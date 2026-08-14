Hans Wilsdorf quedó huérfano de niño y terminó creando Rolex, la marca más famosa del mundo

Nadie confiaba en los relojes de pulsera. Sin embargo, él creo la marca que cambió para siempre la industria y con una estrategia de marketing inédita

Nacido el 22 de marzo de 1881 en Kulmbach, Baviera, Alemania, Hans Wilsdorf quedó marcado por una infancia difícil pero creó una de las marcas más lujosas de la historia: Rolex. Su madre murió cuando él era todavía un niño y poco después falleció su padre. A los 12 años, quedó huérfano y lo dejaron bajo el cuidado de sus tíos, quienes vendieron el negocio familiar y lo enviaron junto a sus hermanos a estudiar en internados.

Aquella experiencia forjó una disciplina que lo acompañaría toda su vida. Años más tarde recordaría que haber aprendido a ser autosuficiente desde tan joven fue una de las claves de su éxito. Además, destacó en matemáticas e idiomas, habilidades que le permitieron trabajar y viajar por distintos países de Europa.

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Antes de ingresar al mundo de la relojería, trabajó como aprendiz en una importante empresa internacional de exportación de perlas. Esa experiencia le permitió comprender cómo funcionaban los mercados globales y despertó su interés por los negocios internacionales.

En 1900 se instaló en La Chaux-de-Fonds, Suiza, uno de los centros mundiales de la relojería. Allí trabajó para la empresa Cuno Korten como corresponsal y vendedor. Con apenas 80 francos suizos de salario, comenzó a aprender todos los secretos de una industria que cambiaría su vida.

La apuesta de Hans Wilsdorf que dio origen a Rolex

En 1903 se mudó a Londres y dos años después fundó junto a Alfred Davis la firma Wilsdorf & Davis. Su objetivo era vender relojes de alta calidad a precios accesibles. Sin embargo, en una época en la que los relojes de bolsillo dominaban el mercado y los relojes de pulsera eran considerados poco confiables, Wilsdorf detectó una oportunidad que casi nadie veía. Estaba convencido de que el futuro estaría en la muñeca.

Su visión se fortaleció cuando conoció los movimientos fabricados por Hermann Aegler en Suiza. En 1905 realizó el mayor pedido de relojes de pulsera de la época, iniciando una relación comercial que décadas más tarde terminaría con la integración de Aegler dentro de Rolex.

En 1908 llegó otro momento decisivo que fue la creación definitiva de la marca Rolex. Según contó el propio empresario durante el aniversario número 50 de la compañía, pasó semanas probando combinaciones de letras sin éxito. Hasta que una mañana, mientras viajaba en un ómnibus por Londres, tuvo una inspiración repentina.

"Rolex" era corto, fácil de pronunciar en distintos idiomas y lucía bien en la esfera de un reloj por lo que la marca quedó registrada ese mismo año.

Wilsdorf entendió que para convencer al público debía demostrar que los relojes de pulsera podían ser tan precisos como los de bolsillo y en 1910 consiguió que un reloj Rolex obtuviera el primer certificado oficial suizo de precisión otorgado a un reloj de pulsera. Cuatro años después logró otro hito histórico: un Rolex recibió el prestigioso certificado de alta precisión del Observatorio de Kew, una distinción reservada hasta entonces a instrumentos científicos y cronómetros marinos.

Ese mismo año, en plena Primera Guerra Mundial, escribió una frase que terminaría siendo profética: los relojes de bolsillo desaparecerían y serían reemplazados por los relojes de pulsera.

El Rolex Oyster y la revolución del marketing

En 1927 Rolex presentó el Oyster, el primer reloj hermético comercialmente viable. Para demostrar su resistencia, Wilsdorf desarrolló una estrategia de marketing inédita para la época que fue convocar a la nadadora británica Mercedes Gleitze para que, al cruzar el Canal de la Mancha, llevara un Rolex Oyster colgado del cuello. Tras horas en el agua, el reloj seguía funcionando perfectamente.

La noticia recorrió el mundo y convirtió al Oyster en un símbolo de innovación y confiabilidad. Poco después, Rolex sumó como embajador al piloto Malcolm Campbell, que rompió nueve veces el récord mundial de velocidad entre 1924 y 1935.

La tragedia volvió a golpearlo en 1944 con la muerte de su esposa, Florence Frances May Wilsdorf-Crotty. La pareja no tuvo hijos. Un año después fundó la Hans Wilsdorf Foundation y transfirió a ella el 100% de sus acciones. Hasta la actualidad, la fundación sigue siendo propietaria de Rolex y destina parte de sus ganancias a proyectos benéficos en Suiza.

Cuál fue el legado de Hans Wilsdorf

Durante las décadas siguientes, Rolex continuó lanzando modelos icónicos como el Datejust, el Submariner, el GMT-Master, el Day-Date y el Milgauss, todos desarrollados bajo la filosofía impulsada por Wilsdorf que implicaba innovación constante, precisión y durabilidad.

Hans Wilsdorf falleció en Ginebra el 6 de julio de 1960, a los 79 años. Fue enterrado en el Cementerio de los Reyes junto a sus esposas.

Más de seis décadas después de su muerte, la fundación que creó sigue controlando Rolex y manteniendo vigente la visión de aquel joven huérfano que desafió las convenciones de su época para construir una de las marcas más prestigiosas del mundo.