El plan secreto de Fabricaciones Militares: alianzas internacionales y socio privado

El objetivo es buscar inversores privados, incorporar tecnología extranjera y ganar mercados internacionales en un contexto de creciente demanda global

Mientras el debate público suele concentrarse en el presupuesto de las empresas estatales, el plan de acción aprobado por el Ministerio de Economía para Fabricaciones Militares revela un cambio de rumbo que puede marcar un antes y un después para una de las compañías industriales más emblemáticas del Estado.

Se trata de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía que fue publicada este miércoles 5 de enero para informar sobre los lineamientos financieros y el presupuesto de la sociedad estatal.

Pero más allá de las cifras, la norma firmada por el ministro Luis Caputo también expone cuál será la hoja de ruta con la que la administración libertaria pretende transformar a la empresa en un actor con mayor presencia internacional y con participación de capital privado.

El documento parte de un diagnóstico claro que se basa en que el escenario internacional cambió de manera drástica y abrió una oportunidad inédita para el sector.

En ese sentido, sostiene que "en el actual contexto de conflictividad global y rearme mundial, los productos de defensa y seguridad registran una creciente demanda internacional", una definición que explica buena parte de la estrategia que comenzará a desplegar Fabricaciones Militares.

A partir de ese escenario, el plan confirma que "actualmente se desarrollan negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a mercados globales".

Esta frase revela uno de los datos más relevantes de toda la resolución y que anticipa conversaciones con potenciales socios para fortalecer la empresa.

Un cambio de enfoque respecto de años anteriores

En lugar de depender exclusivamente del presupuesto estatal, la compañía buscará apalancar su crecimiento mediante alianzas estratégicas que le permitan acceder a nuevos mercados, modernizar procesos productivos y ampliar su capacidad industrial.

El propio documento reconoce que el desafío es estructural y que el mercado argentino resulta insuficiente para sostener ese crecimiento.

El informe también hace una radiografía de los actuales negocios de Fabricaciones Militares, que produce bienes destinados a los sectores de defensa, seguridad, minería, industria química y metalmecánica.

Se trata de actividades que en los últimos años comenzaron a registrar una demanda creciente a nivel internacional impulsada por el incremento de los presupuestos militares en distintos países y la recomposición de arsenales tras diversos conflictos geopolíticos.

La estrategia oficial apunta precisamente a aprovechar ese nuevo escenario para convertir a la empresa en un proveedor con mayor inserción internacional, apoyándose tanto en inversiones privadas como en la incorporación de tecnología de última generación.

Presupuesto en rojo y apuesta a las exportaciones

La transformación que proyecta el Gobierno del presidente Javier Milei para Fabricaciones Militares convive con una realidad económica desafiante.

El presupuesto aprobado para este 2026 muestra que la empresa todavía operará con fuertes pérdidas, aunque el esquema financiero previsto le permitirá cerrar el ejercicio con resultado positivo.

De acuerdo con la resolución del Ministerio de Economía, la sociedad estima ingresos operativos por $42.081,9 millones, mientras que los gastos de operación ascenderán a $72.545,1 millones.

Esa diferencia arroja una pérdida operativa de $30.463,2 millones, una de las cifras más relevantes del plan aprobado.

En términos económicos, los ingresos corrientes llegarán a $65.081,9 millones, frente a gastos corrientes por $73.515,9 millones, lo que genera un desahorro de $8.434 millones.

Sin embargo, el panorama cambia al incorporar los recursos de capital.

El presupuesto prevé $9.745,1 millones por ese concepto y apenas $335 millones de gastos de capital, por lo que el ejercicio terminaría con un superávit financiero de $976 millones.

Más allá de esos números, el Gobierno sostiene que la recuperación de la empresa no dependerá únicamente de una mejora contable, sino de un cambio profundo en su funcionamiento.

Cómo mejorar los índices de rentabilidad

El plan establece que durante este año Fabricaciones Militares buscará mejorar la productividad de sus plantas, reducir costos de fabricación, modernizar sus capacidades técnicas y fortalecer su estrategia comercial, con el objetivo de concentrarse en las líneas de negocios que generan mayores volúmenes de ventas.

