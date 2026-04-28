Por qué la familia Neuss se encamina a quedarse con la privatización de Transener

Un grupo de capitales locales del que también participan Genneia y Newsan se encamina a quedarse con las acciones del Estado Nacional en Transener.

En un primer momento, la propuesta del grupo empresario que lidera la familia Neuss y del que también participan Genneia y Newsan, y que se engloba bajo la sociedad Edison, no había aparecido en el sistema informático donde se podían observar las ofertas.

Pero, unos minutos después, la página de la web Contrat.ar se restableció y aparecieron los u$s356 millones que este conglomerado ofertó por el 50% de Citelec, la sociedad controlante de Transener, en la cual el otro 50% está en manos de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

La compañía ofrece servicios de operación y mantenimiento, ingeniería, ensayos y puesta en servicio de líneas y estaciones transformadoras para obras nuevas o ampliaciones del sistema de 500 kV.

Transener es la pieza clave del sistema eléctrico argentino; opera casi 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión y transporta el 85% de la energía eléctrica del país.

Se la considera como el concesionario exclusivo de la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión en Argentina, con una infraestructura que es crítica para la seguridad energética del país.

Opera y mantiene más de 12.400 km de líneas de 500 kV y 220 kV y transporta el 85% de la energía eléctrica generada en Argentina, vinculando a los grandes generadores con las distribuidoras regionales.

Además, gestiona 57 estaciones transformadoras de alta tensión distribuidas en casi todo el territorio nacional y su subsidiaria, Transba, opera 6.228 km de líneas en la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, mantiene instalaciones de comunicaciones destinadas a contratos de servicios de comunicaciones.

Cómo se reparte el capital accionario de Transener

El capital accionario de Transener presenta una estructura mixta y se divide principalmente en dos grandes bloques como son el paquete de control y las acciones que cotizan en bolsa.

La Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec) es la accionista mayoritaria, con el 52,65% del capital, además de poseer el 100% de las Acciones Clase A (que otorgan el control político de la compañía).

A la vez, esta sociedad se encuentra integrada por Pampa Energía (50%) y la sociedad estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), con el 50% restante.

En este sentido, el proceso licitatorio lanzado en diciembre de 2025 busca vender ese porcentaje de Citelec y que representa indirectamente cerca del 26,3% del capital total de Transener.

El resto del capital se distribuye entre el sector público y el mercado de capitales:

ANSES - FGS con el 19,57% de ese total

de ese total Otro 27,78% que flota en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA)

La oferta que dejó en el camino a dos gigantes eléctricos

La propuesta del Grupo Edison supera ampliamente a la de los otros dos competidores.

Edison Energía S.A. es una de las mayores empresas energéticas del país con participación en distribución,transmisión y generación eléctrica. Está integrado por la familia Neuss, Inverlat Investments y destacados empresarios nacionales como Rubén Chernajovsky y Luis Galli, Carlos Giovannelli, Damián Pozzoli y Federico Salvai

Es decir, a los u$s301 millones de Central Puerto y los u$s230 millones de Edenor, con lo cual todo indica que, si no existen contratiempos de último momento, el Grupo Edison será el nuevo accionista cocontrolante de Transener.

La licitación, realizada a través de la plataforma digital Contrat.ar, dejó ver una brecha significativa entre los oferentes teniendo en cuenta que el Grupo Edison prometió pagar algo más de u$s356 millones. Es decir, casi u$s55 millones más que los u$s301 millones de Central Puerto y más de u$s120 millones que los u$s230 millones de Edenor.

La base fijada por el Gobierno era de u$s206,2 millones, lo que implica que la oferta del Grupo Edison es u$s150 millones más alta, lo cual en los pasillos de la Secretaría de Energía fue leído como un éxito rotundo del esquema de subasta.

El plan maestro del Grupo Edison para dominar el sector energético

El objetivo de este conglomerado es el de llevar a cabo una apuesta fuerte dentro del sector energético argentino, más que nada en el negocio de la transmisión, donde Transener controla alrededor del 70% del mercado.

Cada uno de los integrantes del grupo ven en esta operación un camino interesante para recorrer, como el caso de Genneia, fuerte en generación de energías renovables y que ahora ingresa a un nuevo nicho como es el de la transmisión.

En tanto, para Newsan, el ingreso en Transener refuerza las operaciones que el conglomerado de la familia Chernajovsky ya opera en este nicho en el noreste argentino.

El objetivo conjunto es apostar por expandir la red de transmisión nacional, teniendo en cuenta el fuerte déficit que muestra el sistema energético argentino y conectar parques de energías renovables y el resto del sector, a partir de millonarias inversiones.

Ahora habrá que esperar cinco días hábiles, que son los establecidos en los pliegos de privatización para recibir objeciones de los otros participantes.

La caída del sistema que le puso suspenso al proceso

De todos modos, el proceso de privatización de los activos energéticos estatales bajo la administración de Javier Milei ha sumado un capítulo decisivo.

La caída del sistema informático justo cuando faltaba la oferta del Grupo Edison le puso incertidumbre al proceso, al punto que algunos medios dieron por descontada la victoria de Central Puerto, que luego fue desmentida por las propias cifras presentadas en el deal.

El Grupo Edison siempre apareció en la previa como uno de los candidatos con mayor peso político y ambición estratégica, y finalmente su propuesta logró superar los números puestos sobre la mesa por el gigante de la generación eléctrica y por la principal distribuidora de electricidad del país.

La familia Neuss, a través de su vehículo inversor Edison Energía, busca de esta forma consolidar con Transener un ecosistema energético integral.

En el último año, el grupo había dado pasos agresivos en el sector con la adquisición de las distribuidoras EDET (Tucumán) y EJESA (Jujuy), además de la compra de las centrales hidroeléctricas Alicurá y Cerros Colorados en el Comahue.

Qué viene ahora para el nuevo dueño de Transener

Para los Neuss, Transener era la "pieza del rompecabezas" que les permite controlar no solo la generación y la distribución, sino también el transporte en alta tensión, manejando el 85% de la red nacional.

Es importante destacar que el comprador no se queda con la totalidad de Transener, sino con el 50% de Citelec, ya que la otra mitad continúa en manos de Pampa Energía.

"La venta de las acciones de Citelec da por concluido un período excepcional de participación estatal directa", señalaron fuentes oficiales tras la apertura de ofertas.

Los pasos siguientes tienen que ver con la evaluación técnica que llevará adelante el Comité de Evaluación, que revisará los detalles finales de la oferta ganadora, y se prevé que la firma oficial y el traspaso de las acciones se concreten en junio próximo.

Con un precio de venta tan alto, el Ministerio de Economía ya analiza avanzar con la venta del 20% adicional de acciones clase B de Transener que aún están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Con este movimiento, el mapa energético argentino vuelve a concentrarse en los grandes jugadores locales, mientras el Estado nacional cumple su promesa de retirar a Enarsa de los sectores operativos para enfocarse exclusivamente en la regulación.