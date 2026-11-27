Caleb Bradham construyó una marca que décadas después competiría con Coca-Cola pero nunca llegó a ver cómo su marca se convirtió en un gigante global

El creador de una de las marcas más famosas del mundo pasó de revolucionar la industria de las bebidas a perder el control de su empresa por una mala decisión financiera. La historia de Caleb Bradham es un caso de estudio sobre éxito, riesgo y gestión empresarial.

Cuando se habla de los fundadores de grandes compañías, la imagen suele ser la de empresarios que construyeron fortunas gigantescas y disfrutaron del éxito durante décadas. Sin embargo, la historia de Caleb Bradham, el creador de Pepsi, tuvo un desenlace muy diferente. El hombre que inventó una de las marcas más reconocidas del planeta murió sin llegar a ver el imperio global en el que se transformaría su creación.

Cómo nació Pepsi en una pequeña farmacia

Bradham nació en 1867 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Su sueño era convertirse en médico, pero la quiebra del negocio familiar lo obligó a abandonar sus estudios universitarios. Para ganarse la vida abrió una farmacia en la ciudad de New Bern. Como era habitual en la época, el local también contaba con una fuente de soda donde los clientes podían consumir bebidas refrescantes.

Fue allí donde comenzó a experimentar con distintas fórmulas. En 1893 desarrolló una bebida elaborada con agua carbonatada, azúcar, vainilla y nuez de cola, entre otros ingredientes. La llamó "Brad's Drink".

(Video realizado por Ubuntu Comunicación Estratégica)

Cinco años más tarde decidió cambiarle el nombre y bautizarla Pepsi-Cola, una referencia a la palabra "dispepsia", relacionada con los problemas digestivos, ya que creía que la bebida podía ayudar a mejorar la digestión.

De una bebida casera a un negocio nacional

El crecimiento fue rápido. En 1902 fundó formalmente la compañía y al año siguiente registró la marca. La popularidad del producto no dejó de aumentar y Bradham tomó la decisión de expandir el negocio mediante un sistema de franquicias y embotelladores independientes. La estrategia fue un éxito y para 1910 ya existían cientos de embotelladores distribuyendo Pepsi en distintas regiones de Estados Unidos.

Caleb Bradham - Pepsi

Lo que había comenzado como una bebida servida detrás del mostrador de una farmacia se había transformado en una empresa con presencia nacional.

Pero el mayor desafío para Bradham no vino de la competencia ni de una caída en las ventas. Después de la Primera Guerra Mundial, el empresario estaba convencido de que el precio del azúcar continuaría aumentando. Con esa idea en mente, decidió comprar enormes cantidades para garantizar el abastecimiento de su empresa.

La operación parecía lógica. El azúcar era una materia prima fundamental para Pepsi y asegurar stock podía proteger el negocio frente a futuras subas. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.El precio del azúcar se desplomó y Bradham quedó atrapado con enormes reservas compradas a valores muy superiores a los del mercado.

La quiebra de Pepsi y el final de Caleb Bradham

Las consecuencias de aquella decisión financiera fueron irreversibles. En 1923 Pepsi se declaró en bancarrota. Bradham perdió el control de la empresa que había creado y los activos terminaron siendo vendidos.

Tras la quiebra, regresó a trabajar como farmacéutico en Carolina del Norte, muy lejos de la vida que había imaginado cuando su bebida comenzaba a conquistar Estados Unidos.

Caleb Bradham - Pepsi

Lo más llamativo es que nunca llegó a ver el verdadero éxito de Pepsi. Murió en 1934, cuando la marca todavía intentaba recuperarse de la crisis. Décadas después, otros empresarios rescataron la compañía y la transformaron en uno de los gigantes mundiales de las bebidas, capaz de competir de igual a igual con Coca-Cola.

La lección de negocios que dejó el creador de Pepsi

La historia de Caleb Bradham suele citarse como uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo una mala gestión del riesgo puede destruir incluso un negocio exitoso.

Pepsi no quebró porque el producto fracasara ni porque los consumidores dejaran de comprarlo. La compañía cayó por una apuesta financiera equivocada sobre el precio de una materia prima. Paradójicamente, el hombre que creó una de las marcas más valiosas del planeta nunca pudo disfrutar del imperio que construyó.