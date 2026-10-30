El fundador de Walmart transformó el comercio minorista con una idea simple, vivió con austeridad y se obsesionó con estudiar a la competencia

Sam Walton llegó a convertirse en el hombre más rico de Estados Unidos, aunque nunca adoptó el estilo de vida que suele asociarse con las grandes fortunas. Cuando ya era multimillonario seguía manejando una Ford F-150 de 1979, se cortaba el pelo por apenas cinco dólares y, cuando le preguntaban por qué no compraba un Ferrari, respondía con ironía que no sabría dónde llevar a sus perros.

Esa forma de entender el dinero también definió su manera de hacer negocios y terminó convirtiéndose en una de las claves del éxito de Walmart.

¿Quién fue Sam Walton y cómo creó Walmart?

La historia de Walmart comenzó, en realidad, con un fracaso. Walton administraba una tienda Ben Franklin en Newport que era un éxito rotundo y vendía más que cualquier otro negocio de la zona, hasta que el propietario del local decidió no renovarle el contrato de alquiler al comprobar cuánto dinero generaba el comercio y prácticamente le arrebató el negocio.

Lejos de abandonar su proyecto, Walton se mudó a Bentonville y abrió una tienda propia desde cero, a la que llamó Walmart. Su estrategia rompía con la lógica dominante porque, en lugar de obtener grandes márgenes de ganancia por producto, apostó por vender a precios más bajos, ganar poco en cada operación y compensarlo con un enorme volumen de ventas, una fórmula que terminó revolucionando el comercio minorista.

¿Por qué Sam Walton terminó detenido mientras estudiaba a la competencia?

La curiosidad de Walton era casi obsesiva y lo llevaba a recorrer supermercados propios y ajenos para descubrir qué hacían mejor los demás. En uno de esos viajes, mientras visitaba Brasil, ingresó a supermercados de la competencia con una cinta métrica para medir las góndolas y analizar su distribución, una situación que despertó sospechas y terminó con su detención.

Su método de aprendizaje implicada también viajes de incógnito en los camiones de distribución para conversar con los choferes y recorría miles de kilómetros junto a empleados de distintas sucursales con el objetivo de escuchar los problemas cotidianos que enfrentaban las tiendas. Walton sostenía que las mejores ideas nacían en la primera línea de trabajo y no en las oficinas de los ejecutivos, por lo que cualquier propuesta que demostrara ser útil podía implementarse en toda la cadena en apenas unos días.