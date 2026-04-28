Un intenso interés se desató en la industria del juego donde intermediarios llegaron al Gobierno para lograr que Nación maneje la licitación de casinos

"Las consultas son intensas, el interés de muchos empresarios del juego existió, existe y el argumento es sólido: un decreto mata otro decreto, pero en este caso megamillonario no es tán sencillo", afirmó un importante abogado porteño que está al tanto de todas la negociaciones para intentar traspasar vía decreto de Javier Milei, los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional, como cuando Néstor Kirchner decidía cuantas máquinas tragamonedas podían instalarse en Palermo.

Casinos flotantes de Puerto Madero: el negocio que busca controlar Javier Milei

Sin embargo, las eventuales conversaciones de Ricardo Benedicto, Federico de Achával y el español de Codere, Manuel Lao, con el asesor presidencial, Santiago Caputo y con funcionarios allegados a la otra ala política de la Casa Rosada, liderada por Karina Milei y Lule Menem, que según varios conocedores del juego se produjeron en los últimos 30 días, no llegarían a buen puerto por la fuerte incidencia del Gobierno de la Ciudad y del PRO, que no está dispuesto a perder millones de pesos por año de recaudación impositiva para que se comparte con todas las provincias.

"Lo primero que hay que decir es que estamos al tanto de las supuestas negociaciones con el gobierno de Milei de estos muchachos que están pensando en 2027, cuando se realice la licitación, pero deberían saber es que, en un año de elecciones, lo último que avalará Jorge Macri es perder esa caja para la Ciudad. Los porteños lo verían como una claudicación que terminaría por minar las posibilidades del PRO de retener la ciudad. Y, Jorge va por la reelección".

Pero, más allá de la cuestión política electoral, iProfesional confirmó que el ejecutivo de Jorge Macri va a jugar fuerte por los frutos de estas concesiones, le pese a quien le pese.

"Por ahora, es lobby, rumor y alguna publicación en algunos medios. La teoría de que un decreto del presidente Macri puede ser reemplazado por otro de Milei es recontra polémica porque, entonces, en cuestiones de esta magnitud, Milei podría cambiar las reglas de juego en otras provincias cambiando decretos a gusto. Sería un escándalo judicial que llegaría a la Corte Suprema y violentaría las autonomías provinciales".

En 2016, el gobierno de Cambiemos traspasó por decreto los juegos de azar a la Ciudad de Buenos Aires, asesorado por el letrado preferido de Mauricio Macri, "Pepín" Rodríguez Simón. El argumento que se utiliza para que Milei cambie el statu quo, es que ese decreto esquivó el Congreso Nacional y los frutos de la recaudación de los apostadores no se coparticipan con las provincias.

Jorge Macri y el PRO, atentos

Pero, a favor de la Ciudad, existe una tonelada de jurisprudencia avalada por la Corte que glorifica la autonomía porteña.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad no quiere tolerar un conflicto sindical en Puerto Madero. La situación de los trabajadores es muy precaria, e incluye retiros voluntarios, reordenamiento de labores y cuatro sindicatos, del juego de azar, gastronómicos, Camioneros y el SOMU que están en alerta permanente por la situación.

"Desde el gobierno de la Ciudad ya hablamos con los delegados porque la incertidumbre se incrementó tras conocerse las supuestas conversaciones de los concesionarios con gente de La Libertad Avanza".

La concesión está floja de papeles y el destino de muchos trabajadores se decidirá con una nueva licitación que podría extenderse hasta el 2031.

La trama judicial

La concesión original de la empresa Casinos de Buenos Aires SA (operada por Cirsa y socios locales) venció formalmente en 2019. Desde entonces, el casino funcionó mediante medidas cautelares.

Fallo de la Corte Suprema: En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las cautelares que permitían su operación, dejando la continuidad en suspenso.

Dictamen: El máximo tribunal dictaminó que la prórroga del contrato —que data de la presidencia de Carlos Menem y fue modificada en 2016 bajo la administración de Mauricio Macri— era insostenible y arbitraria.

La decisión judicial dejó en jaque a los actuales operadores. Según confiaron fuentes de la sede del Gobierno porteño, estos se reunieron varias veces con funcionarios, retirándose siempre sin acuerdos y con la sensación de una inminente licitación. El gobierno busca jugar sus fichas apropiadamente en un contexto de ajuste fiscal generalizado ("motosierra"). Los casinos, pese al menor volumen de juego, aportan de manera significativa a las arcas del tesoro porteño.

El acuerdo millonario con San Lorenzo de Almagro

El fútbol de la Argentina no puede escapar al patrocinio de las grandes casas de juego on line que operan con licencias oficiales. Los cinco grandes ya son auspiciados por estos sitios web de apuestas deportivas y el último en alcanzar un acuerdo con una empresa de la industria del azar, fue San Lorenzo.

San Lorenzo dejó atrás la camiseta sin sponsor principal. La dirigencia transitoria encabezada por Sergio Costantino, un dirigente con pasado en el Gobierno de la Ciudad del PRO, cerró un nuevo acuerdo con Casino Buenos Aires Online, que ya fue presentado oficialmente y tendrá vigencia hasta diciembre.

El contrato, que se extiende por esta temporada, diez meses (de marzo a diciembre), le reportará al club un ingreso total de 800.000 dólares. Si bien no fue comunicado formalmente en detalle, desde el club aseguraron a medios partidarios que ese es el monto pactado.

El acuerdo llamó la atención entre los trabajadores del Casino por su monto pero reconocen que "no escapa a la lógica de los grandes grupos de juegos de azar que auspician en el fútbol local" y dieron ejemplos concretos.

El que más recibe es Boca Juniors que firmó con Betsson hasta 2028 y tiene en vigencia el contrato más alto del país: 7,5 millones de dólares anuales. Detrás aparece River, que tras su paso por Codere acordó con Betano por una cifra cercana a los 6 millones de dólares por año. En el caso del Millonario, el contrato incluye bonos por objetivos y títulos, lo que puede elevar el monto final.

En un segundo pelotón se ubica Racing, también con Betsson, con un contrato de 2 millones de dólares anuales y luego aparece Independiente, que cerró con Sportsbet por 1,2 millones de dólares anuales.

El fenómeno de las apuestas deportivas online no es nuevo en el país, pero ha crecido de manera exponencial en los últimos dos años. Según datos del Observatorio de Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires, las consultas por ludopatía relacionadas con apuestas deportivas aumentaron un 300% entre 2021 y 2024.

Todo indica que Casino Buenos Aires realizará una fuerte campaña mediática para promocionar un acuerdo que fortalezca su segmento de juego digital mientras el juego físico continúa entre comple