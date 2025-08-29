Nueva suba del impuesto a los combustibles: cómo impactará en nafta y gasoil desde septiembre

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 617/2025, firmado por el presidente Javier Milei. Los detalles

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en los impuestos a los combustibles que comenzará a regir a partir del 1° de septiembre de 2025. La medida tendrá un impacto directo en los precios de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, con aumentos que se trasladarán a los surtidores en todo el país.

Suba de impuesto a los combustibles

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 617/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Según la normativa, los incrementos impositivos deberán perfeccionarse entre el 1° y el 30 de septiembre.

Para la nafta sin plomo y la nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos se fijó en $10.523. En el caso del gasoil, el monto será de $8.577, a lo que se sumarán $4.644 adicionales por tratamiento diferencial.

Además, se actualizaron los valores correspondientes al impuesto al dióxido de carbono, que pasará a ser de $0,645 para las naftas y de $0,978 para el gasoil.

Actualizaciones pendientes y postergaciones

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 23.966, que establece ajustes trimestrales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Sin embargo, sucesivos decretos habían postergado la entrada en vigencia de esos aumentos, lo que derivó en un esquema de aplicación gradual.

El Decreto 770/2024 había prorrogado los efectos de las actualizaciones correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024, así como al primer trimestre de 2025. Todos esos incrementos comenzarán a regir desde septiembre, junto con la actualización correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Una vez aplicados, quedará sin efecto el Decreto 466/24, aunque sin impacto retroactivo sobre los hechos imponibles perfeccionados hasta el 31 de agosto.

Desde el Gobierno destacaron que la decisión de aplicar incrementos de manera parcial y diferida responde a la necesidad de estimular el crecimiento económico y garantizar un sendero fiscal sustentable. El esquema busca equilibrar la recaudación impositiva con la estabilidad en el consumo de combustibles, un insumo clave para la actividad económica.

YPF modifica su política de comunicación de precios

En paralelo a la actualización impositiva, YPF confirmó que ya no informará los aumentos mensuales de sus combustibles. La petrolera estatal implementó un sistema de "micropricing" en parte de su red de estaciones de servicio, que permite ajustar los valores de manera dinámica según demanda, competencia y flujo vehicular.

El mecanismo, apoyado en inteligencia artificial, fue probado en localidades del conurbano bonaerense como Haedo, Avellaneda y Tapiales. Según datos de la compañía, en esas estaciones se registraron reducciones de entre 0,3% y 0,5% en los precios del litro durante las primeras pruebas.

Actualmente, la empresa monitorea 170 corredores en todo el país a través de su Real Time Intelligence Center (RTIC), que opera sobre unas 1.600 estaciones. Con esta tecnología, los precios pueden modificarse en cualquier momento, tanto con aumentos como con bajas, en función de la competencia local y el movimiento de vehículos.

Impacto en el consumo nocturno y uso digital

El plan también potenció el uso de la carga nocturna, lo que derivó en un aumento del 28% en las ventas durante la madrugada en corredores urbanos con alto flujo vehicular. Además, la modalidad de pago digital creció significativamente: dos de cada diez litros vendidos en ese horario ya se abonan mediante la aplicación móvil de YPF, lo que duplicó la participación registrada el mes anterior.