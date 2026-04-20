El Ejército lanza millonaria licitación para "jubilar" a los históricos Unimog

En lo que representa uno de los movimientos de reequipamiento más ambiciosos de los últimos años, el Ejército Argentino puso en marcha el proceso de licitación para la compra de 400 camiones tácticos 4x4, con un presupuesto estimado que ronda los u$s86,75 millones.

La iniciativa, gestionada bajo la órbita del Ministerio de Defensa, apunta a una modernización estructural de la capacidad de transporte y despliegue de la fuerza en terrenos de alta complejidad.

El objetivo central es comenzar el retiro programado de los emblemáticos Mercedes-Benz Unimog 416 y 421 incorporados desde fines de la década del 69 y que han sido la columna vertebral logística del Ejército, pero cuya vida útil técnica y económica se encuentra agotada en gran parte del parque automotor actual.

Estas unidades llegaron a convertirse en el principal sostén logístico de la fuerza, con más de 40 años de uso continuo en múltiples funciones operativas.

La nueva licitación se orienta a la adquisición del modelo Unimog U4000, un vehículo que ya superó las evaluaciones técnicas operacionales realizadas por la fuerza durante el año pasado.

Actualización y modernización

De acuerdo a la información oficial publicada en el sitio Argentina.gov.ar, se trata de una "compulsa pública para participar en la evaluación técnica de vehículos para el Ejército que abre la convocatoria a firmas comerciales (nacionales y extranjeras) para participar en la Evaluación Técnica Operacional de camiones de campaña militar 4x4 que cumplan con las características básicas establecidas por el Ejército Argentino".

La licitación se enmarca en el proceso de actualización y modernización que viene llevando a cabo el gobierno del presidente Javier Milei para las fuerzas armadas.

En el caso del Ejército Argentino, se orienta a cambiar el parque automotor, que posee ciertas características técnicas que deben mantenerse y mejorarse para responder a las exigencias operacionales actuales de la Fuerza.

"Para ello, debe efectuar, como paso previo a la probable adquisición del camión de campaña 4x4 de 1,5 a 2,5 t, una Evaluación Técnica Operacional (ETO), que permitirá determinar la aptitud del material para dar respuesta a las exigencias operacionales y de campaña en nuestros variados ambientes geográficos", se detalla en el documento.

Se agrega que dicha evaluación "debe contribuir a la confección de una proyección de aquellos componentes principales del vehículo que, dentro de un proceso de transferencia de tecnología, podrían ser desarrollados en nuestro país".

La evaluación estará a cargo de la Dirección General de Organización y Doctrina y tendrá una duración mínima de 35 días, prorrogable por única vez por un período de igual duración a partir de la entrega por parte del proveedor al Ejército y hasta su posterior devolución a las autoridades de la empresa automotriz a fin de evaluar su confiabilidad técnica y aptitud.

Modalidad de financiamiento

A diferencia de las compras fraccionadas de años anteriores, esta operación destaca por su volumen y según fuentes del sector, el plan se divide en varias etapas.

Una se vincula con la capacidad de carga, ya que los nuevos modelos ofrecen una mejora sustancial en torque, sistemas de frenado neumático y tecnología de protección para el personal.

Otra es la modalidad de financiamiento que provendría del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), la herramienta diseñada específicamente para la recuperación de capacidades militares.

Además, se analiza el impacto logístico de esta compra con el objetivo de estandarizar la flota para reducir costos de mantenimiento y simplificar la cadena de suministro de repuestos.

Este anuncio se suma a la reciente recepción de un lote menor de 48 unidades más un adicional de 16 vehículos que ya habían sido gestionados previamente.

Sin embargo, el salto a 400 unidades marca un cambio de escala y para las empresas del sector automotriz y de defensa, representa el contrato más importante del primer semestre de 2026.

50 años sin renovación

La operación no solo tiene una lectura militar, sino también económica debido a que la incorporación de estos activos exige un esquema de servicios de postventa y mantenimiento que suele traccionar inversiones en talleres locales y capacitación técnica.

Desde el edificio Libertador sostienen que esta inversión es "disruptiva" y recuerdan que la última vez que el país realizó una compra masiva de vehículos de campaña de esta envergadura fue hace 50 años.

