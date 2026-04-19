Este mega proyecto con estación de servicio, shopping y servicios integrados promete cambiar el modelo de paradores en Argentina

En la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro (provincia de Buenos Aires), avanza la construcción de un ambicioso desarrollo que propone cambiar el esquema tradicional de las estaciones de servicio. El proyecto incluye un complejo multiservicios de gran escala que incorporará un espacio comercial tipo shopping y que ya se encuentra en etapa de obra.

El emprendimiento se ubica en un punto estratégico del corredor que une Rosario con la Ciudad de Buenos Aires y está impulsado por la operadora Jorge Caso, empresa vinculada a la gestión de estaciones de servicio y al transporte de combustibles.

Avanza la construcción del complejo y ya estiman fecha de apertura

La construcción ya tiene instalada su estructura principal de ingeniería y cuenta con los acuerdos correspondientes con Vialidad Nacional para avanzar en la apertura de accesos y la vinculación con la colectora.

Según las estimaciones de la compañía, el complejo podría comenzar a operar en 2027, aunque su puesta en funcionamiento será gradual, a medida que se completen las distintas etapas del proyecto.

El predio abarca cerca de 10 hectáreas y fue diseñado para integrar servicios de abastecimiento junto con áreas comerciales y gastronómicas de gran dimensión.

Un modelo de estación con servicios ampliados

La futura estación incorporará la provisión de combustibles líquidos y GNC bajo el estándar más moderno de YPF, en línea con el proceso de actualización de su red en distintos puntos del país.

Además del servicio de carga, el complejo contará con un amplio parador gastronómico, espacios de descanso y una tienda Full con formato extendido, pensada para mejorar la experiencia del viajero.

La propuesta apunta tanto al transporte de carga como al tránsito turístico e interurbano.

Comercios, servicios y oferta gastronómica en la ruta 9

Uno de los elementos centrales del proyecto será la incorporación de un sector comercial tipo shopping, con locales de distintos rubros, servicios y una propuesta gastronómica de mayor escala.

Dentro de este espacio se incluirá también una parrilla de gran tamaño, con el objetivo de consolidar un punto de parada integral donde los usuarios puedan abastecerse, comer y realizar compras en un mismo lugar.

Hacia sistemas digitalizados y automatizados

El desarrollo se enmarca en un proceso más amplio de modernización de la red de estaciones de la petrolera, que avanza hacia sistemas más digitalizados y automatizados.

Este esquema incluye desde la gestión del abastecimiento hasta herramientas de micropricing para la definición de precios.

Las tiendas Full también forman parte de esta evolución, incorporando espacios de coworking, conexión WiFi y una oferta gastronómica más amplia, con la idea de transformar las estaciones en espacios de permanencia y no solo de paso.

Un nuevo punto clave

Con este desarrollo, la empresa busca consolidar un modelo de estación de servicio ampliada que combine abastecimiento, comercio y servicios en un mismo complejo.

La iniciativa apunta a posicionarse como uno de los proyectos más importantes del corredor de la Ruta 9, integrando logística, consumo y descanso en un único espacio.