En esa misma línea, la resolución afirma que la empresa procurará "mejorar los índices de rentabilidad mediante un control riguroso de los gastos operativos y un enfoque comercial en las operaciones que representan los mayores volúmenes de ventas", con la intención de consolidar su posición de largo plazo.

El documento también anticipa una redefinición de la estrategia comercial.

Según el plan oficial, Fabricaciones Militares buscará incrementar sus ingresos mediante políticas de precios competitivos, diversificación de la oferta y una mayor eficiencia operativa tanto en el mercado local como en el internacional.

Fortalecer alianzas internacionales

Pero el propio Gobierno reconoce que ese objetivo tiene un límite si la empresa continúa dependiendo exclusivamente del mercado argentino.

Por eso advierte que "el posicionamiento actual depende en gran medida del financiamiento externo", razón por la cual considera indispensable fortalecer las alianzas con empresas internacionales que aporten capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

Esa definición es, probablemente, la señal más fuerte que deja el plan sobre el rumbo que buscará imprimirle la administración de Javier Milei a una de las compañías industriales más emblemáticas del Estado.

El camino hacia un nuevo modelo de negocios

Más allá de las cifras presupuestarias, el Plan de Acción aprobado por Economía deja en claro que Fabricaciones Militares enfrenta un desafío mucho más profundo: reconstruir su competitividad en un mercado que cambió por completo durante los últimos años.

El documento reconoce que, pese a las mejoras implementadas en la gestión, "la empresa enfrenta un mercado local muy reducido, lo que dificulta el crecimiento del negocio y la posibilidad de generar excedentes financieros necesarios para desarrollar las inversiones indispensables para mejorar y expandir la infraestructura productiva".

A partir de ese diagnóstico, la conducción de la sociedad plantea una solución que hasta hace pocos años parecía impensada para una empresa estatal vinculada a la producción para la defensa: abrir la puerta al capital privado.

Según el texto oficial, será necesario "atraer actores privados, tanto nacionales como extranjeros, que decidan invertir en la sociedad", con el objetivo de ampliar la capacidad instalada, reducir costos de producción, incorporar nuevas tecnologías, fortalecer el posicionamiento internacional y aumentar la oferta de productos.

Una estrategia que también contempla otro rumbo comercial

Para este 2026, Fabricaciones Militares redefinirá su política de ventas mediante precios más competitivos, diversificación de productos y una mayor eficiencia operativa, buscando incrementar tanto la facturación en el mercado interno como, principalmente, en el exterior.

En paralelo, el plan prevé mejorar la rentabilidad mediante un estricto control de los gastos operativos, concentrando los esfuerzos comerciales en aquellas líneas de negocio que generan los mayores volúmenes de ventas y ofrecen mejores perspectivas de crecimiento.

En el plano industrial, el objetivo será elevar la productividad de las plantas mediante mejoras en los procesos de manufactura, optimización de las capacidades técnicas y reducción de los costos de producción para hacer más competitivos sus productos frente a proveedores internacionales.

Otro dato llamativo es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante este año.

En lugar de financiar su expansión mediante crédito, la apuesta oficial pasa por conseguir inversiones estratégicas y asociaciones que aporten recursos, conocimiento tecnológico y acceso a nuevos clientes.

También habrá cambios puertas adentro ya que el plan anticipa una evaluación del desempeño del personal y un proceso de movilidad interna dentro de un nuevo organigrama empresarial, como parte del reordenamiento de los recursos humanos que acompañará la nueva etapa.

Detrás de estas medidas aparece una contundente señal política.

El Gobierno pretende que Fabricaciones Militares deje de depender exclusivamente del Estado y evolucione hacia un modelo con mayor participación privada, perfil exportador y capacidad para competir en un mercado internacional que atraviesa uno de los ciclos de mayor expansión de las últimas décadas impulsado por el incremento del gasto militar y la demanda global de equipamiento para defensa y seguridad.