Ese "bache" de cinco décadas refuerza la idea de que no es solo una compra de equipamiento, sino una reparación histórica de activos que ya no admitían más amortización ni mantenimiento.

Además, el hecho de que se pueda proyectar una compra de u$s86 millones tras décadas de parálisis sugiere que el fondo de financiamiento está logrando blindar estas licitaciones del "serrucho" presupuestario habitual.

De hecho, mientras que en los años 70 la compra fue el motor de la estandarización absoluta (el Unimog 416), hoy la licitación busca no solo fierros, sino eficiencia en la cadena de suministros, un tema que siempre interesa en el análisis de costos del Estado.

Economía de escala

En cuanto al despliegue de estos 400 camiones será federal, con destino a unidades de montaña, selva y la Patagonia, reforzando también la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias civiles y catástrofes naturales, donde la movilidad en terrenos anegados o de difícil acceso es crítica.

Un dato central para el proceso es el precio por unidad. En las adjudicaciones previas de este modelo (Unimog U4000), el valor se cerró en torno a los u$s170.000 por vehículo.

Al tratarse de una compra en bloque de 400 unidades (frente a las tandas de 40 o 50 de años anteriores), el Ejército busca una economía de escala que presione el precio a la baja o, al menos, garantice un paquete de mantenimiento y repuestos incluido (cláusula Life Cycle Cost), algo vital para no repetir la canibalización de repuestos que sufrió la flota antigua.

Al ser una licitación plurianual amparada por el FONDEF se prevén pagos contra entrega, lo que permite al Estado licuar el impacto fiscal en varios ejercicios (2026-2027).

La licitación suele exigir garantías de mantenimiento de oferta y fianzas bancarias de ejecución que mueven el mercado de seguros local, dado que el monto total (u$s86 millones) supera los límites de exposición de varias compañías medianas.

Otro punto clave de la licitación se vincula con la transferencia de tecnología ya que los pliegos suelen incluir una cláusula de offset o traspaso técnico para que el mantenimiento de segundo y tercer nivel se realice en los talleres del Batallón de Arsenales 601, en la localidad bonaerense de Boulogne, generando capacidad técnica instalada en el país.

En lo que respecta al esquema logístico, el pliego exige que, una vez firmado el contrato, las primeras unidades deben arribar en un plazo máximo de 180 días hábiles.

Esto pone presión sobre la cadena logística global, un detalle no menor considerando las restricciones actuales en el comercio exterior y fletes internacionales.

Meta ambiciosa

El objetivo final apunta a que el Ejército Argentino incorpore 1.000 camiones 4x4 UNIMOG U4000 para poder reemplazar la totalidad de la veterana flota de UNIMOG U416.

En este sentido, las autoridades nacionales se encuentran esperando una primera tanda de 48 camiones Mercedes Benz UNIMOG U4000 adquiridos el año pasado que insumió un monto total de u$s8,1 millones, con un costo unitario de u$s170.000.

Luego, el pedido fue ampliado a otros 16 vehículos que implicó una inversión cercana a los u$s3 millones, manteniendo el mismo valor unitario.

De acuerdo a una nota del sitio especializado Zona Militar, "el volumen de compra previsto refleja el impulso sostenido que la fuerza busca imprimir al programa, avanzando hacia la incorporación de un mayor número de unidades en el corto y mediano plazo".

El artículo explica también que, "a diferencia de otros sistemas incorporados de manera gradual y en lotes reducidos, esta adquisición introduce un esquema de compra más dinámico y eficiente, con beneficios comparativos tanto en volumen como en planificación logística".

De cara al futuro, el programa exhibe un alcance aún más ambicioso, teniendo en cuenta que el Ejército Argentino proyecta la incorporación de hasta mil camiones tácticos 4x4 en distintas etapas.

"En este contexto, la primera tanda a presentarse en los próximos meses constituye el punto de partida de un proceso sostenido de modernización, orientado a reemplazar progresivamente una flota que, pese a su prolongado y destacado servicio, y la recuperación de varias unidades en la última década, ha quedado tecnológicamente superada", asegura la nota de Zona Militar.