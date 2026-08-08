La cadena brasileña Pratique Fitness desembarcó en el país con un programa que premia la asistencia al gimnasio mediante un sistema de beneficios

Ir al gimnasio ya no solo implica mejorar la condición física o incorporar hábitos saludables. Una cadena brasileña que desembarcó recientemente en la Argentina busca sumar un incentivo extra: premiar a quienes sostienen la constancia en sus entrenamientos. Se trata de Pratique Fitness, una compañía nacida en Brasil que llegó al mercado local con una propuesta diferente a la de las cadenas tradicionales: transformar la asistencia al gimnasio en un sistema de beneficios para sus socios.

Su principal atractivo es un programa denominado Frecuencia Premiada, un sistema que recompensa la asistencia de los socios y que ya se convirtió en uno de los ejes de su estrategia de expansión.

La compañía, que supera las 180 sedes y los dos millones de alumnos en Brasil, comenzó a operar en la Argentina con varias aperturas y un plan de crecimiento que incluye nuevos gimnasios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Cómo funciona el sistema que premia tu asistencia al gimnasio

Uno de los aspectos que más llamó la atención desde su llegada al país es el programa Frecuencia Premiada, una herramienta diseñada para incentivar la regularidad de los entrenamientos.

El sistema parte de una membresía tradicional: el socio abona una cuota mensual, que la empresa presenta como una de las más accesibles entre las grandes cadenas de gimnasios. A partir de allí, cada vez que realiza el check-in para ingresar a entrenar acumula una moneda virtual dentro de la aplicación oficial de Pratique Fitness.

La lógica es sencilla: cada vez que el socio ingresa al gimnasio, el sistema registra la asistencia mediante reconocimiento facial y le acredita Pcoins, la moneda digital propia de Pratique Fitness. Cuanto mayor es la frecuencia de entrenamiento, más monedas acumula dentro de la aplicación.

Al finalizar el período, esos créditos pueden canjearse por descuentos en la próxima cuota mensual o por productos del ecosistema fitness, como indumentaria, botellas o suplementos deportivos.

Aunque en redes sociales muchos usuarios lo describen como "el gimnasio que te paga por entrenar", en realidad no se trata de un pago en efectivo. El programa busca reconocer la constancia de los socios mediante un sistema de recompensas que premia el esfuerzo y fomenta la continuidad en los entrenamientos.

Qué beneficios pueden obtener quienes entrenan con frecuencia

En Brasil, donde el programa Frecuencia Premiada funciona desde hace varios años, los usuarios pueden canjear las monedas virtuales acumuladas por descuentos en la cuota mensual, suplementos deportivos, promociones exclusivas, productos de la marca y otros servicios vinculados al entrenamiento y el bienestar.

La dinámica es similar a la de un programa de fidelización: cuanto mayor es la frecuencia de asistencia, más monedas acumula el socio y más beneficios puede obtener a través de la aplicación. El objetivo es premiar la constancia y reconocer el esfuerzo de quienes sostienen su rutina de entrenamiento.

En la Argentina, Pratique Fitness confirmó que el sistema ya forma parte de su propuesta comercial. Sin embargo, por el momento no difundió el catálogo completo de premios ni el valor de canje de las monedas virtuales, aunque aseguró que podrán utilizarse dentro del ecosistema de la cadena.

Una apuesta por la tecnología y la experiencia del usuario

Más allá del sistema de recompensas, Pratique Fitness busca diferenciarse con una propuesta centrada en la tecnología y la experiencia del usuario. Sus gimnasios cuentan con equipos de musculación de última generación, estaciones para recuperación muscular y herramientas que permiten realizar un seguimiento más preciso del entrenamiento.

Entre los servicios que ofrece la cadena se destaca el escáner corporal, un dispositivo que analiza distintos indicadores del cuerpo para ayudar a diseñar y monitorear los planes de entrenamiento. El estudio puede realizarse una vez al mes y permite obtener una evaluación más completa de la evolución física del usuario, incluyendo aspectos vinculados con la postura corporal.

A esto se suma una aplicación propia para gestionar la membresía, registrar los ingresos al gimnasio y acceder a los beneficios del programa.

Además, los gimnasios incorporan equipamiento tecnológico orientado a mejorar la experiencia del usuario, con cintas de correr que cuentan con pantallas táctiles para acceder a contenidos digitales, navegar en redes sociales y cargar dispositivos mediante conexión inalámbrica. También suman espacios de descanso y sectores de recuperación.

Asimismo, la empresa suele organizar acciones promocionales, actividades especiales y propuestas vinculadas al mundo del fitness para acompañar la apertura de nuevas sucursales y fortalecer la experiencia de sus socios.

Dónde están las sedes de Pratique Fitness en Argentina

El desembarco de la cadena brasileña dejó de ser una prueba piloto y ya cuenta con tres gimnasios en funcionamiento en el país. Además, la empresa tiene previsto abrir nuevas sucursales en las próximas semanas como parte de su plan de expansión.

Sedes abiertas:

San Cristóbal: Pasco 1185, Ciudad de Buenos Aires.

Pasco 1185, Ciudad de Buenos Aires. Villa Devoto: Av. Francisco Beiró 3831, Ciudad de Buenos Aires.

Av. Francisco Beiró 3831, Ciudad de Buenos Aires. Canning: Mariano Castex 2775, Canning, provincia de Buenos Aires.

Próximas aperturas:

Microcentro : Maipú 759, Ciudad de Buenos Aires (17 de agosto).

: Maipú 759, Ciudad de Buenos Aires (17 de agosto). La Paternal : Almirante F. J. Seguí 2127, Ciudad de Buenos Aires (31 de agosto).

: Almirante F. J. Seguí 2127, Ciudad de Buenos Aires (31 de agosto). Recoleta: Posadas 1454, Ciudad de Buenos Aires (14 de septiembre).

Además, Pratique Fitness ya anunció futuras sedes en Boedo, Puerto Madero y Flores, aunque por el momento no informó las direcciones exactas ni las fechas de inauguración.

La competencia que llega desde Brasil para disputar el mercado local

El arribo de Pratique Fitness se produce en un contexto de fuerte competencia dentro del sector de gimnasios, donde operan cadenas consolidadas como SportClub, Megatlon y Smart Fit.

La empresa brasileña apuesta a diferenciarse mediante una combinación de precios competitivos, tecnología aplicada al entrenamiento y un programa de recompensas que busca aumentar la frecuencia de asistencia de los socios.

La estrategia responde a uno de los principales desafíos de la industria del fitness: lograr que los usuarios mantengan la constancia durante todo el año.

En ese escenario, premiar la asistencia se convierte en una herramienta para mejorar la fidelización y fortalecer el vínculo con los clientes.

Con varias sedes ya operativas y nuevas aperturas programadas para los próximos meses, Pratique Fitness busca consolidar su presencia en la Argentina con un modelo que combina entrenamiento, tecnología y beneficios para quienes sostienen la rutina.