contexto, Liberated Brands, que reunía a marcas icónicas de indumentaria deportiva como Quiksilver, Billabong, Roxy y Volcom, anunció su quiebra en 2025. La firma confirmó el cierre definitivo de 124 sucursales y el despido de al menos 1.400 empleados en distintos países.

Las razones del colapso

Todd Hymel, director ejecutivo de la firma, explicó: "Los problemas macroeconómicos, aumento rápido y dramático de los tipos de intereses, la inflación persistente, los retrasos en la cadena de suministro, una disminución en la demanda de los clientes, los cambios en las preferencias de los consumidores y unos costes fijos sustanciales han ejercido una presión significativa sobre los ingresos y la estructura de costos de Liberated".

Fin de una era en el retail deportivo

Hymel detalló que la compañía arrastra 83 millones de dólares en deuda garantizada y otros 143 millones en deuda no garantizada. A pesar de los intentos por sostener las marcas durante el último año, las condiciones del mercado resultaron insuperables.

La quiebra de Liberated Brands expone la vulnerabilidad incluso de firmas consolidadas frente a los cambios de consumo y la inestabilidad económica. El cierre marca el final de una etapa para cuatro marcas que marcaron tendencia en la moda deportiva global.

Otro gigante de la moda se declaró en quiebra: cerró 180 sucursales y podría desaparecer

El grupo italiano Benetton se declaró en quiebra a fines de 2024 e inició una reestructuración global que incluye el cierre de 400 tiendas en todo el mundo. De ese total, ya se clausuraron más de 180 sucursales, con un fuerte impacto en Italia y España. En este último país, el ajuste provocó el cierre de 31 locales y el despido de 138 trabajadores.

A nivel industrial, la compañía también avanza con el desmantelamiento de fábricas en Serbia, Croacia y Túnez, y aplica recortes de personal en su país de origen.

"La reestructuración es dolorosa, pero necesaria para la supervivencia del grupo", aseguró Claudio Sforza, CEO de Benetton. El plan contempla reducir las pérdidas de 230 millones de euros en 2024 a 60 millones en 2025, con el objetivo de volver a tener beneficios en 2026.

Uno de los pilares de la estrategia es reconvertir su canal de ventas: hoy, el comercio electrónico representa apenas el 13% de la facturación global. La marca busca modernizar su presencia digital y reducir su dependencia del retail tradicional.

Aunque Benetton ya redujo su presencia física en varios países de Latinoamérica, no se anunció oficialmente el cierre de locales en Argentina. Por ahora, las tiendas siguen operativas.

Sin embargo, el grupo mantiene activos negocios fuera del rubro textil en el país. A través de la Compañía de Tierras Sud Argentino, Benetton posee más de 900.000 hectáreas en la Patagonia. Además, participa en emprendimientos energéticos y mineros.