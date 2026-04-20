La intención del oficialismo es recibir otros 6 cazas antes de diciembre, la fecha fijada en una primera instancia. Se intensifican los entrenamientos

Enfocado en recuperar la capacidad de vigilancia y respuesta aérea militar, el Gobierno evalúa la posibilidad de anticipar el arribo de otra flotilla de cazas F-16. La Fuerza Aérea Argentina (FAA) recibió un primer grupo de 6 aviones de combate en el transcurso de diciembre de 2025 y la hoja de ruta indicaba que otra media docena aterrizaría en el país durante el mismo mes pero ya de este año. Dado los avances en términos de entrenamiento brindado a las dotaciones de pilotos nacionales, y la evolución de la infraestructura y la cadena de asistencia técnica establecida para ese sistema de armas, la intención del área de Defensa es anticipar ese arribo cuanto menos un trimestre. La FAA viene de completar vuelos de prueba en torno al Área Material Río Cuarto, junto a la localidad cordobesa de Las Higueras. Dichas acciones contaron con la asistencia de Top Aces, la firma canadiense que da formación a las tripulaciones locales y que en su momento fue objeto de controversia por el abultado contrato abrochado con el oficialismo —del orden de los 33 millones de dólares—.

El plan inicial acordado con Dinamarca contempla la entrega de 6 aviones por año de aquí a diciembre de 2028 hasta completar una dotación de 24 aeronaves de combate.

"La realidad indica que la Real Fuerza Aérea de Dinamarca, tras la baja reciente de sus F-16 comprometidos a Argentina y Ucrania, ya dispone de los aviones para su entrega, previa realización de los respectivos trabajos de mantenimiento y puesta a punto para su transferencia a la Fuerza Aérea Argentina", indican plataformas especializadas como Zona Militar.

"Esta situación, atendiendo a los avances en la transición al F-35, fue contemplada en los acuerdos alcanzados por ambos países, comprendiendo un proceso que se está acelerando debido a la situación conflictiva en el Viejo Continente, con la guerra en Ucrania que no vislumbra un final en el corto plazo", añadió la fuente.

En paralelo, se señala que para anticipar la entrega de otros 6 aviones hay un par de aspectos a resolver. Por un lado, acelerar aún más la formación del personal de la FAA, que igualmente se viene capacitando a muy buen ritmo en el Área Material Río Cuarto.

"... y, por otro, aún más importante, la asignación de los recursos necesarios para recibir seis aeronaves", agregó el sitio. Otro elemento que permitiría adelantar la llegada de otra flotilla de F-16 está en el elevado avance que presentan las obras de infraestructura para albergar a estos aviones que se vienen llevando a cabo en la VI Brigada Aérea de Tandil, en la provincia de Buenos Aires.

Cazas F-16: se intensifica el entrenamiento en Córdoba

A la par de esta situación, el sistema de armas comenzó a operar de forma regular en la provincia de Córdoba. Durante el cierre de marzo, las aeronaves matrícula M-1007 y M1008 despegaron desde el Área Material Río Cuarto con presencia en cada caso de personal especializado de Top Aces.

Los vuelos tuvieron lugar luego de semanas de preparación e instrucción en tierra. Las maniobras correspondieron a acciones de reconocimiento en torno al Área Material Río Cuarto y fueron llevadas a cabo por los dos pilotos que, al menos hasta ahora, vienen demostrando los mayores avances en el manejo del sistema de armas. Las identidades de ambos aviadores fue resguardada por la autoridad militar.

En las dos situaciones, los pilotos argentinos fueron acompañados por un instructor de Top Aces. Vale señalar que personal de esa compañía, junto con asesores daneses y estadounidenses, suman semanas instalados en Córdoba para brindar la capacitación que requiere la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en la operación de los F-16.

De origen canadiense aunque con operaciones en Estados Unidos, Top Aces es considerada una de las empresas líderes a nivel mundial en lo que respecta a entrenamiento aéreo avanzado.

Argentina llegará a 2027 con 12 F-16 operativos

La intención de los mandos militares es que, una vez completada la primera instancia de entrenamiento de los pilotos, el sistema de armas se traslade a una base en Tandil donde acaba de inaugurarse el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 (CICMA).

Por otra parte, el aparato militar argentino mantiene un diálogo fluido con Dinamarca para terminar de diagramar el arribo de la segunda tanda de F-16 adquiridos a esa nación europea. Este año se sumarán otros 6 cazas.

De ahí que la FAA iniciará 2027 ya con la mitad (12) de las aeronaves de combate adquiridas a Dinamarca. La compra total fue por 24 aeronaves de guerra por un monto del orden de los 300 millones de dólares.