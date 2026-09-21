El médico argentino que creó el Alvear Palace tras enamorarse de los hoteles de París

Obsesionado con los palacios franceses, Rafael De Miero levantó el Alvear Palace y transformó para siempre el lujo en la Argentina

La historia de uno de los hoteles más emblemáticos de la Argentina comenzó a miles de kilómetros de Buenos Aires.

¿Quién fue Rafael De Miero y cómo nació la idea del Alvear Palace?

Rafael De Miero, un médico argentino apasionado por la arquitectura y el lujo, viajaba con frecuencia a París durante la década de 1920 y dedicaba buena parte de su tiempo a recorrer los establecimientos más exclusivos de la capital francesa.

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Aquellos hoteles lo deslumbraban por sus enormes salones, sus lámparas monumentales, los mármoles, los detalles dorados y una atención que parecía reservada para la nobleza europea. En cada visita observaba cuidadosamente la arquitectura, los materiales y la distribución de los espacios. Con el tiempo, la admiración se transformó en una obsesión y tomó una decisión que parecía imposible para la época. Quería construir en Buenos Aires un hotel capaz de competir con los mejores del mundo.

Para concretar ese objetivo reunió planos, diseños, documentos y detalles arquitectónicos durante sus estadías en Francia. Regresó a la Argentina con una enorme cantidad de información y comenzó a buscar a los profesionales más destacados para convertir su proyecto en realidad.

El lugar elegido fue un terreno privilegiado ubicado en la esquina de Avenida Alvear y Ayacucho, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Allí habían funcionado antiguas residencias de familias aristocráticas que fueron demolidas para dar paso a una construcción completamente nueva.

¿Por qué el Alvear Palace se convirtió en un símbolo del lujo argentino?

La construcción comenzó en 1922, pero rápidamente quedó claro que no sería una obra convencional. El terreno presentaba una importante pendiente y Rafael De Miero supervisaba cada detalle con un nivel de exigencia extremo, ordenando cambios y modificaciones de manera constante porque no estaba dispuesto a aceptar nada que no considerara perfecto.

La magnitud del proyecto obligó a extender los plazos mucho más de lo previsto. Aunque las obras avanzaban lentamente, la presión para inaugurar el hotel crecía cada vez más. Finalmente, el Alvear Palace abrió sus puertas en 1932 cuando el edificio todavía estaba inconcluso.

La situación era tan particular que la alta sociedad porteña disfrutaba de cenas y reuniones rodeada de lujo en los sectores terminados de la planta baja, mientras que en los pisos superiores seguían trabajando obreros entre andamios, herramientas y polvo de ladrillo. En ese momento, el edificio solo estaba completado hasta el cuarto piso y el resto continuaba en construcción.

Para sostener una estructura de semejante envergadura, De Miero impulsó una solución extraordinaria para la época. Ordenó excavar cinco subsuelos debajo del hotel y creó allí una compleja infraestructura destinada a mantener el funcionamiento del establecimiento sin interferir con la experiencia de los huéspedes.

En ese mundo oculto funcionaban enormes cocinas industriales, depósitos, salas de máquinas y sistemas tecnológicos importados de Europa. El concepto era simple pero ambicioso. Los visitantes debían percibir únicamente elegancia y sofisticación, sin ver jamás el enorme trabajo necesario para sostener el servicio.

Cuando el hotel finalmente alcanzó su versión definitiva, se convirtió en una de las construcciones más impresionantes de América Latina. Su decoración incorporó mármoles, cristales y numerosos detalles inspirados en los palacios franceses de Luis XIV y Luis XVI, reforzando la conexión con aquellos hoteles parisinos que habían inspirado el sueño original de su creador.

Con el paso de las décadas, el Alvear Palace se consolidó como uno de los máximos símbolos de la elegancia argentina y un punto de referencia para figuras de la política, la cultura y los negocios. Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado para la familia de su fundador.

A pesar del prestigio alcanzado por el hotel, los herederos de Rafael De Miero no lograron conservar la propiedad y terminaron vendiéndola a accionistas e inversores. Aun así, el legado del médico que se enamoró de los grandes hoteles de París sigue en pie. Su proyecto no solo cambió el paisaje de Buenos Aires, sino que también dio origen a uno de los íconos más duraderos del lujo en la región.