Adidas abrió su primer outlet premium en Argentina con zapatillas desde $40.000, promos de 70% y cuotas sin interés en este barrio de CABA

La marca deportiva de las tres tiras estrenó en el país su primer factory outlet premium en el país, un concepto de outlet que combina productos de temporadas anteriores con artículos de colecciones recientes, pensado para fomentar las compras y el ahorro de los consumidores de adidas.

Así es el nuevo mega outlet de adidas en Recoleta con zapatillas desde $40.000

El local se encuentra en el primer piso del Recoleta Urban Mall, dentro del shopping ubicado en Vicente López 2050, y propone una experiencia de compra más ordenada y moderna que la de un outlet tradicional.

El nuevo punto de venta cuenta con aproximadamente 700 metros cuadrados y una distribución pensada por categorías: calzado, indumentaria y accesorios. La disposición del local es espaciosa y permite moverse con comodidad entre las diferentes áreas, sin sensación de saturación.

Lo que más destaca son los valores iniciales, que posicionan al outlet como una opción accesible. Las zapatillas parten desde los $40.000 y abarcan distintas categorías como running, training, fútbol y uso urbano. Además, el local suma un sector infantil con alternativas tanto deportivas como de estilo casual.

Pero la propuesta no se limita al calzado. En el sector de ropa deportiva, las remeras pueden encontrarse por debajo de los $40.000 y los tops desde valores cercanos a los $35.000.

También se ofrece una amplia variedad de buzos, shorts, pantalones y accesorios como mochilas, gorras y medias, con disponibilidad que varía según stock.

Promoción de lanzamiento: 70% en la segunda unidad y cuotas sin interés

Uno de los principales atractivos del nuevo outlet es la promoción de lanzamiento: un 70% de descuento en la segunda unidad sobre productos seleccionados identificados con señalización especial.

El beneficio permite, por ejemplo, reducir considerablemente el valor final al comprar dos productos, especialmente en zapatillas de gamas medias y altas. Por otra parte, el local incorpora una sección de "producto de la semana", con productos que se renuevan de forma periódica y ofertas con valores especiales.

El local brinda la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés, según la forma de pago elegida y los convenios disponibles con bancos. Además, se suman promociones bancarias variables, que pueden reducir aún más el precio final según la tarjeta utilizada.

Qué diferencia a este outlet del formato tradicional

La principal novedad del concepto es la combinación de productos outlet con lanzamientos actuales dentro del mismo espacio. Esto permite acceder tanto a descuentos como a colecciones vigentes sin necesidad de recorrer distintos locales.

A eso, se suma una estética más cuidada, con buena iluminación, probadores amplios y una disposición que facilita la experiencia de compra.

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