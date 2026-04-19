Cuál es el nuevo vuelo que llegará de manera directa a Argentina tras ¡16 horas! de viaje

Una nueva aerolínea internacional anunció su llegada al aeropuerto de Ezeiza, en una de las operaciones de mayor duración para los vuelos del país

La conectividad aérea de la Argentina dará un salto histórico a finales de este año. La aerolínea de bandera israelí, El Al Israel Airlines, confirmó oficialmente su regreso a Sudamérica con la inauguración de una ruta directa y sin escalas entre Tel Aviv y Buenos Aires. El anuncio, realizado en el marco de la visita del presidente Javier Milei a Israel, marca un hito sin precedentes: será la primera vez que ambas ciudades queden conectadas de forma regular mediante un vuelo directo, que además se posicionará como una de las rutas comerciales más largas operadas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El trayecto, que cubrirá una distancia superior a los 12.000 kilómetros, demandará una logística de ultra largo alcance. Según informó la compañía, la duración estimada del vuelo será de aproximadamente 16 horas y media para el tramo de ida desde Israel, mientras que el regreso hacia Tel Aviv tomará unas 15 horas y media. Para cumplir con este desafío operativo, El Al utilizará sus modernas aeronaves Boeing 787 Dreamliner, aviones de última generación diseñados específicamente para trayectos transcontinentales, que ofrecen tres clases de servicio: Economy, Premium y Business.

La venta de pasajes para esta nueva ruta comenzará oficialmente durante el próximo mes de mayo, mientras que el inicio de las operaciones está previsto para noviembre de este año. Inicialmente, la aerolínea operará dos frecuencias semanales, uniendo los hubs de Tel Aviv (TLV) y Ezeiza (EZE) sin necesidad de realizar las escalas habituales en Europa o Estados Unidos que hoy deben afrontar los pasajeros.

El Al Airlines volará entre Tel Aviv y Buenos Aires desde noviembre de este año

Vuelos de El Al entre Israel y Argentina: un puente estratégico y comercial

El anuncio fue refrendado por el presidente Milei tras su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Para el mandatario argentino, este vuelo representa mucho más que una mejora en el transporte; es un símbolo de la unión entre ambas naciones. Argentina alberga actualmente a la quinta comunidad judía más grande del mundo y la mayor que, hasta el momento, no contaba con una conexión aérea directa hacia Israel.

Para garantizar la viabilidad de una ruta de semejante duración y costo operativo, el Gobierno de Israel ha jugado un papel fundamental. El Ministerio de Finanzas israelí propuso una asignación de 20 millones de shekels (aproximadamente 5,4 millones de dólares) en subsidios para el periodo 2026-2028. Estos fondos tienen como objetivo compensar los gastos derivados de las restricciones de sobrevuelo en ciertas regiones de África que afectan a las matrículas israelíes, lo que obliga a realizar desvíos y aumenta considerablemente el consumo de combustible.

El Al en Argentina y Ezeiza como centro de distribución regional

La llegada de El Al no solo beneficiará a quienes viajen entre Argentina e Israel. Gracias a un acuerdo de código compartido (codeshare) con Aerolíneas Argentinas y otras asociaciones estratégicas, el Aeropuerto de Ezeiza funcionará como un centro de distribución (hub) para toda la región. Esto permitirá que pasajeros de otros países de Sudamérica puedan conectar en Buenos Aires con el vuelo directo hacia Tel Aviv.

Del mismo modo, la alianza facilitará que los viajeros que lleguen desde Israel puedan acceder a una amplia red de destinos dentro del continente sudamericano. El CEO de la compañía y autoridades diplomáticas destacaron que, aunque la aerolínea debió reasignar aviones de rutas muy rentables como las de Estados Unidos, la apuesta por Buenos Aires es firme y busca consolidar un vínculo que se espera sea duradero. Con tecnología de detección de condiciones climáticas y el confort de los Dreamliner, Argentina se prepara para recibir uno de los vuelos más largos y simbólicos de su historia aerocomercial.