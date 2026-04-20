La compañía no cubrió el 100% de los salarios de marzo y aseguran que cortó los pagos a sus empleados en licencia de salud. Catarata de cheques sin fondos

El declive que experimenta la cadena de farmacias Dr. Ahorro, la compañía propiedad del grupo mexicano Fénix y dirigida por Xavier González Zirión, no ha dejado de acelerarse en semanas recientes. Y la empresa llega a esta altura de abril con quejas de parte de sus empleados, que aseguran estar percibiendo sus sueldos en cuotas, el corte en los pagos para quienes se encuentran en situación de licencia médica y la falta de avances en su concurso de acreedores. En paralelo, Dr. Ahorro continúa acrecentando su rojo financiero y generando polémica por sus manejos bancarios: la firma debe más de $2.480 millones sólo en concepto de cheques sin fondos. La cadena viene de bajar la persiana de sucursales en Mendoza, Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras plazas comerciales.

Según portavoces de los empleados de la firma, Dr. Ahorro viene de abonar de forma parcial y en cuotas los salarios correspondientes al mes de marzo. "A comienzos de abril se cubrió sólo el 75% de cada sueldo, a lo que luego se sumó un 20% adicional. Se desconoce cuándo la empresa cubrirá el faltante", se indicó.

"Cuatro trabajadores que se encuentran en licencia médica no recibieron absolutamente nada, ni un solo centavo, de su salario de marzo", declaró al respecto Claudia Jati, del grupo de los exempleados de la firma.

"Contra toda ley vigente, la empresa Energía y Vida de Argentina S.A., conocida por su cadena ‘Farmacias del Dr. Ahorro’ decidió dejar de pagar los días de licencia médica. Ni al 100%, ni al 75%, ni al 50 por ciento. No se les pagó absolutamente nada, ni tampoco se los piensa pagar después, según dichos de los encargados del sector de Recursos Humanos", amplió.

Despidos y concurso de acreedores en Dr. Ahorro

La firma en cuestión viene de pedir el concurso de acreedores y aplicó más de 100 despidos en semanas recientes. Dr. Ahorro atraviesa un contexto de protestas de exempleados que denuncian que la firma sólo pretende cubrir el 50% de los montos correspondientes a indemnizaciones por despido.

"Hoy acaban de suspender a 2 trabajadores del depósito de Farmacias del Dr. Ahorro por 30 días. A las dos suspensiones de personal de hoy se suma que acaban de despedir a un corredor de Dr. Ahorro", aseguró Jati, a finales de la semana pasada.

"Dr. Ahorro presentó el concurso preventivo como paso previo para declararse en quiebra. Para, justamente, no pagarnos nada a nosotros y a los que aún trabajan en la compañía", declararon otros exempleados.

Las fuentes aseguraron que, hasta el momento, "son más de 10 farmacias las que se cerraron pero habrá más. Dr. Ahorro debe más de tres meses de alquiler en varios locales y se vienen órdenes de desalojo. Después hay locales donde aún funciona la farmacia que ya comenzaron a ofrecerse en alquiler".

En cuanto a la desactivación de sucursales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cierres de puntos de venta se vienen dando en barrios como Caballito, Pompeya, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Constitución y Saavedra. En el interior, la compañía bajó la persiana de locales en Córdoba, Salta y Mendoza.

En su mejor momento, la empresa llegó a contar con al menos 50 sucursales en todo el país. En el seno de quienes reclaman respuestas, se señala además la pasividad del gremio ADEF, la Asociación De Empleados de Farmacias de la CGT, que no se ha pronunciado sobre la situación en Dr. Ahorro y otras compañías del sector que vienen aplicando recortes de personal.

El rojo financiero de Dr. Ahorro

Según pudo comprobar iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Dr. Ahorro emitió 280 cheques sin fondos en los últimos tres meses por un monto del orden de los 2.485 millones de pesos.

Además, la compañía posee deudas con bancos como el Galicia, pero también presenta incumplimientos con YPF y MercadoLibre.

A principios de enero, este medio detalló que la cadena realizó una presentación judicial donde detalló que su negocio comenzó a decaer a partir de la pandemia de Covid-19, pero que la fuerte reducción en la venta de medicamentos que tuvo lugar en los últimos dos años complicó su operatoria de un modo casi irreversible.

Según el detalle de acreedores expuesto en la presentación judicial, la cadena mantiene deudas con firmas como Generia —$623 millones—, Vannier —400 millones—, Savant Pharm —283 millones—, Droguería Java —147 millones— y Rospaw —109 millones—, entre otras.

En paralelo, Dr. Ahorro debe casi $1.900 millones a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bajo el concepto de "incumplimientos en el pago de aportes previsionales".

Tan sólo en el último año, Dr. Ahorro acumuló pérdidas del orden de los 2.000 millones de pesos. La compañía argumentó que ese monto es el resultado de las menores ventas, producto de la caída del poder adquisitivo, la suba del costo laboral y la aceleración que siguen mostrando los alquileres comerciales.