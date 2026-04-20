Nueva aerolínea de alto nivel mundial exportará productos de PyMes argentinas

El gobierno formalizó la autorización para que una de las compañías aéreas más importantes de la actualidad opere en todo el país

En un paso decisivo para la apertura del mercado aerocomercial argentino, el Gobierno Nacional formalizó la autorización para que Emirates, una de las aerolíneas más prestigiosas y grandes del planeta, expanda sus operaciones de carga en todo el territorio nacional. A través de la Disposición 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte habilitó a la sucursal argentina de la compañía emiratí a explotar servicios regulares internacionales de transporte de cargas de forma exclusiva, otorgándole derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire.

Esta medida significa, en la práctica, que Emirates no solo podrá mover mercaderías entre Argentina y el exterior, sino que también queda habilitada para realizar servicios de cabotaje dentro del país con aeronaves de gran porte. La incorporación de la flota de Emirates SkyCargo al mercado interno promete revolucionar la logística nacional, permitiendo que productos de economías regionales y pequeñas y medianas empresas lleguen de manera más eficiente a los principales centros de distribución global en Dubái y, desde allí, a cualquier rincón del mundo.

La concreción de esta alianza comercial fue posible gracias a la política de Cielos Abiertos impulsada por la actual gestión, que busca desregular el sector para fomentar la competencia y mejorar la conectividad. El marco legal se sustenta en los convenios bilaterales vigentes y, fundamentalmente, en el Memorándum de Entendimiento suscrito en febrero de 2025 en Abu Dhabi, donde ambos países acordaron liberar las restricciones de vuelo para potenciar el comercio exterior.

Emirates en Argentina: impacto para las PyMes y la novena libertad del aire

Uno de los puntos más disruptivos del anuncio es la concesión de la "novena libertad del aire". Este término técnico de la aviación civil permite que una aerolínea extranjera realice vuelos de carga entre dos puntos dentro de un mismo país (cabotaje) sin necesidad de que el vuelo se origine o termine en su país de origen. Para las PyMes argentinas, esto representa una oportunidad inédita: una empresa del interior del país podrá cargar sus productos en una aeronave de Emirates de última generación para ser distribuidos nacional o internacionalmente con estándares de calidad y rapidez de nivel mundial.

La llegada de aeronaves de "carga pura" de gran porte facilitará la exportación de productos que requieren una logística delicada o tiempos de entrega urgentes, como alimentos frescos, tecnología o insumos industriales. Al contar con una capacidad operativa ampliada, Emirates podrá conectar nodos productivos de la Argentina con terceros países, eliminando cuellos de botella logísticos que históricamente encarecieron las exportaciones locales.

Cielos Abiertos: un mercado en expansión

Desde la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, destacaron que esta decisión comercial es un resultado directo de la estrategia de apertura de rutas y fomento a la incorporación de nuevas compañías. Según datos oficiales, la política de Cielos Abiertos ha permitido que el país registre récords mensuales en el transporte de pasajeros y carga, diversificando la oferta y reduciendo costos operativos para las empresas que deciden invertir en el mercado local.

Con la entrada de Emirates Cargo al escenario de vuelos internos y regionales, el Gobierno espera que se fortalezca no solo la conectividad con los Emiratos Árabes Unidos, sino también la posición de Argentina como un hub de exportación competitivo en Sudamérica. El prestigio internacional de la aerolínea, sumado a una de las flotas más modernas del mundo, pone a disposición de la industria nacional una herramienta de transporte de alto nivel que, hasta hace poco, parecía inalcanzable para los pequeños productores del interior del país.